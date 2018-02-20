الرئيسان يبحثان تسهيل دخول مواطني البلدين

معصوم لعون: نتطلع لخطوات عملية تعزز العلاقات الثنائية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونظيره اللبناني العماد ميشيل عون اهمية اتخاذ خطوات عملية لتعزيز العلاقات بين البلدين وتسهيل دخول مواطني البلدين الى كل منهما. وبحسب بيان رئاسي فقد اعرب معصوم عن (سعادته البالغة لهذه الزيارة المهمة التي تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والصديقين وتساعد في تطويرها والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين اللبناني والعراقي)، مشيراً الى ( العمق التاريخي للعلاقات التي تمتد جذورها الى الاف السنين ماقبل الميلاد، تؤكدها ملحمة كلكامش الذي كان قد سافر من هنا الى غابة الارز في لبنان)، لافتاً الى ان (الشعبين يستطيعان الآن ان يجعلا من هذا العمق حافزا لارساء علاقات ثقافية وعلى مختلف المستويات تكون مثالا للاخوة والصداقة وحسن التفاهم والتعايش).واضاف معصوم ان (العراق، وبعد انتصاره على داعش، يستعد للشروع بعملية اعادة البناء بكل ما تتطلبه من امكانيات)، مؤكدا (الرغبة في ان يكون للشركات اللبنانية اسهامها الفاعل في البناء والاستثمار).ووفقاً للبيان فقد اعرب عون عن (سعادته لزيارة العراق وشكره للحفاوة التي قوبل بها والوفد المرافق له).وهنأ الرئيس اللبناني معصوم والعراقيين بـ(النصر العظيم الذي تحقق ضد الارهاب)، معربا عن (تمنياته بالقضاء تماما على بؤر الارهاب وخلاياه النائمة، وان يتحقق الامن والسلام في العراق وعموم المنطقة)، مؤكدا ان(نصر العراق واستقراره مهم للبنان وللاستقرار في منطقتنا).وعبر عون عن (رغبة لبنان بالعمل المشترك في مختلف المجالات للدفع بالعلاقات المتميزة بين البلدين الى افضل المستويات).ووجه الدعوة لمعصوم لزيارة لبنان وتم قبول الدعوة التي ستترتب في اقرب فرصة.وجرى خلال اللقاء الاستماع الى اراء الوزراء من الجانبين اللبناني والعراقي واقتراحاتهم بما يساعد في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين .

وفي مؤتمر صحفي مشترك ، قال معصوم (لقد تحدثنا مع الرئيس عون بشأن النقاط التي تطور العلاقات بين البلدين بشكل عملي وبحثنا تسهيلات دخول العراقيين الى لبنان ودخول اللبنانيين للعراق). من جهته اكد عون ان (اللقاء مع الرئيس معصوم عكس اواصر الاخوة والتاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين)، مشيدا بـ(صمود العراقيين لمواجهة الظروف التي عانوا منها وعلى راسها الارهاب).واضاف ان (لبنان واجه معاناة مماثلة من قوى الظلام التي ربضت على حدودنا الشرقية، وكان قرار مواجهتها حتمياً ونجحنا في ذلك).

ووصل عون إلى بغداد صباح امس في زيارة رسمية بدعوة من معصوم الذي كان في استقباله وتوجها فور وصوله الى مقر رئاسة الجمهورية وعقدا اجتماعا. ووجه عون دعوة الى معصوم لزيارة لبنان في اقرب وقت. وفاجأ معصوم ضيفه عون بعد انتهاء الغداء الذي اقيم على شرفه امس بتقديم قالب حلوى يمثل علمي لبنان والعراق وطلب منه قطع القالب احتفالا بعيد ميلاده كما تمنى له العمر المديد.

في شأن متصل تسلّم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية لبنان الجديد لدى بغداد علي حبحاب امس ونقل بيان للوزارة عن الجعفري أشادته خلال اللقاء بـ(عمق العلاقات العراقية-اللبنانية)، معرباً (عن أمله في تعزيزها، وشمولها مختلف المجالات)، مضيفاً (نحن مُقبلون على فتح فرص الاستثمار في العراق، ونتمنـى أن يأخذ لبنان حصته من الاستثمار، ويكون له دور في إعادة الإعمار).ودعا الجعفري إلى ( التعجيل ببدء اجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة، وإلى تكثيف التعاون الأمني، والاستخباري بين البلدين، لإغلاق الطريق أمام عودة الإرهاب من جديد).وأكد أن(الحكومة تسعى إلى استرجاع الآثار العراقية المسروقة بالتعاون مع العديد من الدول، ونأمل أن يكون بين بلدينا تعاون في هذا المجال).من جهته اكد حبحاب انه سيسعى الى(خدمة العلاقات بين لبنان والعراق، لما فيه مصلحة الشعبين).