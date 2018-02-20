الأنواء ترجّح طقساً غائماً وإنخفاض الحرارة والزراعة لـ (الزمان):

الأمطار أنعشت الأهوار ورفعت الخزين

المائي وخفّضت الملوثات

بغداد ــ داليـا أحمـد

كربلاء ــ محمد فاضل ظاهر

اكدت وزارة الزراعة ان الموجة التي شهدها العراق خلال الايام الماضية ادت الى انعاش الاهوار وزيادة الخزين المائي من المياه الجوفية وانخفاض نسبة الملوثات نتيجة لملء الانهر بمياه الامطار. وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي لـ(الزمان) امس ان (هطول المطر خلال الاسبوع الماضي افاد في ري المحاصيل الزراعية الشتوية ولاسيما الحنطة والشعير في المناطق الوسطى والجنوبية اما المناطق الغربية ومحافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين فان قسما من محاصيلها الزراعية ديمية تعتمد اعتمادا كبيرا على الامطار). واضاف ان (هناك جوانب عدة تم انعاشها عن طريق المطر ومنها العشب الذي ينمو نتيجة هطول المياه فضلا عن التحسن البيئي ونمو الخضار واعلاف الثروة الحيوانية).

ولفت الى ان (الامطار ادت الى ارتفاع الايرادات المائية وبالتالي ستؤدي الى انعاش الاهوار وتقليل الملوثات التي تحدث نتيجة لجفاف الانهار وتراكم الملوثات، إذ ان ملء الانهار بالمياه يؤدي الى تقليل تلك الملوثات فضلا عن زيادة روافد المياه الجوفية التي تفيد البلاد كخزين مائي يرفع من الثروة المائية). وخلص القيسي الى القول انه (بالمجمل فان الامطار خير ونعمة تعود بالدرجة الاساس على القطاع الزراعي ) ، متمنيا (هطول امطار اخرى نظرا لان دول الجوار ومنها تركيا وايران قد قلصت الايرادات المائية ولاسيما وان سد اليسو قد اقترب موعد انجازه وبالتالي فانه سيسبب ضررا كبيرا ليس على القطاع الزراعي فحسب بل على استهلاك المياه في الاستخدامات المنزلية وعلى استخدامات القطاع الصناعي وما الى ذلك من الامور التي تدخل المياه في مجالها).

ودعا مزارعون الى رفع مستوى المحاصيل الزراعية في عموم البلاد، مشيرين الى ان خيبة الامال خلال الاشهر الماضية نتيجة لندرة سقوط الامطار. وقال الفلاح احمد حسين (47 عاما – من منطقة الكعطاعية في كربلاء) لـ (الزمان) أمس انه (تم تهيئة 3 دوانم لغرض زراعتها بمحصولي الحنطة والشعير حيث بدأت الاستعدادات اللازمة لحرث الارض وتهيئتها بالبذور ولكن وضعت بالحسبان قلة الامطار مما جعلني اتريث بزراعة هذين المحصولين واللجوء الى زراعة الجت والبرسيم وهما من المحاصيل الحقلية بالاعتماد على المبازل)، مضيفا انه (تم نشر بذور هذين المحصولين وسقيهما بمياه المبازل وقد حقققت النجاح بهذا التوقع مما جعلني اعتمد عليها في رعي الاغنام والابقار التي امتلك منها اعداداً لا بأس بها). واضاف المزارع حميد منصور (52 عاماً من منطقة الزمتلية في كربلاء ) ان (ندرة الامطار خلال الاشهر الماضية قد جعلني في وضع محير وكنا نعتقد ان الامطار ستبقى قليلة خلال هذا العام ولكن ارادة الله كان لها الفضل الكبير في احياء الارض التي كانت تنتظر قطرات من المطر حيث شهدنا هذا الاسبوع خيرا وافرا من الامطار مما ساعدت في انبات البذور ونمو الادغال الاعشاب التي كانت خير معين للماشية)، مشيراً الى (وجود عدد من البدو والرحل على طريق كربلاء ــ النجف وهؤلاء كانوا ينتظرون هطول الامطار بفارغ الصبر حيث تحقق مرادهم بالحصول على الامطار وهذا ما اسهم في ري النباتات والاعشاب في المناطق المحيطة بهم مما عاد بالمنفعة لقطيع الاغنام التي يمتلكونها).

من جهة اخرى رجح قسم التنبؤ الجوي في هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي استقرار الطقس بين غائم الى غائم جزئي.

وقال المنبئ الجوي سلام سليمان لـ (الزمان) أمس ان (البلاد ستشهد اليوم الاربعاء طقساً غائماً الى غائم جزئي ودرجات الحرارة اقل من اليوم السابق اما الرياح فهي متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 -10 كيلو مترات في الساعة ومدى الرؤية 6-8 كيلومترات في عموم المحافظات). واعلن مدير الانواء الجوية في إقليم كردستان فاضل إبراهيم عن حدوث هزة أرضية ضربت منطقة قلعة دزة شرق السليمانية. وأكد ابراهيم في تصريح امس ان (سكان مدن رانية وكوية ودوكان شعروا بالهزة)، مشيراً الى ان (الهزة لم تتسبب باية خسائر بشرية او اضرار مادية).