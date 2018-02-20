قداسة الوطن – شيلان محمد صالح

السعادة في الوطن واجمل عطر ترابه واعذب النسائم نسائمه مع بداية الشتاء حيث نزول الغيث نشم اجمل رائحة لتراب الوطن متباهين بما اعطانا الله من عبق رائحة الجنة لان بلادنا هي شبيه بالجنة فالوطن مقدس وله قداسته فمن يطغى فان القيامة ماواه وما الطغيان ومن هم الطاغون انهم اولئك الذين لايؤمنون بالله فيسرقون اموال اليتامى والارامل وهم اولئك الذين يتخذون احزابهم الهة لهم فيشركون بعبادة ربهم احزابهم ويعتقدون ان جريمتهم وكفرهم والحادهم وسرقاتهم بأسم الدين تذهب دون عقاب (ان الانسان ليطغى) يا ايها الناس عودوا الى رشدكم ودعوا الاعيبكم المخزية التي تخزيكم في الدنيا والاخرة وسترون وجوهكم مسودة حين تقابلون ربكم وليس بمقدوركم النطق في قبوركم لان عذاب الله شديد .

ان ابواب التوبة مفتوحة فأرجعوا الى الله واسترجعوا ما سرقتموه من اموال العامة لان ابن الشهيد والايتام والارامل والمساكين وابن السبيل لن يرحموكم ويشكون الى الله لينزل فيكم عقابه لما اقترفتم من ذنب عظيم بسرقتكم اموال الناس وتسببكم في فقرهم وحرمانهم من حقوقهم من خلال طغيانكم وجبروتكم .

فللوطن قدسيته ومن ذلك الانتماء له والتضحية من أجل اعلاه ليبقى محافظا على اصالته وتاريخه والعيب في الوطن ان يسرق البعض موارده مستغلا منصبه أو متجبرا بحزبه وميليشياته وتلكم فوالله اشنع عيب ومثل هؤلاء سيلفظهم الشعب ان عاجلا أم اجلا ونسبة عاجلا متقدم وسيرى الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

ان حب الوطن عقيدة وانتماء وأيمان ومن حسنات هذا الحب هو الابتعاد عن الغش والخديعة والكذب والتزوير والنفاق بل ومن حسناته اطاعة الله في كل ما انزل في كتابه المبين وأعلموا ولا تنسوا ( السارق والسارقة فأقطعوا ايديهما ) ولاتنسوا من يسرق الناس انما اوقع ظُلما كبيرا بالناس وان ترون ان الشعب اليوم من الكاظمين الغيض لكنهم حين الثورة والصحوة الوطنية سيصبحون جرافات لازالة كل نفس ارتضت لها ان تعيش بذل وهوان من خلال فعلة سرقة أموال العامة .

انها نصيحة لله الواحد الاحد القهار ان استرجعوا ما سرقتموه فأن كل شيء مكشوف ومقيدة بحسابات دقيقة لاتظنوا ان الله غافل عما يعمل الظالمون .

ان الانتخابات مقبلة وان التزوير هذه المرة لن تتم كما في السابق وحينها سيرى كل واحد منكم حجمه الحقيقي ونقترح ان نقيم نصبا نسجل فيه اسماء النصابين وسراق المال العام من 2003 والى اليوم لتبقى في ذاكرة الاجيال وليحفظه النأريخ بأن قوما بأسم الدين سرقوا أموال المسلمين وباعوا محافظات الى داعش وتسببوا في قتل الابرياء من خلال المفخخات بل ومن خلال سياساتهم الرعناء شردوا الملايين من ابناء الوطن فمنهم من ترك دياره لاجئا في دول الغرب ومنهم من في المخيمات يجرع الحنظل وقد متكت الامراض بأطفالهم وهم لاجئون في بلدهم وان التأريخ سيذكر ان من تولوا زمام السلطة قد سرقوا موارد البلد واصبحوا يستجدون الاموال من امم اخرى في حين كان العراق هو مصدر انعاش البلدان الفقيرة يا لهول المصيبة التي حلت بأبناء بلدنا .