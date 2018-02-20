الثورة الرابعة .. حروب ناعمة – مازن صاحب

في كتابه (الثورة الرابعة) يسعى (لوتشيانو فلوريدي) للإجابة على سؤال محدد، كيف يعيد الغلاف المعلوماتي تشكيل الواقع الإنساني، وما بين الحديث عن قفزات تقانة (الثورة الرابعة) والأحاديث عن مواجهة الغزو الثقافي في الحروب الناعمة، يطرح السؤال، اين نقف في ارض الفضاء السيبراني ؟؟

صدر هذا الكتاب عن مطبوعات أكسفورد عام 2014 وترجم من قبل دار المعرفة في أيلول عام 2017? يقارن بين واقع الغد القريب وبين الامس البعيد، وحجم التطور في تقانة الذكاء الصناعي، التي تعيد تشكيل السلوك الإنساني، وادارة حياته الشخصية، للعيش برفاهية متكاملة.

في المقابل، تناقش الأوساط الثقافية العراقية اليات مواجهة الحروب الناعمة، حيث يواجه المتلقي العراقي على سبيل المثال 680 ساعة من البث التلفازي الفضائي، فضلا عن الاف الساعات من البث الإذاعي، ناهيك عن قنوات التواصل الاجتماعي وقنوات بث اليوتيوب، فيما لم ينتج أي قفزة نوعية في ثقافة المعرفة واليات استخدام الذكاء الصناعي في الحياة اليومية ، حيث يؤكد هذا الكتاب الفارق بين العمليات الحسابية التنظيمية التي يقوم بها جهاز حاسوب ببرنامج لا يكلف أكثر من مائة دولار، وبين جمهور غفير من الموظفين كانوا ينفذونها في خمسينات القرن الماضي بالألاف او الملايين من الدولارات ،المثال الذي يجسد الفارق بين نظم الإنتاج المعرفي في الدول المتقدمة وبين ذات النظام في الدول التي تسعى لمواجهة الغزو الثقافي من خلال حرب الذكاء الصناعي او ما يصفه المؤلف ب( الثورة الرابعة) .

وهكذا حصل التطور التقني في استقبال الرسائل الإعلامي، ما بين رغبة المتلقي وبين فرضيات الترغيب والتطميع التي تؤدي خدمات الفضاء الالكتروني اعمالها، ومثال ذلك الكم الهائل من الإعلانات المبوبة التي تظهر على المواقع الالكترونية ، والتي تتجاوز حدود الخصوصية لمستخدمي هذه الوسائط ، لتكوين ما يطلق عليه الكاتب إعادة تشكيل الواقع الإنساني ، اليوم نحن امام ثورة رابعة ، تتعامل مع سيارة تقود نفسها من خلال شبكة طرق على الغوغل، وتتعرف على الطرق المزدحمة ، ويؤكد على ان الانسان سيتعامل ، شاء ام ابى ، مع طبيب اليكتروني، خادمة ،مصرفي، محاسب ضرائب…. ، كل هؤلاء مرتبطين به على جهاز الموبايل، يؤدون له خدمات تفوق في دقتها واقل كلفة مما يمكن لأي منظومة خدمات بشرية ان تقوم به .

وتتفوق معدلات التقدم في الذكاء الصناعي ما يمكن ان يقوم به الذكاء البشري فالسعة التي تعمل بها اليوم أجهزة الحاسوب المحمول، تفوق بنسب متصاعدة ما كانت تقوم به أجهزة الحاسوب غير المنقولة ، كل ذلك يجعل المنظومات التجارية والصناعية، تعتمد اكثر واكثر على هذه القدرات وتقلل من كلفة البضاعة المصنوعة عبر شبكة الانسان الصناعي” الروبوت” ، لكن ذلك يفرض على الانسان ان يتعامل مع الالة وفرص المتعة والفائدة في ان واحد، فيما لا يحتسب من نماذج الحروب الناعمة التي تفرضها إعادة تشكيل وعيه وتطبيقاتها على سلوكه اليومي.

لذا يبرز التناقض ما بين الحديث عن المواجهة المفترضة من المثقف العراقي لأنموذج الحروب الناعمة التي تصدر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبرامج القنوات الفضائية والتي تهدد الهوية الذاتية للإنسان العربي، لكنها في ذات الوقت المستهلك الاكبر لنتاج ما وصف ب” الثورة الرابعة ” لتقنيات المعلومات وكأنها لا تصب بذت اهداف الحروب الناعمة، ولم تصله بعد الا بوادر الثورة الثالثة في تقنيات المعلومات، فكيف والعالم اليوم يعمل على انتاج الثورة الخامسة، فتتسع الفجوة يوما بعد اخرفي انتاج المعرفة، كون الانسان العراقي لا يمتلك أدوات الإنتاج التي تعكس قدراته على مواجهة حروب ناعمة تهدد هويته الثقافية لكنه يشغف في استخدام تطبيقاتها، والنتاج واحد، كما وصل للعراق لباس الافندي الأوربي، وتعليقات أزياء المشاهير عبر أجيال مختلفة ، نتاج الهوية الهجينة يجسد الواقع المستهدف من الحروب الناعمة ، فيما لم تظهر في العراق الجديد اية بوادر جادة لإعادة روح المبادرة في تعزيز الثقافة الوطنية ، ما دامت ثقافة المحاصصة هي السائدة ، ويبقى السؤال : كيف نتعامل مع الالة دون الغاء ثقافة المجتمع ؟؟