الكهرباء تحت قبة البرلمان – عبد الحسن علي الغرابي

الكهرباء علة مزمنة مستعصية وباتت من الامراض المتوطنة بعد عام 2003 أي بعد الاحتلال الامريكي لأرض الوطن هي احد ابرز واهم الهموم التي تثقل كاهل المواطن.

أن هذا المرض المستعصي أكد بشكل واضح فشل الساسة وسوء ادارتهم ولشديد الاسف أن من جاء بهم المحتل خلف الدبابة الامريكية ونصبهم ليتولوا امر البلاد والعباد لا يشك أحد قطعاً بعمالتهم ، وهذا ما لمسناه وهو معروف وواضح أن العميل تهمه مصالح دولة اخرى على مصالح وطنه ، وإلا لماذا بعد اربعة عشر عاماً في بلد الذهب الاسود الذي يعوم على بحر من النفط .

لا يرى المواطن غير الفقر وضنك العيش وانعدام الامن والخدمات ، والكهرباء تتصدر المشاكل والهموم التي هي علة رافقت حياة المواطن كل هذه السنين و ما هدر لها من مليارات من العملة الصعبة تكفي لتغطية حاجة العراق ودول الجوار بالكهرباء لو كان هناك ارادة وتخطيط سليم ورجال تعمل ليلاً نهاراً بهمة وإخلاص لأثمرت الجهود وتحقق الهدف المنشود ، ومن المعروف أن الامور تحسب بخواتمها.

والخاتمة كانت قبل ايام قليلة مضت حين حصل استجواب في مجلس النواب لوزير الكهرباء الذي شرع بخصخصة الكهرباء بالتعاقد مع شركات اهلية تكون حلقة اضافية ووسيط بين الوزارة والمستهلك وتجني نسبة من الارباح وهذا المشروع اثار سخط المواطنين وتظاهروا في اكثر محافظات الوسط والجنوب ، فكانت فرصة سانحة لعضو البرلمان السيدة حنان الفتلاوي اقتنصتها بذكاء وشجاعة وقدمت ملف من ادلة ووثائق وتحدثت بلغة الارقام بمبالغ هدرتها وزارة الكهرباء من المال العام دون مردود مجد إلا أن سيادة الوزير المستجـــــــوب أفاد ان الارقام غير دقيقة وحصل اخذ ورد وجدال عقيم وكما اعتدنا ان نسمع الوعود التخديرية الكاذبة التي استمرت طوال هذه السنين وللأســــــــف هذا هو الواقع المرير المـــــــؤلم لا معامل تعمل ولا زراعة اثمرت ولا أبنية أقيمت ولا حالة استقرار تفتح باب أمل مرتجى ننعــــــــم بالكهرباء حالنا حال البشر في كل دول العـــــــــالم بأسعار تنصف الفقراء وذوي الدخل المحدود ..

كتب احد الاصدقاء على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) يقول : ” لقد لفت نظري المهندس الكهربائي الذي قام بتنفيذ منظومة كهرباء عن طريق الخلايا الشمسية ..

وكم كنت أتسأل ونحن بأزمة الكهرباء 14 سنة لماذا لا يوجد هناك من يستثمر بهذا المجال وقد سبقتنا دول كثيرة ومنها لبنان حتى وصلت هذه المنظومات الى القرى.علما انها تقلل الاعتماد على الشبكة الوطنية وتخلصنا من ابتزاز أهل المولدات .. “

وهنا أتساءل ايــضا اذا كانــت الشمس تنتج طاقة كهربائية والله انعم علينا بالشمـــــس طول ايام السنة لم لا نتـوجه للشمس يا وزارة الكــهرباء كما يقول الشاعر : ” الشــــمس في بلادي اجمل من سواها “