هواجس التحالف المدني واليساري مع التيار الصدري – احمد جبار غرب

التيار الصدري تيار عقائدي له قدسية وروحية خاصة عند اتباعه الاولين وهو عروبي التوجه غير ملتزم بولاية الفقيه الايرانية ولهذا يعاني من ايران كثيرا اشكالية الصدر ان كثيراً من الاتباع الذين انضموا الى مقلدي الصدر الاول هم من الهاربين من السلطة من بعثيين وقوميين ومن قوى اخرى انخرطوا تحت مسمى التيار للنفاذ بجلودهم من الاجتثاث والموت الذي طال البعثيين في كل مكان والصدر لا يعلم بهؤلاء لكن مثل ما يقول المثل (ضاع ابتر بين البتران ) من الناحية السياسية ان الصدر لديه مسلمات عقائدية من وصايا والده اصبحت بمثابة دستور يسير عليه هو العداء لأمريكا ومناصرة الفقراء وتجنب كل الموبقات وكل ما ظهر من فساد في تياره ليس هو سببه الاول انما اتباعه المنتفعون ولتأسيس بنية سياسية للتيار تكون عونا له لتسيير شؤونه السياسية وهو يتمتع بقاعدة جماهيرية في كل العراق بل له اتباع في الوطن العربي اعجابا بمواقفه السياسية ولا اخفيك ان السيد قد حاول ان يؤسس دولة اسلامية وعين وزراء من تياره لإدارة شؤون البلاد وبعد ن لقيت الفكرة امتعاض القوى السياسية تخـــــــــلى عنها ومن سجاياه انه غير طائـــــــــــفي ووقف مع حارث الضاري ضد الامريكان انطلاقا من مواقف سياسية مبدئية لكن سرعان ما انفض بسبب تطرف الضاري ووقوفه علنــــــــا مع الــــــــــقاعدة السنة هـــــــــذه المذابح انما سماهم (النواصب) اي الحاقدين على موالي اهـــــــــل البيت ومن والاهـــــــــم تاريخ الـ الصـــــــــدر تاريخ وطني فقـــــــــــد ناضلوا ضد الدكتاتورية والاستبداد ودون ان يرتبطــــــــوا بأجندة خارجية فقد اعدم كبار رجــــــــــاله محمد باقر الــــــــــصدر ومحمد صادق الصــــــــدر من النظام الســــــــابق وهذا شاهد على وطنيتهم .

.زهد التيار الصدري بالمواقع والمناصب وهو او حركة تقدم استقالة وزرائها من الحكومة بسبب الفساد السياسي كما انه حل اللجنة الاقتصادية في تياره كون هناك ارتياب في فسادها وحاول عن طريق (الكصكوصات)تطهير التيار من الفاسدين وفعل ابعد كثير من الفاسدين.

كما انه ابدى تعاونا واضحا مع المدنيــــــــــين في تظاهراتهم ويعترف بالقول انهم اول من تظاهر ضد الفســــــــــاد وجاء من بعده التيار الصدري بجماهيره المليونية واعتقد ان تحالفه مع المدنيين واليساريين ليس فـــــــــيه جانب تكتـــــــــــيكي انما وجد فيهم نبض للشـــــــــارع العراقي في الخـــــــــلاص من زمر الــــــــــفساد ومافيـــــــــــاته وهو الذي اجاب عن تساؤل احد زملائنا الصحفيين كيف تتــــــــــحالف مع الشيوعــــــــيين وهم كذا وكذا ؟

اجاب الضرس القاطع انهم وطنيون واضعهم على رأسي كل وطني هو محترم عندنا مهما يكن انتماؤه وتلك ليس فورة انفعالية تمخضت من السيد الصدر انما استنتاج من واقع ملموس ان الشيوعيين اثبتوا نزاهتهم وكفاءتهم عندما استلموا وزارات مهمة ولم تثبت عليهم ملفات فساد ومن هذا المنطلق تم تشكيل كتلة سائرون وهي تضم الاسلاميين والمدنيين والقوميين وكل اهدافها الاعتماد على مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية بعد الخراب الذي حصل من القوى الاسلامية التي شوهت الدين والمذهب من وجهة نظر السيد مقتدى الصدر الى درجة انه شرع بترشيح السيد الدكتور رائد فهمي لرئاسة الوزراء اذا ما فازوا بالأغلبية والحقيقة ان التحالف هو تحالف وطني محض ولا تدخل فيه الحسابات العقائدية والإيديولوجية لهزيمة قوى الفساد ونفوذهم الكاسح والمدمر والمدعوم من دول اجنبية وغيرها وهذا تطمين لكل من يخشى هذا التيار وجناحه العسكري لكن في وضع مثل العراق تكون المليشيات اجنحة عسكرية لكل الاحزاب فان تلك الهواجس والخوف تبقى قائمة من الصراعات على المكاسب السياسية بين تلك القوى الاسلامية …