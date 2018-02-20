القاء القبض على قيادي بارز في داعش بالأنبار

فريق تحقيق يصل إلى الحويجة لبحث مسببات جريمة السعدونية – بغداد – محمد الصالحي

يصل وفد حكومي رفيع الى قضاء الحويجة في كركوك للتحقيق بجريمة السعدونية، حيث ستعلن نتائج التحقيق خلال الـساعات المقبلة، فيما تمكنت القوات الامنية من القاء القبض احد ابرز قادة تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.

وقال المتحدث باسم القيادة علي الحسيني قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي في تصريح امس إن (رئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا للتحقيق في جريمة السعدونية التي راح ضحيتها 27 شهيدا من الحشد الشعبي وستصل خلال الساعات قليلة مقبلة الى مكان الجريمة). وأضاف أن (اللجنة ستعلن جميع التفاصيل وما توصلت إليه القيادة العسكرية خلال انطلاق العمليات الأمنية لملاحقة فلول داعش والأخذ بثأر الشهداء المغدورين). مشيرا إلى أن (إعلان النتائج والحديث عن الجناة لا يصب في صالح سير التحقيقات). وتابع ان (القوات الامنية تمكنت من تطهير المناطق المحيطة بقرية السعدونية وناحية الرياض بالكامل بعد المجزرة التي راح ضحيتها 27 مقاتلا من الحشد).وأضاف أن (القوات الأمنية شرعت بخطة لحفظ الأمن وتدقيق هويات المشتبه بهم بحثا عن الجناة في المناطق المحيطة). الى ذلك قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي في تصريح امس إن (مصدر استخباراتي يعمل بشكل مزدوج لقوات الحشد وداعش أبلغ القوات باختباء عناصر إرهابية في إحدى القرى وأنه ليست لديهم أسلحة، فأخذ القوة حتى من دون أسلحة كبيرة وذهب بهم لاعتقال تلك العناصر فتمت عملية قتلهم). وأكد (وجود خلايا نائمة لداعش في مناطق أطراف كركوك، وهي مناطق واسعة وتتمتع بتضاريس وعرة وغير ممسوكة بشكل كامل من القطعات العسكرية، وتختبئ عناصر داعش في مناطقها النائية التي تمكنهم من القيام بعمليات كرّ وفر ضد القوات الأمنية المختلفة). من جانبه وصف نائب محافظة كركوك السابق إسماعيل الحديدي، استشهاد 27 عنصرا من قوات الحشد بالحادث الكبير وغير المتوقع.

مناطق وجود

مؤكدا أن داعش ما زال موجودا في هذه المناطق، وهي مناطق مكونة من جبال ووديان ومزارع ومبازل للمياه. وفي الانبار قال مصدر امس ان (مصادرنا الاستخبارية اكدت وجود العشرات من عناصر عصابات داعش من جنسيات اجنبية في وادي حوران غربي الانبار). مبينا ان (وادي حوران يعد من اهم مناطق وجود عناصر التنظيم الاجرامي في مناطق غربي الانبار مما يشكل خطرا على المناطق الغربية المحررة). وأضاف ان (عشرات الدواعش تمكنوا من التسلل من سوريا الى المناطق الغربية نتيجة مطاردة فلولهم من قبل الجيش السوري ما ارغمهم بالفرار الى تلك المنطقة). ودعا المصدر طيران الجيش إلى (قصف مواقع عناصر التنظيم الاجرامي بالسرعة الممكنة كونهم يشكلون خطرا على القطعات العسكرية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظ). وقال مصدر امس ان (قوة من مكتب مكافحة ارهاب بغداد وبالتنسيق مع القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من محيط مدينة الرمادي، وأسفرت عن اعتقال مسؤول قاطع مدينة الرمادي في تنظيم داعش من دون ذكر اسمه لدواعي امنية).وأضاف ان (القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى تلك المناطق وقامت بعملية دهم وتفتيش واسعة النطاق تمكنت من اعتقال القيادي دون وقوع أي مقاومة تذكر).وأشار الى ان (القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز القريبة للتحقيق معهم ومعرفة التفاصيل عن العمليات الارهابية التي ارتكبها ضد منتسبي القوات الامنية والمدنيين).