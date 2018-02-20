بـلا عنوان – خالد الخزرجي

لم أستطع أيجاد عنواناً لمقالي هذا.. حيث لايوجد هناك أوجه شبه لحالنا في هذا ألكوكب .. كيف لشعب يصحو ويأكل وينام وهو مسلوب ألارادة؟

كيف لشعب يعيش وقد طمست حقوقه وكرامته ألانسانية.. كيف لشعب يتفرج على ثرواته ومستقبل أجياله تُسرق نهاراً جهاراً؟ كيف لشعب يعيش في وطن يشتري فيه ألماء وألكهرباء وألدواء؟ كيف لشعب يعيش وعصابات ألخطف وألتسليب تعبث بمقدراته في أي وقت تشاء؟.. كيف لشعب يعيش وتفرض عليه ألجبايات فوق قدرته ألمعيشية؟ كيف لشعب يعيش مع رعاة ظالمين ليس لهم شبيه في كل أرجاء ألارض؟.. كيف لشعب يعيش مع شذاذ أفاق سرقوا فرحه وسعادته.. وألبسوه وشاح ألسواد على مدار عقد ونصف من ألزمن.. كيف لشعب يعيش كل يوم على أخبار عبوات تنفجر هنا وهناك وعصابات تقتحم البيوت وتسرق وتخطف؟.. كيف لشعب يعيش وهو فاقد للأمن وألامان؟ كيف لشعب يعيش وقد سادت أعراف بعض ألعشائر ألمتخلفة لأستغلال ألناس وسلب أموالهم تحت حجج واهية… كيف لشعب يعيش تحت ظل قانون شديد على ألفقراء ضعيف امام ألمتنفذين بالسلاح على رقاب ألعباد؟.. وكيف وألف كيف ياشعب ألعراق… أليس من حقي إن لم أجد عنواناً لمقالي هذا؟ أليس من حقي أن لم أجد أي شبيه لنا في هذه ألمعمورة؟.. لماذا نقبل لأنفسنا أن يكون رعاتنا نموذج سوء بين دول ألعالم؟

وكيف لي أن أقبل ان تُغتصب طفلة في عمر ألخامسة من قبل جارها… ألمْ نكن نحن أنبل وأطهر شعوب ألعالم عبر تاريخنا… ماذا جرى لكم.. ياشعب ألعراق؟.. لقد قبلتم بالذل وألهوان؟ وأستسلمتم لأدعياء ألتخلف وألجهل؟

كيف نريد أن نعيش أحرارا نسترد كرامتنا وحقوقنا ومستقبل أجيالنا.. ونحن خانعون لعصابات تفتك بنا بلا رحمة وأنسانية وضمير؟

كيف نستطيع أن نغير من صورتنا كشعب وقد شوهتها طبقة مارقة لاتمتلك أي أنتماء أو صلة بهذا ألوطن؟.. ماذا جرى لكم ياشعبي؟

لقد عجز ألقلم وضاعت ألكلمات وشاب ألرأس وألجسد حزناً على بلدي وعلى شعب نام وأستسلم لمصيره ألمجهول؟

أما أنتم يامن تضعون ألدين على رؤوسكم.. وتنظرون وتسمعون مصائب وويلات هذا ألشعب.. دون أن تحركوا ساكناً فويل لكم من عذاب ألله أيها الشياطين.

بغداد