ظهور متباين للمحترفين المغاربة بالدوريات الأوربية

غياب في الكاليتشيو وحضور بالليغا والإصابة تقصي بوفال

{ مدن – وكالات: ظهر المحترفون المغاربة بصورة متابينة، في الجولة الماضية من الدوريات الأوربية، حيث تألق البعض وسجل، فيما غابت لمسة آخرين، وغاب بعض اللاعبين المغاربة عن المباريات، بسبب وجودهم على مقاعد البدلاء، لاختيارات فنية، أو لأسباب اضطرارية مثل الإصابات. غابت لمسة المحترفين المغاربة بالدوري الإيطالي، حيث أراح ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس، المدافع المهدي بنعطية، وأبقاه على دكة الاحتياط في مباراة تورينو، التي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدف نظيف، في الجولة الـ 25 بالدوري الإيطالي. ولم يشارك أيضا جواد اليميق وعادل تاعرابت مع جنوى، الذي فاز على إنتر ميلان بهدفين دون رد، حيث ظل الأول على دكة البدلاء، بينما لاتزال إصابة الظهر تبعد الثاني عن المنافسة. في إنكلترا أبعدت الإصابة الدولي سفيان بوفال عن مباراة فريقه ساوثهامبتون الإنكليزي، الذي فاز على وست بروميتش في كأس الاتحاد الإنكليزي. وعاد غانم سايس لأجواء المنافسة مع نادي وولفرهامبتون، الذي يمارس بالدرجة الأولى الإنكليزي، أمام بريستون، وأشركه مدربه في الدقيقة 81، حيث انتهت المباراة بالتعادل (1/1). وفي الدوري الإسباني غاب مجددا أشرف حكيمي عن ناديه ريال مدريد الذي فاز على بيتيس (5-3)، وذلك لاختيارات المدرب زين الدين زيدان، ليتواصل استبعاده عن المشاركة. وشهدت الجولة 24 بالليجا اصطدامًا بين ياسين بونو حارس جيرونا، ونورالدين أمرابط ونبيل الزهر لاعبي ليجانيس، حيث كانت الغلبة لفريق بونو بثلاثية نظيفة، علما بأن المغاربة الثلاثة، شاركوا في المباراة بأكملها. وشارك المهاجم يوسف النصيري مع ناديه مالاجا أساسيا أمام فالنسيا، ولعب المباراة بأكملها، وظهر بصورة جيدة رغم الخسارة (2/1). وفي الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي، لم يشارك فؤاد شفيق في مباراة ناديه ديجون أمام موناكو الذي فاز برباعية نظيفة، وظل على مقاعد الاحتياط، مثلما حدث في المباريات الأخيرة، وهو نفس الأمر بالنسبة لحمزة منديل مع ليل في مباراة ليون (2/2). وسجل رشيد العليوي هدفًا لصالح نيم في مرمى تور، بالجولة الـ26 من بطولة فرنسا في قسمها الثاني، وهو عاشر هدف له هذا لموسم، علما بأن المباراة انتهت بالتعادل (2/2). وتألق المدافع يونس عبدالحميد مع فريقه ريمس في نفس الجولة من الدرجة لثانية، وسجل هدفين في الدقيقتين 11 و31، في فوز فريقه بثلاثية على جازيليك. وشارك عاطف شحشوح مع فنربخشة بالدوري التركي كأساسي، وفاز ناديه على ألانيا سبور بثلاثية نظيفة، وكان صاحب تمريرة الهدف الثاني، قبل أن يغادر المباراة، ودخل بدله الدولي المغربي نبيل درار في الدقيقة 70 . وبداعي الطرد الذي تعرض له في الجولة الماضية، فإن الدولي المغربي يونس بلهندة، غاب عن مباراة فريقه جلطة سراي أمام قاسم باشا حيث فاز الأخير (2/1). وفي الدوري الهولندي وبالجولة الـ24، ساهم حكيم زياش بأدائه الجيد، في فوز فريقه أياكس على زفوله بهدف دون رد، بعدما شارك أساسيا. وبدوره نجح القائد كريم الأحمدي في قيادة فريقه فينورد، للفوز على هيراكليس بهدف نظيف، وكان أداؤه كالعادة جيدًا، قبل أن يتم تغييره بالمغربي الآخر سفيان المرابط في الدقيقة 85 . وفي الجولة الـ23 بالدوري الألماني، لم يشارك الدولي المغربي أمين حارث أساسيًا في مباراة فريقه شالكه، وجلس احتياطا في المباراة التي فاز فيها فريقه على هوفنهايم (2/1)، حيث شارك في الدقيقة 83 .