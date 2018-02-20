مونديال روسيا يقرّر مستقبل المدير الفني للميرنغي

3 مدربين فقط يتقاضون رواتب أعلى من النجوم بالبريمرليغ

{ مدن – وكالات: ليس بالضرورة أن يتقاضى المدرب أعلى راتب في ناديه بل أن ذلك استثناء لقاعدة أن الراتب الأعلى يجب أن يكون من نصيب احد لاعبي الفريق، ولكن في الدوري الإنكليزي فإن القاعدة تنطبق على 17 نادياً، بينما الاستثناء لا نجده سوى في ثلاثة أندية حيث الراتب الأعلى يتقاضاه المدرب وليس اللاعب. ويكشف تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية عن وجود ثلاثة مدربين فقط من أصل 20 مدرباً رواتبهم هي الأعلى في أنديتهم، وتفوق رواتب كافة اللاعبين، وهم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وصاحب أعلى راتب في الملاعب الإنكليزية، إذ يتقاضى أسبوعيًا 288 ألف جنيه إسترليني بينما أعلى راتب بين اللاعبين يعود للبلجيكي كيفين دي بروين، والذي يحصل على 260 ألف جنيه إسترليني. ولم يكن لغوارديولا أن يتمتع بهذا الوضع في مانشستر سيتي، لولا تاريخه الحافل بالألقاب والبطولات مع ناديي برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، التي جعلته المدرب الذي تفوق نجوميته نجومية اللاعبين، مما ساهم في فرض نفسه على إدارة السيتزن ليحصل على أعلى راتب في النادي.

مدرب نادي بيرنلي

وبدوره، يتقاضى الإنكليزي شين ديتش مدرب نادي بيرنلي راتباً أسبوعياً أعلى من راتب أي لاعب في صفوف فريقه، حيث يتقاضى 70 ألف باوند إسترليني، بينما أعلى راتب بين اللاعبين يحصل عليه المهاجم النيوزلندي كريس وود والبالغ قدره 50 ألف جنيه إسترليني. أما المدرب الثالث فهو الألماني ديفيد واغنر الذي يحصل على أعلى راتب أسبوعي في نادي هودرسفيلد، والذي يصل أسبوعياً إلى 38 ألف جنيه، بينما أعلى راتب للاعبين يبلغ قدره 32 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً و يصب في حساب لاعب وسط الفريق الاسترالي آرون موي. وفي الأندية الكبيرة، ظل راتب المدرب هو الأعلى، غير أن حرب الرواتب التي استغلت لاستقطاب اللاعبين أو الحفاظ على استمراريتهم في صفوف الفريق، أجبرت أنديتهم على التنازل لأحد الأسماء الكبيرة ليكون صاحب أعلى راتب خاصة في ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال. وفي مانشستر يونايتد ظل المدرب الإسكتلندي السير اليكس فيرغسون يتقاضى أعلى راتب لغاية موسم (2010-2011)، إذ رضخ لـ الفتى الذهبي واين روني وأعطى موافقته على رفع راتبه ليكون الأعلى في النادي من اجل إقناع اللاعب بتمديد عقده. وفي الموسم الجاري، فإن المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز الذي انضم للفريق في الانتقالات الشتوية الماضية، يحصل على أعلى راتب والبالغ قدره 300 ألف جنيه إسترليني في حين يتقاضى مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينيو على 288 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

راتب فينغر

أما في أرسنال، فأن هناك أسماء كثيرة رحلت عن الفريق، بسبب رفض المدرب الفرنسي أرسين فينغر بقاءهم في النادي مقابل منحهم رواتب أعلى من راتبه، إلا أن الضغوط فرضت عليه الرضوخ خاصة مع توالي المواسم العجاف واستمرار نزيف النجوم. ويحصل أرسين فينغر على راتب أسبوعي نحو 154 ألف جنيه إسترليني في حين أن الراتب الأعلى في النادي هو للاعب الوسط الألماني مسعود اوزيل الذي مدد عقده مع الفريق مقابل تقاضيه أسبوعياً ضعف ما يتقاضاه مدربه، حيث يشير العديد من التقارير أن التمديد كان مقابل تحسين راتبه إلى أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني. وفي ليفربول يتقاضى المدرب الألماني يورغن كلوب نحو 135 ألف جنيه أسبوعياً، بينما أعلى راتب للاعبين هو للمدافع الهولندي الجديد فيرجيل فان ديك والذي يقدر أسبوعياً بـ 180 ألف جنيه إسترليني. أما في نادي تشيلسي، فإن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي يتقاضى 125 ألف جنيه إسترليني، فيما يحصل البلجيكي إدين هازارد على الراتب الأعلى في البلوز والبالغ 220 ألف جنيه إسترليني. وفي توتنهام هوتسبير، فإن أعلى راتب من نصيب هدافه الإنكليزي هاري كين، والذي يصل إلى 120 ألف جنيه إسترليني، بينما راتب مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يبلغ 105 آلاف جنيه إسترليني.

مستقبل زيدان

على صعيد اخر أفادت تقارير صحفية اسبانية أنّ زين الدين زيدان يفكر جدياً في الرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، مهما كانت نوعية حصيلته عند نهاية الموسم الجاري، بسبب الضغط الرهيب الذي عاشه في المدة الأخيرة، في ظل تذبذب نتائج الفريق. وكشفت صحيفة آس الإسبانية،، أنّ زيدان سيجتمع مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري لحسم مصيره مع الملكي. وزعمت الصحيفة، المقربة من نادي ريال مدريد، أنّ زيدان يستهدف ويطمح لتدريب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، رغم أنّ مواطنه ديديه ديشامب قد جدّد، في أكتوبر الماضي، عقده للبقاء على رأس الجهاز إلى غاية عام 2020 . وأشارت أس أنّ في حال تسجيل منتخب فرنسا لنتائج متواضعة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا، الصيف القادم، فإنّ ديشامب سيغادر منصبهأوتوماتيكيا، فاسحاً المجال للعديد من المرشحين لخلافته، ومن بينهم زميله السابق في المنتخب، زين الدين زيدان. وكان رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، قد صرح في العديد من المناسبات أنّ زين الدين زيدان سيشغل يوماً ما منصب مدرب منتخب بلاده.