صراع الصدارة يعود للواجهة بقوة

الشرطة تقابل النفط بالشعب والزوراء يلتقي السماوة والطلاب تزور النجف – الناصرية – باسم الركابي

سيكون المتصدر والوصيف أمام اختبارين مهمين اليوم الأربعاء على مستوى المنافسة على صدارة جدول الترتيب التي قد تشهد تغيرا عندما يخرج الزوراء 39 نقطة ويمر في أوقات جيدة وفي وضع فني مستقر الى مدينة السماوة في مهمة لم تكن سهلة ولامجال إمام كتيبة ايوب اوديشو الا العودة بكامل النقاط وفوائده اذا ما اراد البقاء في الصدارة التي يبدو هذه المرة غير مؤمنة كما يجب مع رغبة الشرطة 37 بخطفها مع صعوبة مباراته عندما يستقبل النفط بملعب الشعب في قمة الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم.

طموحات الفوز

الزوراء سيلعب بطموحات الفوز امام مهمة ليست بالسهلة رغم تجاوزه جميع محطات الذهاب من دون مشاكل إمام صاحب الأرض المستفيد الأول من بين فرق المحافظات من مباريات الضيوف بسجل ابيض لحين مقابلة المتصدر في مواجهة قوية تحظى باهتمام جمهوري الفريقين. و تكون الجهات المعنية قداتخذت الإجراءات التنظيمية المطلوبة انسجاما مع أهمية المناسبة التي سيلعبها الزوراء بصفوف متكاملة وبوجود البدلاء الذين يقدمون مباريات مهمة واداء عاليا كما يظهر مستقرا بين الفرق وحسم البعض منها في الأوقات القاتلة والتواصل مع النتائج الايجابية التي منحته البقاء على رأس القائمة وسيذهب الى السماوة في أفضل وضع فني رغم تعادله مع الطلاب النتيجة التي انعكست على العلاقة مع الأنصار لكن الكل ينظر بتفاؤل لمهمة اليوم التي لم تكن سهلة في ملعب شكل كمينا لكل العناوين والأمر يختلف مع الزوراء الذي سيكون امام استعدادات كل إطراف وأهل السماوة وطموحات الفوز على المتصدر الذي يدرك ان غير نتيجة الحسم قد يخسر اهم شيء لازال جمهوره متعلقا به ويأمل ان تقدم عناصر الفريق كل ما لديها لان المهمة تختلف ربما عن جميع مبارياته السابقة لانها تتعلق في كيفية البقاء في الموقع الذي يريد المرور به لنهاية المرحلة الحالية من خلال عطاء اللاعبين الفني وأدمة أفراح الانتصارات في الخروج من مواجهة صعبة تتطلب التعامل مع إحداثها بقوة وتركيز لالحاق الخسارة الاولى بالسماوة وايقاف تجاوزاته على الكبار ويعلم جهاز الزوراء أهمية النتيجة لاستمرار العلاقة من النتائج وإدامة زخمها ودعم الصدارة والعلاقة مع الأنصار بعد الذي حدث في إعقاب مباراة الطلاب مع ان الترشيحات تصب في مصلحة المتصدر الذي يكون قد أكمل استعداداته وفرض نفسه في مباريات الذهاب بعد الفوز على كربلاء والبحري وزاخو والميناء وسيكون على موعد مع مهمة صعبة تشكل التحدي للفريق المتكامل وفي ظل الفوارق الواضحة بين الفريقين لكنها قدتختفي امام رغبة النتيجة. وتظهر رغبة أصحاب الضيافة بشغف كون النتيجة تمثل نقطة التحول في مجمل نتائجهم خلال المرحلة الأولى التي تستحق تقديم الأداء القوي واللعب بتركيز في ظل دعم عاملي الأرض والجمهور خصوصا في لقاء اليوم الحدث الكروي الذي ينتظره جمهور السماوة من فريقهم للإطاحة بالزوراء وتشويه سجله عبر مجموعة لاعبين تقدم ما عليها من مستوى وأهدوا لأنصارهم الموقع الحادي عشر للمرة الأولى عبر مجهودات اللاعبين السعداء بمايقدوموه تحت أنظار جمهورهم في الأداء الجيد ومواصلة السير في طريق النتائج امام تحقيق الحدث المهم حيث عرقلة تقدم المتصدر والهيمنة على مباريات الأرض ولفت الأنظار الى مدينة السماوة التي تأمل من فريقها ان يصنع المفاجأة والحدث وتحقيق نتيجة الموسم عبر مخطط حازم صالح الذي يقدم الفريق بصورة مقبولة والرد على أيوب اوديشيو عبر طريقة اللعب التي يكون قدبيتها للإطاحة بالمتصدر وتقديم أكثر من هدية الأولى لجمهور السماوة والأخرى لفريق الشرطة رغم فوزه العريض على السماوة بأربعة أهداف لواحد في الجولة الثالثة عشرة.

الشرطة والنفط

وسيكون الشرطة امام مواجهة صعبة عندما يستقبل صاحب المركز الثالث النفط في ملعب الشعب عند الساعة الرابعة و45 والتي ستجري بعد مباراة المتصدر في السماوة

وينظر الشرطة الذي يقف على بعد نقطتين من الزوراء خدمة السماوة الدخول المباراة بتأثيرات النتيجة التي سيدخلها بشعار الفوز إمام فرصة العودة للصدارة التي كادان يخطفها من ملعب العمارة قبل ان تشكل التحدي الحقيقي ومخاطر نتيجة اليوم التي يعلم ملاك الفريق التدريبي مدى صعوبتها وانعكاساتها على المشاركة وحرمان الزوراء منها والمرور بها خلال المرحلة الاولى وهو ما يشغل بال وتفكير المدرب باكيتيا في عبور عقبة النفط التي قد تمنحهم الموقع الأول إمام أنظار أنصار الفريق الذي سيحضر دون تاخير لدعم فريقهم خاصة اذا ما تعثر الزوراء. وتبدو حظوظ الشرطة الذي يمر في الحالة المطلوبة ويضم مجموعة لاعبين مهارية استمرت في تقديم المستوى والنتائج الأفضل في تحقيق الفوز الثاني عشر وربما الصدارة والامر مرهون بجهود اللاعبين التي تأخرت في حسم مهمة العمارة لكن الامور تختلف اليوم امام طبيعة المباراة التي قدتحدد ملامح الوقوف عند قمة هرم سلم الترتيب والسعي للوصول إليه كونه يمتلك مفارز متكاملة ولاينقصها شيء قدمت مباريات مهمة في الجولات الأخيرة ورفعت من غلة الأهداف وعلى بعد هدف واحد من الزوراء بعد التسجيل المتواصل في الجولات الأخيرة عبر قوة الهجوم الذي عززه اللاعب مهندعلي كما يمتلك مفرزة وسط مجتهدة وأفضل دفاع بين عموم الفرق عندما اهتزت شباكه سبع مرات ويريدان يضرب أكثر من عصفور بحج واحد حيث الفوز والصدارة والحفاظ على بياض السجل.

واقع النفط

من جانبه يمر النفط بقيادة حسن احمد في أفضل فترة من المشاركة بعدما تغلب على فريق الحسين بهدف والتعادل مع الحدود والتغلب على زاخو بهدفين لواحد وعلى الديوانية برباعية نظيفة وعلى البحري بهدفين لواحد والتعادل مع كربلاء ذهابا بهدف والفوز على الكهرباء بهدف والتعادل مع الجوية بهدف بعدما تعلم من درس خسارته من الصناعات التي شكلت نقطة التحول ودفع الامور باتجاه تقديم النتائج المطلوبة والتقدم للموقع الرابع مشاركة مع الجوية المتقدم بفارق الأهداف ومن مصلحة المنافسة ان يعكس الفريق نفسه ويقف بقوة مع الفرق الجماهيرية والحال للكهرباء قبل ان يظهرا نفط ميسان والجنوب من خارج العاصمة ويدرك جهاز النفط الفني أهمية لقاء اليوم ومدى تأثيرها على الفريق الذي يقدم مستويات مهمة ويبحث أفضل نتيجة سيكون لها صدى في الوسط الكروي وبين وسائل الإعلام لتي ستتفرغ لتسليط الأضواء على المباراة لان الفريقين في أفضل وضعيهما والنفط عادللواجه ويخطط المدرب عبر مجموعة لاعبين واعدة لقهر جمهور الشرطة المدجج بالنجوم والإفلات من قبضة الوصيف.

النجف والطلاب

وبعد الأداء العالي المميز واستعادة الطلاب توازنهم امام الزوراء في نتيجة التعادل التي تاتي امتدادا لفوزهم على الميناء وقبلها التعادل من الوسط سيعودون للنجف لمواجهة كتيبة علي هاشم التي تجرعت خسارة الجنوب الدور الماضي خلال خمس دقائق ويعرف اهل الدار الطلاب اليوم بحال اخرى و مختلفة تماما بفضل قراءة المدرب عصام حمد للامور ورتب وأهل الصفوف التي تصدعت في زمن المدرب الروماني واليوم في وضع افضل من البداية والحديث عن الفوز ومؤكد ان الحمد يخطط للإيقاع بالنجف لانه أفضل من الجنوب ما يمكنه من فرصة العودة بكامل العلامات بعدما تغيرت الأوضاع في ظل قدرات المدرب واستجابة اللاعبين لتوجيهاته والتركيز على الواجبات التي سيحددها من اجل تحقيق النتيجة وزيادة معاناة المضيف الأخر الذي سيلعب تحت ضغط النتيجة لمصالحة جمهوره بعد خسارتين متتاليتين تراجع بسببهما للموقع العاشر خلف الطلاب مباشرة ما يدفعهم اللعب بطموحات الفوز الذي سيضمن له موقع الطلاب وربما اخر وحتى ثالث اذا ما الت بقية النتائج لمصلحته لكن الاول ان يقنع النجف جمهوره الغاضب في تعويض خسارة الجنوب ولان مباريات الفرق الجماهيرية تحظى باهتمام جمهور المحافظات الذي ينتظر ها بشغف ومتوقع ان يتابع اللقاء جمهور كبير لكلا الطرفين عبر موجود انصار الطلاب في عموم المحافظات مع تراجعه في الصراع على القاب الدوري والكاس.

سعي الجوية

ويسعى الجوية مواصلة نتائجه عندما يحل ضيفا ثقيلا على الحدود في ملعب التاجي منتشيا بالفوز الكبير على زاخو الدور الماضي ويظهر مرشح لعبور الحدود الذي تلقى ضربة الصناعات كما يظهر البطل في الظهور الهجومي الواضح في تسجيل خمسة أهداف متواصلا بالنتائج الايجابية بعد الفوز على الديوانية بهدف وعلى البحري بهدفين لواحد وعلى كربلاء باربعة اهداف وتصاعد الخط البياني للفريق الذي يعمل ما بوسعه لتقليص الفارق مع الغريمين الزوراء والشرطة ومع النتائج التي يقدمها الفريق لكن الطريق تظهر طويلة امام الدفاع عن اللقب الذي لايتوقف على قدرات الفريق بل على بقية الفرق في عرقلة مسيرة الزوراء والشرطة وفي مجمل الامور تظهر مهمة شنيشل صعبة وهو الذي جيا به لانقاذ الموسم بسبب البداية المتعثرة في وقت احسان السيد ويامل جمهوره الكبير في ان تستمر صحوة الفريق في ملاحقة المتصدر والوصيف امام إمكانات اللاعبين الذين يلعبون سوية من موسمين وأكثر في وقت يبحث الحدود عن محو اثار هزيمته الكبيرة التي عطلته والدفع بالأمور امام مهمة صعبة والعمل على العودة للمنافسة التي تمر في اوقات حاسمة إمام نهاية المرحلة القائمة.

تعادل الجنوب والبحري

وانتهى اللقاء الاول في الجولة المذكورة بتعادل الجنوب والبحري بهدف عندما تقدم البحري عن طريق محمد مصطفى د30 قبل ان يعود الجنوب للبداية بهدف محمد عباس د60 من المباراة التي رفع الاول رصيد نقاطه الى 23 في الموقع السادس مؤقتا فيما رفع الثاني رصيده الى 11 في الموقع السادس عشر ويظهر في وضع متدني ومتأخر بعد ثمانية خسارات امام الوضع المقبول للجنوب الذي حقق التعادل بعد الفوز على النجف.