في المرمى

إنتخابات جمهورية القدم – منعم جابر

احد اهم واشهر الاتحادات الرياضية في الساحة العراقية هو الاتحاد العراقي لكرة القدم والسبب واضح جدا لانه معني باللعبة الجماهيرية رقم واحد في الساحة الرياضية والاوسع نشاطا والاكثر فاعلية والاهم احداثا واثارة مع اهمية ودور الاتحادات الاخرى . وبفعل الاحداث والنتائج نجده اتحادا منفردا ومثيرا للقيل والقال وعلى هذه الاسس والحكايات نجده مثارا للتساؤلات والرعاية والاهتمام من اعلى المستويات في الدولة العراقية حتى ادناها . واليوم نجد ان المؤسسات الرياضية جميعها معنية بانتخابات هيئاتها الادارية – التنفيذية لانها تاخرت عن تنفيذها خلال المرحلة السابقة (يعني بضع سنوات) منها الاندية الرياضية واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وبعض الاتحادات الرياضية . ولعل انتخابات اتحاد الكرة هي الاكثر اهتماما وتساؤلا ومثارا للمتابعة والجد لانها معنية باللعبة الاولى والاكثر شعبية في الساحة الرياضية العراقية ولان اهم وابرز نجوم الرياضة ولاعبي كرة القدم من اجيال اللعبة المختلفة والاكثر شهرة يسعون للوجود في التشكيلة الاتحادية التي تقود اللعبة لشعور الكثير منهم بانهم قادرون على العطاء والخدمة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وعلاقاتهم وشهرتهم لخدمة الكرة والنهوض بواقعها المتواضع وتراجعها المستمر وفشلها في تقديم نفسها ومستواها على مختلف الاصعدة العربية والاقليمية والقارية والعالمية ويعزون ذلك الى اخفاق وفشل القيادات التقليدية في تحقيق ماتصبو اليه الجماهير وعشاق كرة القدم لانهم من غير المتخصصين ولا العارفين باسرار اللعبة وتفاصيل تطورها وتقدمها . واليوم ونحن على ابواب الانتخابات في الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي ستقام في نهاية ايار القادم لابد لنا من تاشير اهم السلبيات التي رافقت عمل التشكيلات الاتحادية في العقود الاخيرة وفي مقدمتها غياب المنهج والبرنامج العلمي لتطوير اللعبة والنهوض بواقعها وفشل قيادات الاتحادات بالاهتمام والرعاية ببرنامج خاص لتطوير الفئات العمرية والضعف الواضح في مكافحة ظاهرة التزوير والتلاعب بالاعمار مما ضيع على اللعبة فرصة تطوير المواهب المستحقة في الميدان . يضاف الى ذلك اهتمام اعضاء التشكيلات الاتحادية بمنافعهم الشخصية على حساب المصلحة العامة من حيث الاهتمام بالمشاركات الخارجية والسفرات الترويحية والمعسكرات التدريبية وبشكل جماعي دون مراعاة للوضع المالي والازمات الاقتصادية . مع فقر واضح بالقدرات المهنية والادارية مما عرض الاتحاد الى ازمات متلاحقة ومشاكل وتعقيدات بالعمل الفني والقانوني والافتقار للاستقرار التدريبي وتواصل استبدال مدربي المنتخبات ولكل الفئات العمرية والضعف باختيار الاكفأ والافضل مما ضيع الكرة وتسبب في هبوط وتراجع مستوى فرقنا الكروية . اذا ما هو الحل والمطلوب لتصحيح مسيرة اللعبة والنهوض بواقعها في ظل الحال؟ ابتداء نطالب بتصحيح واقع الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم كما ونوعا اي زيادة اعضائها الى ما يقرب من مئة عضو على الاقل بينما الوضع الحالي محدد بعدد لايزيد على خمسين عضوا فقط وهذا العدد القليل يساعد على التكتل وجمع الانصار بسهولة وبطرق ميسرة ومقبولة . اما الزيادة فسوف تضم الاكاديميين والمتخصصين وممثلي اللاعبين الرواد والحكام المتقاعدين والمدربين العاملين وفتح المجال لاندية الدوري بترشيح نجوم الكرة السابقين كممثلين لها في الهيئة العامة حتى وان كانوا ليسوا من اعضاء هذه الاندية واعتماد بعض المستشارين من خبراء كرة القدم في الهيئة العامة . وبهذا نؤسس لهيئة عامة متفهمة لواجباتها عارفة بما هو مطلوب منها لتحديد مسار اللعبة وتطورها . لقد كانت خطوة رئيس الاتحاد الحالي عبد الخالق مسعود باعداده برنامجاً شاملاً للنهوض بواقع كرة القدم العراقية اثرا كبيرا في فوزه برئاسة الاتحاد بدورته الحالية لكنه اخفق وفشل في التطبيق وتعذر عليه نقله للتطبيق الميداني بسبب عدم انسجام وتفاهم المجموعة الفائزة بالانتخابات . مما يتطلب الانسجام والتفاهم والاتفاق بين الفائزين بقيادة الاتحاد للمرحلة القادمة والا فالفشل والفوضى وضياع اللعبة امام فرق العالم التي اخذت تسير بخطوات كبيرة نحو العالمية والتقدم .. ولنا عودة.