مقتل 27 عنصراً من الحشد في كمين لداعش ومكافحة الارهاب ترد بتمشيط الحويجة

حداد عام في البصرة ثلاثة أيام
بغداد- كريم عبد زاير
قتل 27 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقية مساء الأحد في كمين لتنظيم داعش في منطقة الحويجة قرب كركوك شمال بغداد، وفقا لما أعلنته هذه الفصائل في بيان الاثنين. وأشار الحشد الى أن «قوة خاصة من الحشد الشعبي (…) تعرضت لكمين غادر من مجموعة إرهابية متنكرة بالزي العسكري، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين (…) واستشهاد 27 بطلا». وأضاف البيان أن تلك القوة «تباشر منذ أيام عمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة”.وشيع المئات من أهالي البصرة، مساء الاثنين، 17 شهيداً من مقاتلي الحشد الشعبي سقطوا في مناطق جنوب غرب كركوك، بعد تعرضهم إلى كمين غادر من قبل مجموعة إرهابية متنكرة بالزي العسكري. وقال مراسل المربد، ان جثامين الشهداء وصلت الى البصرة عبر مطار المحافظة الدولي، فيما تمت مراسيم التشييع بمشاركة العديد من المواطنين وبحضور مسؤولين في الحكومة المحلية وقادة عسكريين، فضلا عن ذوي الشهداء. وكشف مدير ناحية الإمام الصادق شمال البصرة ياسين حسن البطاط، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن استشهاد نحو 15 منتسبا في الحشد الشعبي من اهالي الناحية في قضاء الحويجة التابع لكركوك، فيما اعلنت الحكومة المحلية في البصرة الحداد لمدة 3 ايام على أرواح شهداء المحافظة من الحشد وقال ضابط برتبة عميد في قيادة شرطة كركوك لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إن غالبية الجثث كانت مقطوعة الرؤوس. وأشار مسؤول في الحشد الشعبي إلى أن عناصر داعش أقاموا حاجزا وهميا على طريق قرب مدينة الحويجة وهم يرتدون بزات عسكرية، وطلبوا من عناصر الموكب التوقف والنزول من آلياتهم قبل إطلاق النار عليهم. وبعيد ذلك، أعلن التنظيم المتطرف في بيان نشره عبر قنواته على تلغرام، مسؤوليته عن الهجوم. وأكد إن مقاتليه نصبوا «كمينا محكما لقوة من الأمن الوطني» أسفر عن مقتل «30 عنصرا منهم، وإحراق 6 آليات». وتعتبر هذه العملية الأعنف والأكبر منذ أعلنت القوات العراقية في تشرين الاول/اكتوبر استعادة الحويجة التي كانت آخر معاقل التنظيم المتشدد في شمال العراق. وأعلنت القوات العراقية الانتصار على تنظيم داعش في كامل البلاد في كانون الاول/ديسمبر. ووفق رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق في الحادث.الى ذلك أصدر القضاء العراقي الاثنين حكما بسجن ألمانية قاصر ست سنوات لإدانتها بالانتماء إلى تنظيم داعش ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين. وأكد ان المحكمة حكمت على الألمانية ليندا فينزل البالغة من العمر 17 عاما، بالسجن خمس سنوات للانتماء إلى التنظيم المتطرف، وعاما آخر لعبورها الحدود العراقية بطريقة غير شرعية. وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر القضاء حكما باعدام ألمانية من أصل مغربي دينت بتقديم «الدعم اللوجستي ومساعدة التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية». وبحسب الصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعى لميا ك. وابنتها، غادرتا مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا في آب/أغسطس 2014، وأعتقلتا بعد استعادة الموصل.