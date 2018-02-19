مقتل 27 عنصراً من الحشد في كمين لداعش ومكافحة الارهاب ترد بتمشيط الحويجة

حداد عام في البصرة ثلاثة أيام

بغداد‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

قتل‭ ‬27‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقية‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحويجة‭ ‬قرب‭ ‬كركوك‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنته‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاثنين‭. ‬وأشار‭ ‬الحشد‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ (…) ‬تعرضت‭ ‬لكمين‭ ‬غادر‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬إرهابية‭ ‬متنكرة‭ ‬بالزي‭ ‬العسكري،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬دامت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭ (…) ‬واستشهاد‭ ‬27‭ ‬بطلا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القوة‭ ‬‮«‬تباشر‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬عمليات‭ ‬نوعية‭ ‬لاعتقال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭ ‬والخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الحويجة”‭.‬وشيع‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬البصرة،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬17‭ ‬شهيداً‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬كركوك،‭ ‬بعد‭ ‬تعرضهم‭ ‬إلى‭ ‬كمين‭ ‬غادر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬إرهابية‭ ‬متنكرة‭ ‬بالزي‭ ‬العسكري‭. ‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬المربد،‭ ‬ان‭ ‬جثامين‭ ‬الشهداء‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬البصرة‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬المحافظة‭ ‬الدولي،‭ ‬فيما‭ ‬تمت‭ ‬مراسيم‭ ‬التشييع‭ ‬بمشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وبحضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬وقادة‭ ‬عسكريين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ذوي‭ ‬الشهداء‭. ‬وكشف‭ ‬مدير‭ ‬ناحية‭ ‬الإمام‭ ‬الصادق‭ ‬شمال‭ ‬البصرة‭ ‬ياسين‭ ‬حسن‭ ‬البطاط،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬منتسبا‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬من‭ ‬اهالي‭ ‬الناحية‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحويجة‭ ‬التابع‭ ‬لكركوك،‭ ‬فيما‭ ‬اعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬الحداد‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬شهداء‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬وقال‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬عميد‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬شرطة‭ ‬كركوك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته،‭ ‬إن‭ ‬غالبية‭ ‬الجثث‭ ‬كانت‭ ‬مقطوعة‭ ‬الرؤوس‭. ‬وأشار‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬أقاموا‭ ‬حاجزا‭ ‬وهميا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬الحويجة‭ ‬وهم‭ ‬يرتدون‭ ‬بزات‭ ‬عسكرية،‭ ‬وطلبوا‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الموكب‭ ‬التوقف‭ ‬والنزول‭ ‬من‭ ‬آلياتهم‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليهم‭. ‬وبعيد‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬قنواته‭ ‬على‭ ‬تلغرام،‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭. ‬وأكد‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬نصبوا‭ ‬‮«‬كمينا‭ ‬محكما‭ ‬لقوة‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬30‭ ‬عنصرا‭ ‬منهم،‭ ‬وإحراق‭ ‬6‭ ‬آليات‮»‬‭. ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬الأعنف‭ ‬والأكبر‭ ‬منذ‭ ‬أعلنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬استعادة‭ ‬الحويجة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وأعلنت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭. ‬ووفق‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬فالح‭ ‬الفياض،‭ ‬فإن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬أمر‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬أصدر‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬الاثنين‭ ‬حكما‭ ‬بسجن‭ ‬ألمانية‭ ‬قاصر‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لإدانتها‭ ‬بالانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ودخول‭ ‬البلاد‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاثنين‭. ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمت‭ ‬على‭ ‬الألمانية‭ ‬ليندا‭ ‬فينزل‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما،‭ ‬بالسجن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬للانتماء‭ ‬إلى‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف،‭ ‬وعاما‭ ‬آخر‭ ‬لعبورها‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭. ‬وفي‭ ‬21‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬أصدر‭ ‬القضاء‭ ‬حكما‭ ‬باعدام‭ ‬ألمانية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي‭ ‬دينت‭ ‬بتقديم‭ ‬‮«‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬ومساعدة‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬أعماله‭ ‬الإجرامية‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬الصحافة‭ ‬الألمانية،‭ ‬فإن‭ ‬ألمانية‭ ‬تدعى‭ ‬لميا‭ ‬ك‭. ‬وابنتها،‭ ‬غادرتا‭ ‬مدينة‭ ‬مانهايم‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2014،‭ ‬وأعتقلتا‭ ‬بعد‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭.‬