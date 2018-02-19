44 أردوغان يهاتف بوتين:أية مساعدة من دمشق للوحدات الكردية له عواقب

عمان‭- ‬بيروت‭ – ‬انقرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬تركيا‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬قد‭ ‬تقدمه‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬للفصائل‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يمنع‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬عفرين‭. ‬وصدر‭ ‬تحذير‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تقارير‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ (‬سانا‭) ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬موالية‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬الى‭ ‬عفرين‭ ‬لمواجهة‭ ‬العمليات‭ ‬التركية‭ ‬ضد‭ ‬الاكراد‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تدخل‭ (‬عفرين‭) ‬لطرد‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬فلا‭ ‬مشكلة‭ ‬بذلك‭. ‬لكن‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬ستدخل‭ ‬لحماية‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬فلن‭ ‬يستطيع‭ ‬احد‭ ‬ايقافنا‭ ‬او‭ ‬ايقاف‭ ‬الجنود‭ ‬الاتراك”‭.‬فيما‭ ‬استهدفت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الاثنين‭ ‬بالغارات‭ ‬والمدافع‭ ‬والصواريخ‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬موقعة‭ ‬44‭ ‬قتيلاً‭ ‬مدنياً،‭ ‬بعد‭ ‬تعزيزات‭ ‬عسكرية‭ ‬مكثفة‭ ‬تنُُذر‭ ‬بهجوم‭ ‬وشيك‭ ‬على‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬الأخير‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭.‬

وشهدت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الاثنين‭ ‬قصفاً‭ ‬عنيفاً‭ ‬استهدف‭ ‬مدناً‭ ‬وبلدات‭ ‬عدة‭ ‬بعد‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬بدأ‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬اعلان‭ ‬ارسال‭ ‬قوات‭ ‬موالية‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬الى‭ ‬عفرين،‭ ‬أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬بنظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬تدعم‭ ‬بلاده‭ ‬دمشق‭ ‬وتسيطر‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬اردوغان‭ ‬وبوتين‭ ‬ناقشا‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬وادلب‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬التركية‭ ‬عن‭ ‬اردوغان‭ ‬قوله‭ ‬لبوتين‭ ‬ان‭ ‬اي‭ ‬مساعدة‭ ‬ستقدمها‭ ‬دمشق‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬مصادر‭ ‬الرئاسة‭ ‬ان‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬الرجلين‭ ‬‮«‬بحث‭ ‬مسألة‭ ‬انشاء‭ ‬موقع‭ ‬مراقبة‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬ادلب‮»‬‭.‬

وادلب‭ ‬هي‭ ‬المحافظة‭ ‬الوحيدة‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سلطة‭ ‬دمشق،‭ ‬وتحضع‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭.‬

واضاف‭ ‬الوزير‭ ‬التركي‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الاردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬عفرين‭ ‬ومنبج‭ ‬وشرق‭ ‬نهر‭ ‬الفرات‮»‬‭.‬

وتشن‭ ‬أنقرة‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬منذ‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬هجوماً‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬التي‭ ‬تحدها‭ ‬تركيا‭ ‬شمالا،‭ ‬تقول‭ ‬انه‭ ‬يستهدف‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭.‬

وتتهم‭ ‬أنقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬بأنها‭ ‬الذراع‭ ‬السوري‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬تركيا‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬عليها‭ ‬أنقرة‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬إرسال‭ ‬قوات‭ ‬برية‭ ‬وضربات‭ ‬جوية‭ ‬وقصفا‭ ‬مدفعيا‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭.‬

وذكر‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬شعبية‭ ‬موالية‭ ‬ستدخل‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬ساعات‮»‬‭ ‬للتصدي‭ ‬لاي‭ ‬هجوم‭ ‬تشنه‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬المدينة‭.‬

ونددت‭ ‬دمشق‭ ‬مرارا‭ ‬بـ»الاعتداء‮»‬‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬عفرين‭ ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬انها‭ ‬ستتدخل‭ ‬قبل‭ ‬الاثنين‭.‬

وانسحبت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬ذات‭ ‬الأغلبية‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬ما‭ ‬مهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الاكراد‭ ‬للتوسع‭. ‬ثم‭ ‬أعلن‭ ‬الاكراد‭ ‬تأسيس‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬سيطروا‭ ‬عليها‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أكراد‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬عودة‭ ‬محتملة‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬سيبان‭ ‬حمو‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬مشكلة‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬قواته‭ ‬بدخول‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬عفرين‭ ‬وحدودها‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الاحتلال‭ ‬التركي‮»‬‭.‬

وتوصلت‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬وايران‭ ‬وروسيا‭ ‬حليفتا‭ ‬النظام،‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬أستانة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬خفض‭ ‬‮«‬توتر‮»‬‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وتمت‭ ‬اقامة‭ ‬ستة‭ ‬مواقع‭ ‬مراقبة‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭.‬