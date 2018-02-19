إتفاق تاريخي لتصدير الغاز الاسرائيلي إلى مصر

جهود مصرية للتهدئة بين حماس واسرائيل

‭ ‬القدس‭ – ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ ‬ـ‭ ‬القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬المتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬بالقاهرة‭ ‬عدم‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬التصعيد‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الحالي‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لعدم‭ ‬اعطاء‭ ‬مبرر‭ ‬لاسرائيل‭ ‬بشن‭ ‬حرب‭ ‬شاملة‭ ‬ضد‭ ‬القطاع‭ ‬وابلغ‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالمخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬غير‭ ‬معنية‭ ‬بالتصعيد‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬حجم‭ ‬الاعتداءات‭ ‬التى‭ ‬طالت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬المقاومة‭ ‬يعكس‭ ‬نوايا‭ ‬الاحتلال‭ ‬المسبقة‭ ‬بالتصعيد‭ ‬وتوتير‭ ‬الاوضاع‭ .‬

‭ ‬واكد‭ ‬خليل‭ ‬الحياه‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬اننا‭ ‬جاهزون‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬شعبنا‭ ‬ضد‭ ‬اى‭ ‬اعتداء‭ ‬اسرائيلى‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬لانسعى‭ ‬الى‭ ‬التصعيد‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬واضاف‭ ‬انني‭ ‬لااتوقع‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬حالية‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬والمقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬لان‭ ‬اسرائيل‭ ‬تدرك‭ ‬عواقب‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭.‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬اعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬ديليك‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬للطاقة‭ ‬الاثنين‭ ‬انها‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاقا‭ ‬بقيمة‭ ‬15‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لبيع‭ ‬الغاز‭ ‬الطبيعي‭ ‬الى‭ ‬مصر،‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬وصفه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬بـ»التاريخي‮»‬‭.‬

‭ ‬ورحب‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬وزعه‭ ‬مكتبه‭ ‬بهذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬قائلا‭ ‬انها‭ ‬‮«‬ستدخل‭ ‬المليارات‭ ‬إلى‭ ‬خزينة‭ ‬الدولة‮»‬‭ ‬دون‭ ‬الادلاء‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

‭ ‬ووقعت‭ ‬مصر‭ ‬اول‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1979‭. ‬واوضحت‭ ‬ديليك‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬شريكها‭ ‬الاميركي‭ ‬نوبل‭ ‬انيرجي‭ ‬لتزويد‭ ‬شركة‭ ‬دولفينوس‭ ‬المصرية‭ ‬ب‭ ‬64‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬سيتم‭ ‬استخراجه‭ ‬من‭ ‬حقلي‭ ‬تمار‭ ‬وليفياثان‭ ‬البحريين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬يوفال‭ ‬شتاينتز‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬سيسمح‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬اسرائيل‭ ‬كلاعب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الطاقة‮»‬‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬الفيديو‭ ‬باللغة‭ ‬العبرية‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يؤمن‭ ‬كثيرون‭ ‬بمخطط‭ ‬الغاز‭ ‬وقد‭ ‬وافقنا‭ ‬عليه‭ ‬لمعرفتنا‭ ‬أنه‭ ‬سيعزز‭ ‬أمننا‭ ‬واقتصادنا‭ ‬وعلاقاتنا‭ ‬الإقليمية‮»‬‭.‬

وتقوم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتطوير‭ ‬إنتاج‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬الحقلين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اكتشفتهما‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2010‭.‬

وبدأ‭ ‬استغلال‭ ‬حقل‭ ‬تمار‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬ويبلغ‭ ‬حجم‭ ‬احتياطه‭ ‬238‭ ‬مليار‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭. ‬وهو‭ ‬احد‭ ‬اكثر‭ ‬حقول‭ ‬الغاز‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬اكتشفت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬اسرائيل‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬استغلال‭ ‬حقل‭ ‬ليفياثان‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬عندما‭ ‬يبدأ‭ ‬احتياطي‭ ‬حقل‭ ‬تمار‭ ‬بالانحسار‭.‬

ويبعد‭ ‬حقل‭ ‬تمار‭ ‬مسافة‭ ‬130‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬شاطئ‭ ‬حيفا‭.‬

وكانت‭ ‬اسرائيل‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2016‭ ‬عقدا‭ ‬قيمته‭ ‬عشر‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لتوريد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬ليفياثان‭ ‬الى‭ ‬الاردن‭.‬