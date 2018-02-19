إتفاق تاريخي لتصدير الغاز الاسرائيلي إلى مصر

جهود مصرية للتهدئة بين حماس واسرائيل
القدس – أ ف ب ـ القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر امني مصري رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان المخابرات المصرية طلبت من وفد حماس المتواجد حاليا بالقاهرة عدم الانجرار وراء التصعيد الاسرائيلي الحالي ضد قطاع غزة لعدم اعطاء مبرر لاسرائيل بشن حرب شاملة ضد القطاع وابلغ وفد حماس المسؤولين بالمخابرات المصرية ان الحركة غير معنية بالتصعيد مع اسرائيل على الرغم من ان حجم الاعتداءات التى طالت العديد من مواقع المقاومة يعكس نوايا الاحتلال المسبقة بالتصعيد وتوتير الاوضاع .
واكد خليل الحياه القيادي بحركة حماس فى تصريحات للزمان اننا جاهزون للدفاع عن شعبنا ضد اى اعتداء اسرائيلى على قطاع غزة الا اننا لانسعى الى التصعيد مع العدو الصهيوني واضاف انني لااتوقع نشوب حرب حالية بين اسرائيل والمقاومة الفلسطينية فى غزة لان اسرائيل تدرك عواقب هذا التصعيد.الى ذلك اعلنت مجموعة ديليك الاسرائيلية للطاقة الاثنين انها وقعت اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار لبيع الغاز الطبيعي الى مصر، في عقد وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بـ»التاريخي».
ورحب نتانياهو في شريط فيديو وزعه مكتبه بهذه الاتفاقية قائلا انها «ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة» دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.
ووقعت مصر اول معاهدة سلام بين دولة عربية واسرائيل في العام 1979. واوضحت ديليك في بيان انه تم التوصل الى اتفاق بين شريكها الاميركي نوبل انيرجي لتزويد شركة دولفينوس المصرية ب 64 مليار متر مكعب من الغاز سيتم استخراجه من حقلي تمار وليفياثان البحريين في البحر المتوسط.
ومن جهته، قال وزير الطاقة يوفال شتاينتز ان «هذا الاتفاق سيسمح بتعزيز مكانة اسرائيل كلاعب رئيسي في المنطقة في سوق الطاقة».
وأكد نتانياهو في شريط الفيديو باللغة العبرية «لم يؤمن كثيرون بمخطط الغاز وقد وافقنا عليه لمعرفتنا أنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية».
وتقوم إسرائيل بتطوير إنتاج الغاز من الحقلين بعد ان اكتشفتهما عامي 2009 و2010.
وبدأ استغلال حقل تمار عام 2013، ويبلغ حجم احتياطه 238 مليار متر مكعب. وهو احد اكثر حقول الغاز الواعدة التي اكتشفت في السنوات الأخيرة قبالة ساحل اسرائيل.
ومن المقرر أن يبدأ استغلال حقل ليفياثان عام 2019 عندما يبدأ احتياطي حقل تمار بالانحسار.
ويبعد حقل تمار مسافة 130 كلم عن شاطئ حيفا.
وكانت اسرائيل وقعت في ايلول/سبتمبر 2016 عقدا قيمته عشر مليارات دولار لتوريد الغاز من حقل ليفياثان الى الاردن.