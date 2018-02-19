تفكيك شبكة لتهريب مهاجرين من فرنسا الى بريطانيا

عمان‭- ‬الزمان

‭ ‬اعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاردنية‭ ‬الاثنين‭ ‬انها‭ ‬قررت‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬او‭ ‬الاقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬لنحو‭ ‬500‭ ‬مستثمر‭ ‬سنويا،‭ ‬في‭ ‬اجراء‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكةالتي‭ ‬بات‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الضاغط‭ ‬علامة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬فيها‭ . ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاعلام،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬محمد‭ ‬المومني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي،‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬على‭ ‬تنسيب‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاستثمار،‭ ‬قرر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬منح‭ ‬المستثمرين‭ ‬الجنسية‭ ‬الاردنية‭ ‬او‭ ‬الاقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬مستثمرين‭ ‬وتجارا‭ ‬غادروا‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬السنتين‭ ‬الاخيرتين‭ ‬ونقلوا‭ ‬تجارتهم‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬والامارات‭ ‬غالباً‭ . ‬واوضح‭ ‬المومني‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬الاردنية‭ ‬للمستثمر‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬وضع‭ ‬وديعة‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬دون‭ ‬فائدة‭ ‬ولمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شراء‭ ‬سندات‭ ‬خزينة‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ولمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬وبفائدة‭ ‬يحددها‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شراء‭ ‬اسهم‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬اردنية‭ ‬بمبلغ‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬او‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بمبلغ‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬ولمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬كذلك‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬الاردنية‭ ‬للمستثمر‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يقوم‭ ‬بانشاء‭ ‬او‭ ‬تسجيل‭ ‬مشروع‭ ‬استثماري‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الانتاجية‭ ‬برأس‭ ‬مال‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬خارج‭ ‬العاصمة‭ ‬و2‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬شريطة‭ ‬توفير‭ ‬مالا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬عشرين‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬حقيقية‭ ‬للاردنيين،‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وان‭ ‬يكون‭ ‬التشغيل‭ ‬الفعلي‭ ‬للمشروع‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬المومني‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬منح‭ ‬المستثمر‭ ‬الاقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬عند‭ ‬شرائه‭ ‬لعقار‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬قيمته‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ (‬حوالى‭ ‬282‭ ‬الف‭ ‬دولار‭) ‬والاحتفاظ‭ ‬به‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سيتم‭ (‬كذلك‭) ‬منح‭ ‬زوجة‭ ‬المستثمر‭ ‬وبناته‭ ‬العازبات‭ ‬والارامل‭ ‬والمطلقات‭ ‬اللواتي‭ ‬يعشن‭ ‬في‭ ‬كنفه‭ ‬واولاده‭ ‬الذين‭ ‬لاتتجاوز‭ ‬اعمارهم‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬ووالديه‭ ‬الذين‭ ‬يعولهما‭ ‬الجنسية‭ ‬الاردنية‭ ‬او‭ ‬الاقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬وحسب‭ ‬مقتضى‭ ‬الحاجة‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬المومني‭ ‬فانه‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬الاسس‭ ‬اعلاه‭ ‬لحد‭ ‬اعلى‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬مستثمر‭ ‬سنويا‭ ‬بعد‭ ‬اجراء‭ ‬التدقيق‭ ‬الامني‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬أي‭ ‬اخلال‭ ‬بهذه‭ ‬الشروط‭ ‬يتم‭ ‬سحب‭ ‬الجنسية‭ ‬او‭ ‬الاقامة‮»‬‭.‬

‭ ‬واضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نعتقد‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجراء‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتحفيزه‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬احد‭ ‬اهم‭ ‬عوامل‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭.‬

وتأثر‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬بشدة‭ ‬جراء‭ ‬النزاعين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

ويستورد‭ ‬الاردن‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬شحا‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬والموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬98‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬احتياجاته‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭.‬

وتؤوي‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬680‭ ‬الف‭ ‬لاجئ‭ ‬سوري‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬منذ‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬يضاف‭ ‬اليهم،‭ ‬بحسب‭ ‬الحكومة‭ ‬نحو‭ ‬700‭ ‬الف‭ ‬سوري‭ ‬دخلوا‭ ‬الاردن‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭.‬