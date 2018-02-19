حرب الجميع.. ليست حرب أحد

فاتح عبدالسلام
أوراق اللعب في سوريا تبدو بوضوح بيد تركيا وايران ، وهما اللاعبان الأساسيان اللذان لهما ارتباطات وثيقة على الارض بقوات موالية محسوبة على النظام أو المعارضة . لكن هذين البلدين يراعيان السقف الروسي لأي تصعيد حربي . في حين تظهر الولايات المتحدة متجهة نحو مشروع كانتوني محدد قوامه قوات سوريا الديمقراطية ، من دون أن يعرف أحد شيئاً عن البرنامج المستقبلي لهذه القوات المجهزة أمريكياً .في سوريا الآن ، لكل طرف هدف يعمل عليه ، بطريقة الأذن الطرشاء، حيث يمضي أي فريق الى تنفيذ مهمته الحربية من دون الالتفات الى الطرف المجاور حتى لو كان حليفاً .
واللافت إنّ الجميع يتلقون ضربات موجعة من دون أن نسمع كلمة آه من أحد .
في سوريا اليوم حرب تميل الى التمهيد لانبثاق حروب ، حيث كل الحروب بعد خمس أو سبع سنوات من اندلاعها تميل الى الانطفاء إلاّ الحرب في سوريا تنذر بحروب جديدة ، تكون ساحتها الاولى الاراضي السورية ،ولا أحد من العرب المجاورين يسلم منها .
انزلق الجميع في حرب ليس لهم القدرة على انهائها ، وشعروا كلهم انهم أقوياء مع انطلاق الرصاصة الاولى قبل سنوات ، في حين انتهى المشهد الى إظهار أنّ الجميع ضعفاء.
الحرب التي مرّت بالعراق ستترك آثاراً قاسية قد ينتج عنها حروب من نوع آخر بعد سنوات. ولايبدو هناك تغيير في بقاء العراق وسوريا ساحة حرب واحدة لفترة تطول أو تقصر ،لكنها الحقيقة الوحيدة المتاحة الى جانب اللاعبين الاقليميين تركيا وايران .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية
fatihabdulsalam@hotmail.com