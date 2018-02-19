حرب الجميع.. ليست حرب أحد

فاتح عبدالسلام

‭ ‬أوراق‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تبدو‭ ‬بوضوح‭ ‬بيد‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ ‬،‭ ‬وهما‭ ‬اللاعبان‭ ‬الأساسيان‭ ‬اللذان‭ ‬لهما‭ ‬ارتباطات‭ ‬وثيقة‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬بقوات‭ ‬موالية‭ ‬محسوبة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬أو‭ ‬المعارضة‭ . ‬لكن‭ ‬هذين‭ ‬البلدين‭ ‬يراعيان‭ ‬السقف‭ ‬الروسي‭ ‬لأي‭ ‬تصعيد‭ ‬حربي‭ . ‬في‭ ‬حين‭ ‬تظهر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬متجهة‭ ‬نحو‭ ‬مشروع‭ ‬كانتوني‭ ‬محدد‭ ‬قوامه‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬أحد‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬البرنامج‭ ‬المستقبلي‭ ‬لهذه‭ ‬القوات‭ ‬المجهزة‭ ‬أمريكياً‭ .‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الآن‭ ‬،‭ ‬لكل‭ ‬طرف‭ ‬هدف‭ ‬يعمل‭ ‬عليه‭ ‬،‭ ‬بطريقة‭ ‬الأذن‭ ‬الطرشاء،‭ ‬حيث‭ ‬يمضي‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬الى‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهمته‭ ‬الحربية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬الى‭ ‬الطرف‭ ‬المجاور‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬حليفاً‭ .‬

واللافت‭ ‬إنّ‭ ‬الجميع‭ ‬يتلقون‭ ‬ضربات‭ ‬موجعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬نسمع‭ ‬كلمة‭ ‬آه‭ ‬من‭ ‬أحد‭ . ‬

في‭ ‬سوريا‭ ‬اليوم‭ ‬حرب‭ ‬تميل‭ ‬الى‭ ‬التمهيد‭ ‬لانبثاق‭ ‬حروب‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬أو‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬اندلاعها‭ ‬تميل‭ ‬الى‭ ‬الانطفاء‭ ‬إلاّ‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تنذر‭ ‬بحروب‭ ‬جديدة‭ ‬،‭ ‬تكون‭ ‬ساحتها‭ ‬الاولى‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬،ولا‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬المجاورين‭ ‬يسلم‭ ‬منها‭ . ‬

انزلق‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬انهائها‭ ‬،‭ ‬وشعروا‭ ‬كلهم‭ ‬انهم‭ ‬أقوياء‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الرصاصة‭ ‬الاولى‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انتهى‭ ‬المشهد‭ ‬الى‭ ‬إظهار‭ ‬أنّ‭ ‬الجميع‭ ‬ضعفاء‭.‬

الحرب‭ ‬التي‭ ‬مرّت‭ ‬بالعراق‭ ‬ستترك‭ ‬آثاراً‭ ‬قاسية‭ ‬قد‭ ‬ينتج‭ ‬عنها‭ ‬حروب‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭. ‬ولايبدو‭ ‬هناك‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬بقاء‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ساحة‭ ‬حرب‭ ‬واحدة‭ ‬لفترة‭ ‬تطول‭ ‬أو‭ ‬تقصر‭ ‬،لكنها‭ ‬الحقيقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬المتاحة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاقليميين‭ ‬تركيا‭ ‬وايران‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية

fatihabdulsalam@hotmail.com