مريم حسين تنجو من موقف محرج في جلسة تصوير

‭ ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

تعرضت‭ ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬لموقف‭ ‬محرج‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬كواليس‭ ‬جلسة‭ ‬تصوير‭ ‬جديدة‭ ‬خضعت‭ ‬لها،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬جالسة‭ ‬فوق‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭. ‬وظهرت‭ ‬الفنانة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬من‭ ‬الكواليس‭ ‬مرتدية‭ ‬ملابس‭ ‬جلدية‭ ‬ضيقة،‭ ‬ووضعت‭ ‬نظارة‭ ‬شمسية‭ ‬سوداء‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬عينيها،‭ ‬وجمعت‭ ‬شعرها‭ ‬للخلف‭. ‬و‭ ‬قامت‭ ‬مريم‭ ‬باتخاذ‭ ‬عدة‭ ‬أوضاع‭ ‬فوق‭ ‬الدراجة‭ ‬النارية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تستطع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬توازنها،‭ ‬وسقطت‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬محرج‭.‬

وكانت‭ ‬مريم‭ ‬حسين‭ ‬قد‭ ‬احتفلت‭ ‬مؤخرا‭ ‬بالعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الأول‭ ‬لابنتها‭ ‬أميرة،‭ ‬حيث‭ ‬أقامت‭ ‬لها‭ ‬حفل‭ ‬أسطوري‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أهلها‭ ‬وأصدقائها‭.‬