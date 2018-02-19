مريم حسين تنجو من موقف محرج في جلسة تصوير

بيروت- الزمان
تعرضت الفنانة العراقية مريم حسين لموقف محرج جدا في كواليس جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ظهرت فيها جالسة فوق دراجة نارية. وظهرت الفنانة العراقية في مقطع فيديو من الكواليس مرتدية ملابس جلدية ضيقة، ووضعت نظارة شمسية سوداء كبيرة على عينيها، وجمعت شعرها للخلف. و قامت مريم باتخاذ عدة أوضاع فوق الدراجة النارية، إلا أنها لم تستطع الحفاظ على توازنها، وسقطت على الأرض، في موقف محرج.
وكانت مريم حسين قد احتفلت مؤخرا بالعيد ميلاد الأول لابنتها أميرة، حيث أقامت لها حفل أسطوري على شاطئ البحر، بحضور عدد كبير من أهلها وأصدقائها.