ابتكار لاصقة طبية تراقب المؤشرات الحيوية مناديل ورقية لاستشعار صحة الانسان

واشنطن – لندن -الزمان
طور فريق من المهندسين بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة مناديل ورقية إلكترونية تحتوي على وحدات استشعار يمكنها رصد نبض المستخدم وحركة عينه وأنشطته الجسمانية المختلفة. وتتميز المجسات بخفة الوزن والمرونة ورخص الثمن، ومن الممكن استخدامها في التطبيقات الصحية والترفيهية وفي مجال الروبوتات. وتعتمد فكرة هذه التقنية الجديدة على أن تمزيق المنديل الذي يحتوي على مجسات إلكترونية متناهية الصغر بجانب تمزيق الألياف الورقية التي يتكون منها المنديل في نفس الوقت تتيح له القيام بدور جهاز الاستشعار، حيث يمكنه أن يرصد سرعة النبض وقوة الأصبع وتحركاته وحركة العين وغيرها.
جهاز استشعار قابل للارتداء
ونقل الموقع الإلكتروني «ساي نس ديلي» المتخصص في مجال الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث جاي هيون تشانج أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة واشنطن قوله إن «الابتكار الرئيسي في هذه التقنية هو إمكانية اختراع جهاز استشعار قابل للارتداء ويسهل التخلص منه مصنوع من خامة ورقية رخيصة الثمن»، موضحاً أنه «عندما نمزق قطعة الورق، فإنها تتحول إلى جهاز استشعار».
أوجه استخدامات مختلفة
ويمكن استخدام هذه التقنية في مجالات عدة، حيث أن متابعة حركة العين ونشاط الجسم على سبيل المثال تتيح إمكانية مراقبة وظائف المخ أو أداء الرياضيين. وتستطيع هذه المناديل أيضا إجراء اختبارات منزلية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يغنيهم عن الذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية. وفي اليابان ،ابتكر أستاذ بجامعة طوكيو اليابانية أداة جديدة تشبه اللاصقة الطبية توضع على اليد لمراقبة كل المؤشرات الحيوية الهامة في جسم الإنسان، كما يمكنها إرسال واستقبال الرسائل. وذكرت صحيفة «جابان تايمز»، أمس الأحد، أن الأستاذ تاكاو سوميا يرى أن ابتكاره سيكون هدية لخبراء الطب عند تعاملهم مع المرضى الملازمين للسرير أو المرضى الغائبين عن نظرهم، وكذلك العائلات التي تعيش بعيدا عن أقاربها. ونقلت الصحيفة عن سوميا قوله: «مع هذا الاختراع حتى في إعدادات الرعاية المنزلية يمكن تحقيق تبادل سلس للبيانات الطبية مع الأطباء من المنزل، والذين سيتمكنون أيضا من التواصل مع مرضاهم عبر اللاصقة». وأوضحت الصحيفة أن الأداة التي يبلغ سمكها ملليمترا واحدا وتُلصق في راحة اليد أو على ظهر الكف، يمكنها إطلاق تذكيرات ضوئية للمرضى لتذكرهم بمواعيد الأدوية أو السماح لأفراد العائلة بالتواصل عن بُعْد مع أقاربهم المرضى للاطمئنان على صحتهم. وذكرت الصحيفة أن الأداة ستُعرض في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، والمزمع عقده في ولاية تكساس خلال عطلة الأسبوع الجاري.