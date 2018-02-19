ابتكار لاصقة طبية تراقب المؤشرات الحيوية مناديل ورقية لاستشعار صحة الانسان

واشنطن‭ – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

طور‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬بجامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مناديل‭ ‬ورقية‭ ‬إلكترونية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬وحدات‭ ‬استشعار‭ ‬يمكنها‭ ‬رصد‭ ‬نبض‭ ‬المستخدم‭ ‬وحركة‭ ‬عينه‭ ‬وأنشطته‭ ‬الجسمانية‭ ‬المختلفة‭. ‬وتتميز‭ ‬المجسات‭ ‬بخفة‭ ‬الوزن‭ ‬والمرونة‭ ‬ورخص‭ ‬الثمن،‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬الصحية‭ ‬والترفيهية‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الروبوتات‭. ‬وتعتمد‭ ‬فكرة‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تمزيق‭ ‬المنديل‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مجسات‭ ‬إلكترونية‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر‭ ‬بجانب‭ ‬تمزيق‭ ‬الألياف‭ ‬الورقية‭ ‬التي‭ ‬يتكون‭ ‬منها‭ ‬المنديل‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬القيام‭ ‬بدور‭ ‬جهاز‭ ‬الاستشعار،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يرصد‭ ‬سرعة‭ ‬النبض‭ ‬وقوة‭ ‬الأصبع‭ ‬وتحركاته‭ ‬وحركة‭ ‬العين‭ ‬وغيرها‭.‬

جهاز‭ ‬استشعار‭ ‬قابل‭ ‬للارتداء

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬ساي‭ ‬نس‭ ‬ديلي‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬عن‭ ‬الباحث‭ ‬جاي‭ ‬هيون‭ ‬تشانج‭ ‬أستاذ‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬بجامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الابتكار‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬هو‭ ‬إمكانية‭ ‬اختراع‭ ‬جهاز‭ ‬استشعار‭ ‬قابل‭ ‬للارتداء‭ ‬ويسهل‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭ ‬مصنوع‭ ‬من‭ ‬خامة‭ ‬ورقية‭ ‬رخيصة‭ ‬الثمن‮»‬،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نمزق‭ ‬قطعة‭ ‬الورق،‭ ‬فإنها‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬استشعار‮»‬‭.‬

أوجه‭ ‬استخدامات‭ ‬مختلفة

ويمكن‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عدة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬متابعة‭ ‬حركة‭ ‬العين‭ ‬ونشاط‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬مراقبة‭ ‬وظائف‭ ‬المخ‭ ‬أو‭ ‬أداء‭ ‬الرياضيين‭. ‬وتستطيع‭ ‬هذه‭ ‬المناديل‭ ‬أيضا‭ ‬إجراء‭ ‬اختبارات‭ ‬منزلية‭ ‬للأطفال‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يغنيهم‭ ‬عن‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية‭. ‬وفي‭ ‬اليابان‭ ‬،ابتكر‭ ‬أستاذ‭ ‬بجامعة‭ ‬طوكيو‭ ‬اليابانية‭ ‬أداة‭ ‬جديدة‭ ‬تشبه‭ ‬اللاصقة‭ ‬الطبية‭ ‬توضع‭ ‬على‭ ‬اليد‭ ‬لمراقبة‭ ‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬الحيوية‭ ‬الهامة‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬كما‭ ‬يمكنها‭ ‬إرسال‭ ‬واستقبال‭ ‬الرسائل‭. ‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬جابان‭ ‬تايمز‮»‬،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬الأستاذ‭ ‬تاكاو‭ ‬سوميا‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬ابتكاره‭ ‬سيكون‭ ‬هدية‭ ‬لخبراء‭ ‬الطب‭ ‬عند‭ ‬تعاملهم‭ ‬مع‭ ‬المرضى‭ ‬الملازمين‭ ‬للسرير‭ ‬أو‭ ‬المرضى‭ ‬الغائبين‭ ‬عن‭ ‬نظرهم،‭ ‬وكذلك‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أقاربها‭. ‬ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬سوميا‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الاختراع‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬إعدادات‭ ‬الرعاية‭ ‬المنزلية‭ ‬يمكن‭ ‬تحقيق‭ ‬تبادل‭ ‬سلس‭ ‬للبيانات‭ ‬الطبية‭ ‬مع‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬المنزل،‭ ‬والذين‭ ‬سيتمكنون‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مرضاهم‭ ‬عبر‭ ‬اللاصقة‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الأداة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬سمكها‭ ‬ملليمترا‭ ‬واحدا‭ ‬وتُلصق‭ ‬في‭ ‬راحة‭ ‬اليد‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬ظهر‭ ‬الكف،‭ ‬يمكنها‭ ‬إطلاق‭ ‬تذكيرات‭ ‬ضوئية‭ ‬للمرضى‭ ‬لتذكرهم‭ ‬بمواعيد‭ ‬الأدوية‭ ‬أو‭ ‬السماح‭ ‬لأفراد‭ ‬العائلة‭ ‬بالتواصل‭ ‬عن‭ ‬بُعْد‭ ‬مع‭ ‬أقاربهم‭ ‬المرضى‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭. ‬وذكرت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬الأداة‭ ‬ستُعرض‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لتقدم‭ ‬العلوم،‭ ‬والمزمع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭.‬