قاض ألماني يرأف بلص عربي لايهمه أي شيء

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قضت‭ ‬محكمة‭ ‬ألمانية،‭ ‬بالسجن‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬بحق‭ ‬شاب‭ ‬عربي‭ ‬تعرض‭ ‬لضرب‭ ‬مبرح،‭ ‬إثر‭ ‬محاولته‭ ‬سرقة‭ ‬حقيبة‭ ‬لسيدة‭ ‬وزوجها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭.‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬بيلد‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬إن‭ ‬الشاب‭ ‬العاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ (‬أنيس‭. ‬أ‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السوابق،‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬سرقة‭ ‬مبلغ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المال،‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائه،‭ ‬عندما‭ ‬تعرض‭ ‬للضرب‭.‬

وكان‭ ‬الشابان‭ ‬ترصدا‭ ‬الألمانية‭ ‬بريجيت‭ ‬كونت‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ستين‭ ‬عاماً،‭ ‬وهي‭ ‬صاحبة‭ ‬أحد‭ ‬المحال،‭ ‬وزوجها‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬59‭ ‬عاماً،‭ ‬حتى‭ ‬وصلا‭ ‬أمام‭ ‬منزلهما،‭ ‬وعندها‭ ‬حاول‭ ‬اللصان‭ ‬انتزاع‭ ‬‮«‬غلة‭ ‬المحل‮»‬‭ ‬ليتدخل‭ ‬ابناهما‭ ‬البالغان‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬و‭ ‬32‭ ‬عاماً،‭ ‬وعندها‭ ‬لاذ‭ ‬اللصان‭ ‬بالفرار‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الشاب‭ ‬لديه‭ ‬14‭ ‬سابقة‭ ‬جرمية،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬القاضي‭ ‬للقول‭: ‬‮«‬لديك‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭.. ‬أنت‭ ‬تظهر‭ ‬لنا‭ ‬بأن‭ ‬القضاء‭ ‬لا‭ ‬يهمك‭ ‬بتاتاً‮»‬‭.‬

‭ ‬وأثناء‭ ‬هرب‭ ‬الشاب‭ ‬أنيس،‭ ‬قامت‭ ‬سيارة‭ ‬بمحاولة‭ ‬دهسه،‭ ‬وخرج‭ ‬منها‭ ‬رجلان‭ ‬قاما‭ ‬بإبراحه‭ ‬ضرباً،‭ ‬ثم‭ ‬تركاه‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الطريق،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬عكس‭ ‬السير‮»‬‭.‬

‭ ‬وأمام‭ ‬محكمة‭ ‬فنيغسن،‭ ‬اعترف‭ ‬أنيس‭ ‬بجرم‭ ‬السرقة،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬ندمه‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المحامي‭ ‬إن‭ ‬موكله‭ ‬تعرض‭ ‬لجراح‭ ‬عميقة‭ ‬وكسور،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يعتبر‭ ‬محاولة‭ ‬قتل‭.‬