مخرج عراقي يرأس لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي لمهرجان تطوان الدولي لسينما البحر المتوسط

الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

‭ ‬قالت‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬إدارة‭ ‬الدورة‭ ‬24‭ ‬لمهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الدولي‭ ‬لسينما‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬سنويا‭ ‬مدينة‭ ‬تطوان‭ ‬المغربية‭ ‬‮«‬ان‭ ‬المخرج‭ ‬والفنان‭ ‬التونسي‭ ‬الناصر‭ ‬خمير‭ ‬يرأس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الفيلم‭ ‬الطويل‮»‬‭ .‬

وتنطلق‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬السينمائية‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬آذار‭ (‬مارس‭) ‬المقبل‭. ‬وككل‭ ‬سنة‭ ‬فقد‭ ‬أبدع‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬الوزاني‭ ‬ملصق‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬وفاء‭ ‬منه‭ ‬لروح‭ ‬وفلسفة‭ ‬مهرجان‭ ‬السينما‭ ‬المتوسطية،‭ ‬وللتاريخ‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الضفتين‭ .‬

فيما‭ ‬يشار‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬افتتاحها‭ ‬رسميا‭ ‬بسينما‭ ‬اسبانيول‭ ‬بحضور‭ ‬ومشاركة‭ ‬شخصيات‭ ‬سينمائية‭ ‬وثقافية‭ ‬وإعلامية،‭ ‬ستطرح‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬النقد‭ ‬والنقاش‭ ‬قضايا‭ ‬معاصرة‭ ‬جديدة،‭ ‬حول‭ ‬راهن‭ ‬السينما‭ ‬المغربية‭ ‬والمتوسطية،‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬خبراء‭ ‬ومختصون‭.‬

ويتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬العام‭ ‬عروض‭ ‬سينمائية‭ ‬وندوات‭ ‬فكرية‭ ‬متخصصة‭ ‬وموائد‭ ‬الحوار‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالسينما‭ ‬المتوسطية‭ ‬كرافد‭ ‬إبداعي‭ ‬وتاريخي‭ ‬وجغرافي‭ ‬مشترك‭.‬

ومن‭ ‬هنا‭ ‬تؤكد‭ ‬مؤسسة‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬أصبح‭ ‬علامة‭ ‬ثقافية‭ ‬وطنية‭ ‬صرفة‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للإبداع‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ ‬عامة،‭ ‬ونشر‭ ‬القيم‭ ‬التربوية‭ ‬والانسانية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السينما‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتعريف‭ ‬بالموروث‭ ‬الحضاري‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يساهم‭ ‬المهرجان‭ ‬التعريف‭ ‬بجديد‭ ‬الحقل‭ ‬السينمائي‭ ‬والإبداع‭ ‬الثقافي‭ ‬الوطني‭ ‬والمتوسطي،‭ ‬والانخراط‭ ‬،من‭ ‬خلال‭ ‬الندوات‭ ‬والموائد‭ ‬المستديرة،‭ ‬في‭ ‬النقاشات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬الجوانب‭ ‬التربوية‭ ‬والثقافية‭ ‬والحقوقية،‭ ‬كمجالات‭ ‬مجتمعية‭ ‬تقتضي‭ ‬مساهمة‭ ‬مختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬ومواقعها‭ ‬الاعتبارية‭.‬

وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬تسلمت‭ (‬الزمان‭) ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬فالفنان‭ ‬التونسي‭ ‬الناصر‭ ‬خمير‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الفيلم‭ ‬الطويل‭ ‬الدورة‭ ‬24‭ ‬لمهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الدولي‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬مثلما‭ ‬كتب‭ ‬أعمال‭ ‬السيناريو،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬أبدع‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬والنحت‭ ‬والشعر‭ ‬والخط‭ ‬العربي‭. ‬لذلك‭ ‬فهو‭ ‬مخرج‭ ‬ومبدع‭ ‬جامع‭. ‬من‭ ‬مؤلفاته‭ ‬‮«‬شهرزاد‮»‬‭ ‬و»الغيم‭ ‬العاشق‮»‬،‭ ‬و»ساحرة‭ ‬العباقرة‮»‬‭ ‬و»أبجدية‭ ‬الرمال‮»‬،‭ ‬و»حكاية‭ ‬القصابين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬سنة‭ ‬1975‭ ‬أخرج‭ ‬فيلمه‭ ‬الأول‭ ‬‮«‬حكاية‭ ‬بلاد‭ ‬ملك‭ ‬ربي‮»‬،‭ ‬وبعدها‭ ‬أخرج‭ ‬فيلمه‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬الهائمون‭ ‬في‭ ‬الصحراء‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬‮«‬طوق‭ ‬الحمامة‭ ‬المفقود‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬1989،‭ ‬والفيلم‭ ‬القصير‭ ‬‮«‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‮»‬،‭ ‬و»بابا‭ ‬عزيز‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2005،‭ ‬و»البحث‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬محي‭ ‬الدين‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2013،‭ ‬وأعمال‭ ‬أخرى،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬همس‭ ‬الرمال‮»‬‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭. ‬وقد‭ ‬توجت‭ ‬أفلامه‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬مهرجانات‭ ‬عربة‭ ‬وأوروبية‭ ‬كبرى،‭ ‬ومنها‭ ‬مهرجانات‭ ‬نانت‭ ‬ومهرجان‭ ‬سان‭ ‬مارتان‭ ‬بفرنسا‭ ‬ومهرجان‭ ‬فالنسيا‭ ‬في‭ ‬إسبانيا،‭ ‬ومهرجان‭ ‬لوكارنو‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬ومهرجان‭ ‬فجر‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ومهرجان‭ ‬برشلونة‭ ‬السينمائي‭.‬

ويضيف‭ ‬البيان‭ ‬المذكور‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬تضم‭ ‬السينمائية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أليسا‭ ‬سيمون،‭ ‬الخبيرة‭ ‬السينمائية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬البرمجة‭ ‬والتوثيق‭ ‬وحفظ‭ ‬الأفلام،‭ ‬والمخرج‭ ‬المغربي‭ ‬المخضرم‭ ‬حسن‭ ‬بنجلون،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكاتبة‭ ‬والمخرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬دومينيك‭ ‬باروش،‭ ‬والممثلة‭ ‬الإسبانية‭ ‬آنا‭ ‬توربان‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬يرأس‭ ‬المخرج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عراقي‭ ‬قيس‭ ‬الزبيدي‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي،‭ ‬والذي‭ ‬ارتبط‭ ‬سينمائيا‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وأنجز‭ ‬حولها‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية،‭ ‬مثلما‭ ‬هو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬ونظريتها‭. ‬وله‭ ‬دراسات‭ ‬حول‭ ‬السينما‭ ‬والدراما‭ ‬والأعمال‭ ‬التلفزية‭.‬

وقد‭ ‬توجت‭ ‬أعماله‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬كما‭ ‬رأس‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهرجانات‭ ‬السينمائية‭ ‬العالمية‭. ‬من‭ ‬أفلامه‭ ‬الوثائقية‭ ‬‮«‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الوطن‮»‬،‭ ‬سنة‭ ‬1969،‭ ‬و»شهادة‭ ‬الأطفال‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬1972،‭ ‬و»وطن‭ ‬الأسلاك‭ ‬الشائكة‮»‬‭ ‬1980،‭ ‬و»فلسطين،‭ ‬سجل‭ ‬شعب‮»‬،‭ ‬1984،‭ ‬و»واهب‭ ‬الحرية‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬1989،‭ ‬و»مياه‭ ‬قيد‭ ‬الاحتلال‮»‬‭ ‬2008،‭ ‬و»محكومون‭ ‬بالأمل‮»‬،‭ ‬سنة‭ ‬2009،‭ ‬و»من‭ ‬أسكت‭ ‬الصافرة‮»‬‭ ‬2010‭… ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فيلمه‭ ‬الروائي‭ ‬الطويل‭ ‬‮«‬اليازرلي‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬مؤلفاته‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬السينما‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬فلسطين‭ ‬في‭ ‬السينما‮»‬،‭ ‬وكتاب‭ ‬‮«‬المرئي‭ ‬والمسموع‭ ‬في‭ ‬السينما‮»‬،‭ ‬و»الوسيط‭ ‬الأدبي‭ ‬في‭ ‬السينما‮»‬،‭ ‬و»مونوغرافيات‭ ‬في‭ ‬نظرية‭ ‬وتاريخ‭ ‬صورة‭ ‬الفيلم‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تضم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬الكاتبة‭ ‬والناشرة‭ ‬المغربية‭ ‬نادية‭ ‬السالمي،‭ ‬صاحبة‭ ‬أول‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬متخصصة‭ ‬ومتوجهة‭ ‬إلى‭ ‬الأطفال،‭ ‬وهي‭ ‬دار‭ ‬‮«‬يوماد‮»‬،‭ ‬والكاتب‭ ‬والسينمائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬آدم‭ ‬بيانكو،‭ ‬والباحث‭ ‬والسينمائي‭ ‬الإسباني‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬بادرون‭.‬

ويرأس‭ ‬الناقد‭ ‬السينمائي‭ ‬المغربي‭ ‬خليل‭ ‬الدامون‭ ‬لجنة‭ ‬جائزة‭ ‬النقد،‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الراحل‭ ‬مصطفى‭ ‬المسناوي‭.‬

وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬خليل‭ ‬الدامون‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬نقاد‭ ‬السينما‭ ‬بالمغرب،‭ ‬ورئيس‭ ‬الفدرالية‭ ‬الإفريقية‭ ‬للنقد‭ ‬السينمائي‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬أقطاب‭ ‬الأندية‭ ‬السينمائية‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭. ‬وقد‭ ‬أصدر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬والمقالات‭ ‬حول‭ ‬السينما‭ ‬والسينما‭ ‬المغربية،‭ ‬جمع‭ ‬أهمها‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬أشلاء‭ ‬نقدية‮»‬‭. ‬وتضم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الوثائقي‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الإعلامية‭ ‬المغربية‭ ‬صباح‭ ‬بنداود‭ ‬والكاتب‭ ‬والصحافي‭ ‬المغربي‭ ‬لحسن‭ ‬لعسيبي‭.