معلمو المحافظات يتظاهرون في بغداد وخبير لـ (الزمان):

البرلمان يعتزم تأمين مستحقات الموظفين وترفيعاتهم بأثر رجعي

بغداد ــ داليـا أحمـد

كشف خبير قانوني عن نية مجلس النواب تقديم مقترح بدفع جميع العلاوات والترفيعات لمستحقيها من منتسبي الدولة بأثر رجعي، مشيرا الى ضرورة التشديد في محاربة الفساد للحصول على دعم دولي.وقال الخبير جبار الشويلي لـ (الزمان) امس ان (مجلس النواب يعتزم تقديم مقترح يتضمن دفع جميع المستحقات والترفيعات لمستحقيها من منتسبي الدولة بأثر رجعي في حال توفر السيولة المالية). واضاف ان (تأخير اقرار الموازنة هو السبب الرئيس في عرقلة اطلاق وصرف الترفيعات والعلاوات الخاصة بمنتسبي الدولة) ولفت الى ان (حق التظاهر مشروع دستوريا لكل الاطراف وفق اطر قانونية سليمة سواء أكانت شعبية ام جماهيرية بتحديد موضوع التظاهرة والجهات المنظمة لها). وبشأن محاربة الفساد المالي في البلاد اكد الشويلي (ضرورة تشديد الحكومة على محاربة الفساد للوصول الى دعم المنظمات الدولية والقضاء على الافة التي تنخر في جسد المجتمع). واوضح ان (العراق عضو في منظمة الامم المتحدة منذ عام 1945 فاذا وجدت الاخيرة ان هناك توجهاً حقيقيا نحو محاربة الفساد فان العراق سينال دعم المنظمات الدولية كافة لمحاربة الفساد). واضاف ان (الحكومة ومنذ مدة طويلة عملت على تشكيل لجان تعمل على معالجة الفساد وفتح الملفات مع الجهات العليا من اجل الحصول على حقائق وادلة لكن استرجاع الاموال من الخارج اصبح اليوم بحاجة الى آليات معقدة نظرا لوقوف مافيات كبيرة وراء الفساد المالي والاداري في الدولة). ولفت الى ان (التحالفات التي تم التطرق اليها مع اقليم كردستان لا تعد خطوة صحيحة نظرا لان الاقليم هو جزء لا يتجزأ من العراق وليس بحاجة الى تحالفات لمواجهة التحديات التي يمر بها البلاد). ونظم الالاف من الملاكات التدريسية من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية امام مبنى وزارة المالية في بغداد، للمطالبة بإطلاق وصرف الترفيعات والعلاوات الخاصة بهم من تاريخ الاستحقاق وتطبيق قانون المعلم العراقي.وقال نقيب معلمي المثنى علي الناصح في تصريح امس ان (الوقفة التي دعت لها نقابة المعلمين العراقيين انطلقت أمام الوزارة لتقديم مطالب عدة منها إطلاق الترفيعات والعلاوات وصرف الاستحقاقات المالية لشريحة المعلمين والمدرسين)، مشيرا إلى أن (انهم سيستمرون بتنظيم الاحتجاجات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات لحين تنفيذ جميع مطالبهم) . وأضاف ان (مطالب المحتجين ستقدم إلى الوزارة للنظر بها وتنفيذها بأسرع وقت). وحاول المئات من المعلمين والمدرسين المتظاهرين احتجاجا على استقطاعات الرواتب اقتحام مبنى وزارة المالية في منطقة الباب المعظم غير ان قوة امنية تدخلت ومنعت المتظاهرين من اقتحام المبنى . في غضون ذلك اعلن رئيس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي عن اعادة فتح طريق خانقين – المقدادية بعد ان اغلقه محتجون أمس. وقال التميمي في تصريح امس ان (طريق خانقين المقدادية أعيد فتحه أمام مرور المركبات في ساعة متأخرة من مساء يوم امس بعد ساعات على إغلاقه من قبل سائقي الشاحنات احتجاجا على منع مرورهم باتجاه بعقوبة من قبل السيطرات الأمنية). من جهة اخرى دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والسفارات والبعثات الدبلوماسية الى الكشف عن الأموال المهربة من العراق وتسهيل استرجاعها، مؤكداً ضرورة تدويل قضية الفساد في العراق وتشكيل تحالف دولي لمحاربته على غرار التحالف الذي تم تشكيله سابقاً لمحاربة الإرهاب . وقال عبد الله في بيان امس انه (من خلال دوري كنائب عن محافظة السليمانية عملتُ طيلة السنوات الماضية داخل مجلس النواب على تحريك ملف استرجاع الأموال المهربة من العراق بشكل عام ومن إقليم كردستان بشكل خاص، ولطالما ناشدتُ السلطة التنفيذية الاتحادية لتحريك هذا الملف الخطير والحساس الذي يهدد الأمن المجتمعي في الصميم لاسيما بعد أن بات البلد على حافة الهاوية بسبب الأزمات الاقتصادية والديون، كما بات الإقليم في أسوأ أحواله بعد أن وصل الحال الى عدم وجود رواتب للموظفين في ظل استمرار تهرب نفط الإقليم والاستحواذ على عائداته) وأضاف (لقد آن الأوان لكي نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والسفارات والبعثات الدبلوماسية وكافة الخيرين في العالم ليساهموا استرجاع الأموال العراقية المهربة من العراق بشكل عام ومن إقليم كردستان بشكل خاص، وذلك من خلال الكشف عن حسابات المسؤولين الفاسدين). وأكد عبد الله (ضرورة تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد في العراق وبضمنه إقليم كردستان على غرار التحالف الذي تم تشكيله لمحاربة الإرهاب فبدون تدويل قضية الفساد في العراق لن يكون هناك أي حل في الأفق ولن تتمكن الأجيال القادمة من الحصول على أبسط حقوقها).