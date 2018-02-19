وفد سعودي يطّلع على أعمال صيانة منفذ عرعر

الملقي للأعرجي : العراق قادر على دحر الإرهاب والنهوض مجدداً

عمان – رند الهاشمي

بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي اعادة افتتاح منفذ طريبيل وتامين الحركة التجارية بين البلدين , فيما اطلع وفد سعودي كبير على اعمال ترميم منفذ عرعر الحدودي مع العراق, الى ذلك بدأت الشركة العامة للموانئ بحملة لإعادة تأهيل ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة عبر خطة عمل للوحدات البحرية فيها والاهتمام المتواصل بالنظافة العامة. وقال بيان لرئاسة الوزراء الاردنية امس ان (الملقي استقبل الاعرجي في مقر رئاسة الوزراء بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي ووزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني والسفيرة العراقية في عمان صفية السهيل).واكد الملقي العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الاردن والعراق، لافتا الى ان (البلدين يشكلان عمقا استراتيجيا لبعضهما بعضا).كما اكد ان (معبر الكرامة طريبيل الحدودي بين البلدين الذي تم اعادة افتتاحه قبل عدة اشهر يعد شريانا وعصبا رئيسا لتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بينهما). مشددا على (اهمية استثماره وتطويره وتسهيل عمليات التبادل التجاري وتيسير حركة النقل عبر المعبر والسماح بوصول الشاحنات الى وجهتها النهائية في كلا البلدين حيث ستباشر الشاحنات الاردنية بالدخول للأراضي العراقية ). وهنأ الملقي الشعب العراقي الشقيق على الانتصارات التي حققها في حربه على التنظيمات الارهابية وفي مقدمتها عصابة داعش الارهابية، معربا عن ثقته بقدرة العراق على العودة الى سابق مجده من خلال تلاحم كافة ابناء الشعب العراقي وحرصهم الأكيد على حماية وطنهم. من جهته اعرب الاعرجي عن شكر العراق وتقديره لمواقف الاردن الداعمة للعراق وجهوده في محاربة الارهاب، مؤكدا ان العراق بكافة اطيافه ومكوناته قد انتصر على الارهاب وينطلق بصورة صحيحة نحو المستقبل. ولفت الى التعاون الوثيق بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين لتأمين حماية الحدود من كافة اشكال التهريب، مؤكدا ان الطريق بين معبر طريبيل وبغداد آمن الامر الذي سينعكس على تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين_. وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية تلقته (الزمان) امس انه (في اطار الجهود المكثفة لتفعيل منفذ عرعر الحدودي، زار وفد قادم من السعودية مؤلف من 25 شخصاً ثلاثة منهم ينتسبون الى وزارة المالية السعودية كمرك عرعر السعودي، و22 آخرين مهندسين ينتسبون الى 18 شركة مقاولات مختلفة العناوين والأسماء). واضح ان (الغاية من الزيارة الاطلاع ميدانياً من قبل الشركات والمهندسين على موقع المشروع لصيانة وتأهيل المنفذ).ولفت الى (استقبال الوفد في الحدود العراقية السعودية واصطحابهم الى داخل المنفذ والتجوال معهم لمعرفة كافة التفاصيل وحسب التصميم الذي تم إعداده سلفاً).وقال معاون مدير عام شركة الموانئ ، طالب بايش في بيان امس إن (زيارة وزير النقل كاظم فنجان الحمامي الأخيرة للميناء وتوجيهاته رسمت خارطة طريق لتغيير واقع الميناء). وأضاف أن (العمل سيستمر لإظهار الميناء بواقع جديد). لافتاً إلى أن (الأعمال ستتضمن تأهيل الأرصفة التجارية والنفطية وبناية الإدارة وما حولها من مرافق عامة وساحات تخزين).وأشار إلى أن (الموانئ تسعى باستمرار لمواكبة التطور في عملها بعد تحولها الى أنظمة الجباية الالكترونية واستخدام السبل الكفيلة في تحقيق ذلك النجاح الذي يساعد بدوره اعطاء اضافات مكملة تأهيلية لميناء خور الزبير).