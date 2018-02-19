البصرة تعلن الحداد والعبادي يفتح تحقيقاً عاجلاً بعد الحادثة

إعتداء في الحويجة يسفر عن إستشهاد 27 مقاتلاً من نخبة الحشد

بغداد – محمد الصالحي

كشفت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي عن تفاصيل اعتداء قرية السعدونية في ناحية الرياض التابعة لمحافظة كركوك والتي اسفرت عن استشهاد 27 مقاتلا من الحشد، فيما امر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق عاجل بملابسات الاعتداء، مؤكدا أن دماء شهداء الحشد المغدورين لن تذهب وسنثأر لهم.

وقال المتحدث باسم المحور علي الحسيني لـ( الزمان) امس إن (قوة من الحشد الشعبي تعرضت لكمين غادر في قرية السعدونية في الرياض التابعة لكركوك ما اسفر عن اسشهاد 27 منهم). واضاف ان ( القوات الامنية انطلقت في المناطق المحيطة بقرية السعدونية لملاحقة فلول داعش ومستمرة لحين الأخذ بثأر الشهداء المغدورين). وأضاف ان (العمليات تستهدف تنظيف جميع البؤر الإرهابية في المنطقة وتدقيق أسماء النازحين العائدين في تلك القرى فضلا عن اتخاذ خطة أمنية جديدة لدعم الأمن في المناطق المحيطة). وذكر بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس (منذ أيام تباشر قوة خاصة من الحشد عمليات نوعية لاعتقال عدد من الارهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها وتمكنت هذه القوة من تحقيق انجازات مهمة إثر ثمان عمليات تم من خلالها اعتقال عدد كثير من الارهابيين بينهم قادة).وأضاف انه (في مساء اول أمس الاحد تعرضت هذه القوة لكمين غادر من قبل مجموعة ارهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري مما ادى الى اشتباكات عنيفة دامت أكثر من ساعتين حيث بادرت قوة اخرى من الحشد بالتوجه الى المنطقة والتدخل لدحر العدو وقتل عدد منهم). مشيرا الى انه (بسبب كثرة اعداد المهاجمين والاجواء الجوية الصعبة استشهد 27 بطلا من القوة الخاصة المحاصرة).

وتابع أنه (في الوقت الذي يفتخر الحشد بتقديم المزيد من الدماء خدمة لأمن العراق ويعاهد المرجعية الرشيدة والقيادة العليا بالمضي قدما نحو فرض القانون والقضاء على الخلايا النائمة في البلاد، فانه يشدد على أهمية التعاون من أجل تطهير جميع المناطق المحررة منهم). مهيبا (بأهالي تلك المناطق للتعاون من اجل فضح الارهابيين المختبئين بينهم). وذكر بيان لإعلام الحشد تقلته ( الزمان) امس ان (رئيس هيئة الحشد فالح الفياض استقبل في بغداد جثامين الشهداء). ونقل موقع الحشد في بيان عن الفياض قوله، إن (العبادي أمر بفتح تحقيق عاجل بالحادثة الغادرة التي تعرضت لها قوة من الحشد الشعبي في منطقة السعدونية بقضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك).وأضاف ان (القائد العام للقوات المسلحة أعرب عن تعازيه ومواساته لذوي الشهداء المغدورين). مؤكداً أن (دماء الشهداء المغدورين لن تذهب وسنثأر لهم بالقضاء على آخر بقايا خلايا عصابات داعش ). الى ذلك أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أن الإرهاب ما زال موجوداً في بعض المناطق الرخوة .

وقال العامري في بيان تلقته (الزمان) امس انه (ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد ثلة من أبنائنا المرابطين في سواتر الشرف المدافعين عن الأرض والعرض ضد أشرس عدو مرغ العراقيون أنفه بالتراب).

وأضاف، (انني إذ أقدم التعازي لعوائل الشهداء وشعبنا العراقي الصابر والمرجعية الدينية العليا بهذه الكوكبة التي روت أرض الوطن في قاطع الحويجه ليلة اول أمس بكمين غدر بائس فأننا نهيب بقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها بأخذ الحيطة والحذر لأن الإرهاب ما زال موجودآ في بعض المناطق الرخوة).

وتابع العامري (اعاهدكم أننا سنسحق رأس الأفعى وسنأخذ بثأر الشهداء أضعافآ مضاعفة وسنجعل الدواعش الأوباش عبرة لمن تسول له نفسه العبث بأمن العراق ودماء أبنائه).

واقتحمت قوات الحشد قرية السعدونية وبدأت بتمشيطها من عناصر تنظيم داعش . وقال بيان امس ان (قوات الحشد قامت باقتحام القرية وبدأت بتطهيرها وتمشيطها من عناصر داعش).

وأضاف ان (الجهد الهندسي التابع للحشد تولى تطهير البزول المجاورة للقرية جنوب غرب كركوك).

واعلن مجلس محافظة البصرة الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء .

وقال المجلس في بيان امس إنه (يعلن الحداد ثلاثة أيام في المحافظة على أرواح الشهداء الذين استشهدوا في العملية الغادرة لداعش الارهابي في الحويجة).

واصدرت محكمة جنايات البصرة حكما يقضي بالاعدام شنقا حتى الموت على متنهم ومتهمة قتلا شخصا بعد اعطائه حبوبا مخدرة.