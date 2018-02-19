سيول الأمطار تقطع طريق كركوك – تكريت

الأنواء: إرتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار خفيفة – بغداد- شيماء عادل

رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية التابعة لوزارة النقل حصول ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتصل العظمى في بغداد الى 19 مئوية مع تساقط امطار خفيفة ورعدية احيانا في بعض مناطق العراق خلال الايام المقبلة حتى يوم الجمعة المقبل. وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس إن (الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم الثلاثاء غائماً مع تساقط زخات مطر ليلا، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق).

زخات مطر

مشيراً الى أن (الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر ليلا فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق) واضاف البيان ان (درجة الحرارة العظمى في بغداد تصل الى 19 مئوية اما الصغرى تكون 11 مئوية) وبشأن الحالة الجوية ليوم الاربعاء توقعت الهيئة ارتفاع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في عموم المناطق ويكون طقس المنطقة الوسطى غائماً مع تساقط زخات مطر ليلاً والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة من 10-20 كم/س تنشط على فترات لتصبح 30-40 كم/س، ومدى الرؤية 8-10 كم. وفي المنطقة الشمالية يكون الطقس غائما مع تساقط زخات مطر ليلاً،، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كم/س، ومدى الرؤية 8-10 كم. أما في المنطقة الجنوبية فيكون الطقس غائماً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20)كم/س تنشط على فترات لتصبح30-40 كم/س ومدى الرؤية 8-10كم. وأوضح البيان ان (طقس يوم الخميس سيكون غائماً مع ارتفاع لدرجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية فيما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة. ولفت البيان الى ان (طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا) مشيرا الى ان (الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا). على صعيد متصل قطعت سيول مياه الأمطار الطريق الرابط بين محافظة كركوك ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. وافاد شهود عيان بان (طريق كركوك تكريت السيول قطع بسبب سيول الامطار التي هدمت قنطرات العبور في قرية الحميرة).الى ذلك أعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن تنفيذ اعمال ممرات مهارب لتمرير مياه السيول القادمة من الحدود الايرانية الى محافظة واسط بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ومحافظة واسط. واوضح بيان للوزارة امس ان (الملاكات الفنية والهندسية في دائرة الطرق والجسور – مديرية طرق وجسور محافظة واسط التابعة للوزارة باشرت اعمالها بتنفيذ الممرات على طريق جصان- قزانية الرابط مع محافظة ديالى) منبهاً مستخدمي الطريق الى أنه(خارج الخدمة حاليا) وأكد البيان ان (جميع الطرق في محافظة ديالى سالكة باستثناء طريق جلولاء-وادي العوسج إذ ستقوم الوزارة وعبر احدى شركاتها التنفيذية بتنفيذ اعمال التحويلة المؤقتة بعد انحسار الموجة الفيضانية خلال الايام القريبة المقبلة وبالتنسيق مع دائرة الطرق والجسور مديرية طرق وجسور محافظة ديالى).

حالات هلع

الى ذلك ضرب زلزال متوسط القوة جنوب غرب المكسيك امس الاثنين ما تسبب بحالات هلع بين السكان بعد الزلزال القوي الذي وقع قبل يومين ولم يسفر عن سقوط ضحايا) واعلن المعهد الجيولوجي الاميركي ان زلزالا بقوة 5،9 درجات ضرب على عمق 40،2 كلم وعلى بعد نحو 32 كيلومترا الى شمال شرق بلدة سانتا كاتارينا ميتشواكان في ولاية واهاكا عند الساعة 06،57 بتوقيت غرينتش. واشار الدفاع المدني المكسيكي على تويتر انه حتى الآن لم ترد تقارير عن اضرار. من جهته كتب الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو ان الدفاع المدني على تواصل مع السلطات المحلية. وكان زلزال بقوة 7،2 درجات ضرب المنطقة مساء الجمعة الماضي، من دون أن يؤدي الى وفيات الا ان 14 شخصا قتلوا على الارض جراء تحطم مروحية كان تقل وزير الداخلية المكسيكي الى المنطقة لم يصب ركابها باذى. ووقع الزلزال بعد خمسة اشهر من هزتين مدمرتين اودتا بحياة 465 شخصا.