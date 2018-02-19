الرافدين يمنح إمتيازات جديدة ويوعز بتوطين رواتب الموظفين

التخطيط: إرتفاع طفيف في معدلات التضخّم السنوي خلال 12 شهراً – بغداد – داليا أحمد

اعلنت وزارة التخطيط عن إرتفاع معدل التضخم السنوي في العراق بنسبة 0.4 بالمئة، خلال المدة المحصورة من كانون الثاني 2017 لغاية كانون الثاني 2018. وعزا المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ارتفاع التضخم السنوي الى (ارتفاع قسم السكن بنسبة 1.1بالمئة، وارتفاع قسم التعليم بنسبة 3بالمئة وقسم السلع والخدمات بنسبة 2.5بالمئة).

مضيفاً ان(اقسام التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة وقسم الاتصال وقسم الترفيه والثقافة شهدت انخفاضا في معدلات التضخم بنسب متقاربة تراوحت بين 1-3 بالمئة) وعزا الهنداوي انخفاض معدل التضخم الشهري الى (انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1بالمئة والتبغ بنسبة 0.2 بالمئة، وقسم الملابس بنسبة 0.5 بالمئة، وقسم السكن بنسبة 0.3 بالمئة، وقسم التعليم بنسبة 0.2 بالمئة وقسم المطاعم بنسبة 0.4 بالمئة)، موضحا ان (عملية جمع الاسعار لشهر كانون الثاني 2018 لم تشمل محافظة نينوى فقط).ولفت الهنداوي الى ان(معدل التضخم شهد إنخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة خلال شهركانون الثاني الماضي بالمقارنة مع شهر كانون الاول الذي سبقه). على صعيد آخر أعلن مصرف الرافدين عن ميزات مالية عديدة يقدمها عن طريق توطين رواتب موظفي دوائر الدولة الكترونياً وإصدار بطاقة الماستر كارد الدولية لهم تمهيدا لمنحهم السلف والقروض.

ورش عمل

وافاد المكتب الاعلامي للمصرف في بيان بـ(عقد العديد من ورش العمل مع بعض دوائر ووزارات الدولة بشأن الخدمات المالية التي يقدمها المصرف وبالأخص خدمة بطاقات الماستر كارد)، لافتاً الى ان المستفيدين من استخدام هذه البطاقة يمكنهم (سحب الاموال من أي مصرف داخل العراق وخارجه ويمكن التسوق بها الكترونياً).وأشار البيان الى(عقد ورشة عمل مع الجامعة التقنية الوسطى حضرها ممثلون عن المصرف والشركة العالمية للبطاقة الذكية استعرضت خلالها جميع الجوانب المتعلقة بطريقة الحصول على الماستر كارد وكيفية تفعيل البطاقة الالكترونية وطريقة الكود السري الخاص بها فضلا عن استخدامها ومميزاتها)، مضيفاً ان(ممثلي المصرف وشركة البطاقة الذكية استمعوا الى استفسارات الحاضرين وأجابوا على أسئلتهم وتحديداً في ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي الدولة والخدمات التي يرافق تلك الخطوة في منح السلف والقروض لهم).الى ذلك وجه المصرف فروعه في بغداد والمحافظات بمفاتحة وزارات ودوائر الدولة التي لديها حسابات مالية في المصرف لغرض توطين رواتب موظفيها واصدار البطاقات الالكترونية لهم لتسلم رواتبهم الشهرية عن طريقها، كما افتتح فرعاً جديداً له في محافظة الديوانية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته(الزمان) امس منه انه (تم توجيه فروع المصرف العاملة في العراق كافة بمخاطبة وزارات ودوائر الدولة التي لديها حسابات مفتوحة بتوطين رواتب موظفيها لدى المصرف لغرض تسلم رواتبهم الشهرية الكترونيا).

خدمات مصرفية

مشيراً إلى أن (توطين الرواتب لدى المصرف له ميزات عدة من بينها منح موظفي الدولة السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى). وفي شأن متصل أعلن المصرف عن افتتاح فرع له في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان آخر تلقته(الزمان) امس ان (مدير عام المصرف الدكتورة خولة طالب جبار افتتحت فرع الحمزة الشرقي بحضور عدد من المسؤولين ووجهاء وشيوخ العشائر). واشار البيان الى ان (افتتاح الفرع يأتي ضمن جهود المصرف وخططه لهذا العام في توسيع عمله في المحافظات كافة وذلك لغرض تقديم خدمات وتسهيلات مالية للمواطنين والموظفين والمتقاعدين من صرف رواتب وفتح الحسابات الجارية والتوفير والودائع المصرفية ومنح السلف والقروض بأنواعها كافة).