لعمليات المشتركة تكشف عن خطة لتأمين الحدود مع دول الجوار

شرطة كركوك تعتقل مسؤول إستخبارات داعش في كركوك

العمليات المشتركة تكشف عن خطة لتأمين الحدود مع دول الجوار – بغداد – محمد الصالحي

كشف معاون رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يارالله تخصيص مبالغ كبيرة لشراء معدات المراقبة الالكترونية لتأمين الحدود مع دول الجوار. فيما تمكنت القوات الامنية من القاء القبض على مسؤول استخبارات تنظيم داعش في ما يسمى بولاية كركوك.

وقال يار الله في تصريح امس ان (الحرب مع بقايا فلول داعش مازالت مستمرة). مبيناً ان هذا (التنظيم انتهى لكنه لا يزال موجودا على شكل خلايا نائمة ونحتاج وقتا لانجاز عملية القضاء عليه نهائيا). وأضاف،أن (الشيء الاساس والمهم في هذه القضية هو طرد هذا الفكر كونه ما يزال موجودا). منوهاً بان (القوات قضت عليهم عسكرياً لكن الفكر لا يزال موجودا).وشدد على ان (جميع الجهود منصبة الان على حماية وترصين الحدود مع دول الجوار وهي مضمونة بنسبة 100 بالمئة). مؤكداً ان (مبالغ كبيرة صرفت من قبل الدولة لغرض توفير معدات المراقبة الالكترونية لذلك وتحصين الشريط الحدودي بهدف منع تكرار ما حصل في العام 2014). معبرا عن يقينه (بأن في حال ضبطت الحدود مع سوريا فان كل الامور الاخرى تبقى سهلة).وذكر بيان لمفتشية وزارة الداخلية امس ان (الجهود الاستخبارية لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في كركوك واستخبارات الشرطة الاتحادية مكنت القوات الأمنية من اعتقال مسؤول استخبارات داعش في محافظة كركوك).

القاء قبض

وأضاف ان (عملية القاء القبض جاءت على خلفية التفجير الإرهابي الذي شهده قضاء داقوق يوم أمس بعبوة ناسفة حاول الارهابي زرعها وانفجرت عليه وأصيب على أثرها بجروح). وتابع انه (نتيجة لجمع المعلومات وتحليلها والتحرك الدقيق والسليم والتحري عن مصادر الإرهاب ومموليه من قبل مكتب المفتش العام وبقية الاجهزة الأمنية في المحافظة، فقد أثمرت هذه الجهود عن اعتقال مسؤول استخبارات التنظيم الارهابي فضلاً عن العديد من شبكات الارهاب والجريمة المنظمة). وفي الموصل قال المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني في تصريح امس ان (قوات الحشد الشعبي على اتم الاستعداد والجهوزية الكاملة لتأمين محيط الموصل وردع داعش من التسلل الى داخل المدينة). مبينا أن (الحشد يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وجزء من المنظومة الامنية وبإمكانه تأمين الحدود ومنع تسلل داعش الى الموصل مجدداً).واوضح أن (هناك محاولات للتسلل من العناصر الارهابية الا ان قوات الحشد تمكنت من ردعها، مكبلة اياهم خسائر كبيرة في الارواح والمعدات). لافتاً الى ان (الارهاب انتهى في العراق ولم يعد له وجود بعد تحرير جميع المناطق من داعش).

وجود تركي

الى ذلك كشف قال النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد في تصريح امس ان (الجيش التركي انشأ أكثر من 10 مقرات عسكرية في قضاء زاخو شمالي دهوك دون موافقة الحكومة الاتحادية). وأضاف أن (الحكومة الاتحادية تغظ النظر عن الوجود التركي والاجنبي في شمال العراق رغم عدم شرعية الوجود العسكري الاجنبي). وكانت الجماعة الإسلامية الكردستانية أكدت عدم شرعية التواجد العسكري الأمريكي في قاعدة اربيل شمالي العراق بسبب عدم موافقة الحكومة الاتحادية على اي تواجد عسكري أجنبي وقال مصدر امس إن (عدد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق يبلغ 12 قاعدة موزعة بين شمال وغرب العراق). مبينا أن (من ابرز تلك القواعد هي بلد في محافظة صلاح الدين وعين الأسد وحميرة وعكاز في محافظة الأنبار).وأضاف أنه (في إقليم كردستان أربع قواعد عسكرية). مشيرا إلى أن (أكبر تلك القواعد هي قاعدة بلد التي تقوم بمهام متعددة بينها الدعم اللوجستي وتسيير طائرات الـ اف16 والتدريب). ولفت المصدر إلى أنه (كان في نية الإدارة الأمريكية بعد دخولها للعراق عقب الاجتياح الداعشي بناء 21 قاعدة عسكرية).