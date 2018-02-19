إنقاذ بقايا الطعام من مكب النفايات – خالد عبد الكريم

إن طبيعةَ الكرمِ العراقي يُحتمُ على سيدةِ المنزلِ دائماً أن تطهوَ الطعامَ بكميةٍ أكبر من ماهو مطلوب منها في المنزلِ ! وذلك خوفاً من أن يمرَّ ضيف أو عابرَ سبيلٍ ويدعى إلى إحدى الوجباتِ الأساسيةِ.

ولكن إن لم يأتِ هذا الضيف أو “الخاطر” كما يحبُّ العراقيين تسميتهُ ؛ سوف يتعرضُ هذا الطعامُ الفائضُ عن الحاجةِ إلى الرمي في حاويةِ النفاياتِ ! وهنا تحدثُ الجريمةُ التي يرتكبُها العديد من أهلِنا اليوم على المستوى العام للبلدِ ؛ ومن المحزنِ أن نشاهدَ مخلفاتٍ القمامةِ تحتوي على أجودِ أنواعِ الطعامِ والفقراءِ والمساكينِ بأمسِ الحاجةِ إلى هذه الأطعمةِ وهذه النعمِ التي من الله بها علينا . لذلك يجبُ أن نفكرَ بطريقةٍ سهلةٍ لكي نحفظَ هذه الأطعمة من التلفِ ورميها في مكب النفايات، فأنطلقتُ من هذا الباب بفكرةِ مشروعٍ بسيط أسميتهُ بمشروع (إنقاذ بقايا الطعام من مكب النفايات)

– فكرة المشروع هي :

تعتمدُ على العملِ الجماعي بالأساسِ ويجبُ أن تنطلقَ المبادرةُ من كبارِ الأحياء السكنية وشخصياتِه المرموقةِ اجتماعياً دينياً ثقافياً، فهنا يمكن أن يتفقَ أبناءُ الحي السكني الواحد على تطبيقِ هذه الفكرة البسيطة وهي : المشاركةُ في جمعِ التبرعاتِ البسيطة ولتكن (5 آلاف دينار) من كلِّ منزلٍ لشراءِ أدواتِ تدوير وحفظ الطعام الزائد والتي تشملُ

– أولاً : ثلاجة لحفظ الطعام .

– ثانياً : مجموعةُ أوان واكياسُ بلاستيكية لحفظِ الأطعمةِ .

– ثالثاً : مايكرويف لتسخين الطعام ..

تجمعُ هذه الأدواتِ الضرورية والبسيطة وتؤمنُ عند أي صاحبِ محل أو سوبر ماركت في الحيّ السكني، ويفضلُ أن توضعَ في أكثر من مكانٍ على أن يتعهدَ صاحبُ المحلِ بحفظِ الأطعمةِ وتقديمُها مجاناً لمن يحتاجُها من الفقراءِ والعاملين أصحابُ الدخلِ المحدود بعد تسخينها لهم إن رغبوا بأكلِها مباشرةً.. وتعملُ رباتُ المنازلِ في الحي السكني على عزلِ الطّعامِ الزائد وإرسالهُ إلى مكانِ إيداعه في المحلِّ القريب منها دائماً وعدم رميه في مكبِ النفايات بتاتاً؛ ويفضلُ أن يكتبَ صاحبُ المحلِ أو السوبر ماركت لافتةً (توجد لدينا أطعمةٌ جاهزة مجاناً). وكذلك يجبُ أن يكون التنبيه على هذه الفكرة في “خطبةِ الجمعة” وتوجيه الناس للعملِ بها والإستفادة منها .

وأتمنى أن يطبقَ هذا المشروع البسيط وان يُسلَطُ الضوءُ عليه عبرَ وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الإجتماعي، لكي يصلَ إلى أكبرِ عددٍ ممكن من الناسِ ويتمُ المحافظةُ على بقايا الأطعمة التي لا يمكنُ أن تبقى في مكبِ النفايات وهناك جائعٌ يتمناه أن تكون بين يديه ..

اللهم اعنا على شكرك وحسن عبادتك ووفقنا في المحافظة على نعمك إنك أنتَ السميع العليم.

سامراء