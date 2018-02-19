تصريحات ولايتي – احمد الخضر

لن نسمح للشيوعيين و الليبراليين بالوصول الى الحكم مره أخرى … بهذا التصريح خاطب مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الايرانية للشؤون الخارجية السيد علي اكبر ولايتي الحضور في مؤتمر التأسيسي الأول للمجمع العراقي للوحدة الإسلامية والذي يعقد في بغداد هذه الأيام والذي أثار حفيظة واستهجان الكثير من العراقيين خصوصاُ على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه تدخلاً في الشؤون الداخلية ..

ولايتي والذي يعتبر سياسياً مخضرماً و دبلوماسياً قديماً له وضعه الخاص في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاظافة الى منصبة الحالي لكن هو في نهاية المطاف هو يمثل أحد القيادات البارزة و القوية في التيار الأصولي والذي يعتبر اقوي تيار سياسي في إيران والذي يتبنى سياسيات معينة تقوم على التشدد و ضرورة المواجهة مع الخصوم داخلياً وخارجياً لذلك فمثل السيد ولايتي يعرف ماذا يقول وأين يقول وفي توقيت يتكلم ولعل السيد مستشار المرشد الأعلى وبغض النظر أنه تصريحاته هذه لا تنسجم مع احترام الشؤون الداخلية العراقية وسيادة الدولة والذي له تصريح سابق بضرورة احترامها الا أنه هذه المرة رأى أن هذه المناسبة وفي بغداد بالذات مكاناً مثالياً لأطلاق مثل هذه التصريحات لإيصال رسالة معينة الى أطراف عربية إقليمية كانت لها سياسية تقارب ودعم في المرحلة الأخيرة مع العراق بأننا موجودون بقوة ولن نسمح بدور أكبر لكم على حساب دورنا وأنكم رغم دعمكم في مؤتمر الكويت وغيره إلا أننا نحن الأقوى في العراق هذه كانت رسالته الأولى والتي خاطب بها التيارات الليبرالية العراقية والذي بعضها مقرب من هذه الدول والرسالة الثانية كانت لأي طرف سياسي شيعي يتحالف مع الشيوعيون بأننا لن نسمح للشيوعيين والسيد ولايتي يدرك جيداً أن حجم الشيوعيون ( مع احترامنا لهم ) داخل المنظومة السياسية الحاكمة لن يسمح لهم بالحكم إلا أنه بتصريحه هذا لمح لقطع الطريق لأي طرف سياسي شيعي أنه لم يستطيعوا ان يجلبوا الشيوعيون للسلطة وان كان هذا الطرف السياسي الشيعي له وضعه السياسي الكبير نسبياً ..

أذن هي رسالة واضحة وصريحة أن لن يتمكن من هو خارج دائرة التقارب معنا بالحكم في العراق مهما فعلوا …

هي أيضا تعبر عن مدى حاجة طهران في هذا الوقت بالذات لتامين الجبهة الغربية لها بعد الإحداث الأخيرة التي شهدتها بعض المدن داخل إيران وزيادة الضغط الأمريكي عليها ..

إما الرسالة الأخرى فكانت أيضا ضمن نفس المناسبة لكن كانت أكثر وضوحاً واشد خطورة إذا قال ( أن ((جبهة المقاومة)) في في العراق وسوريا ولبنان ستطرد القوات الأمريكية من مناطق شرق الفرات )) في أشارة الى تواجد القوات الأمريكية في غرب العراق وبعض مناطق سوريا وطبعاً ذكاء السيد ولايتي كان حاضراً في هذا التصريح أيضاً أذا لم يقل محور العراق وسوريا ولبنان لأن بذلك أشارة الى حكومات هذه الدول والتي اغلبها لا تصرح علناً بطرد القوات الأمريكية من بلدانها لوجود اتفاقات دولية بينهم وإنما استخدم عبارة ( جبهة المقاومة ) في أشارة الى الفصائل المسلحة الموجودة في العراق وسوريا ولبنان كذلك شملت رسالته والموجه الى الأمريكان بشكل مباشر بأن أقامتكم في مناطق شرق الفرات لن تكون مريحة وأن قبلوا السكان المحليين بتواجدكم هناك …تصريحات السيد ولايتي وقبلها كانت تصريحات للجنرال سليماني وقبلهم لآخرين لن تكون الأخيرة طبعاً وهي بالتالي جزء من الصراع المشتعل بين محور إيران وروسيا من جهة و محور دول الخليج و الولايات المتحدة من جهة أخرى وهي تقابل تصريحات من نفس النوع تصدر أحيانا من القيادة الوسطى الأمريكية أو السياسيين الأمريكان الذي يزورون بغداد ..

حمى التصريحات النارية هذه من الطرفين المتصارعين ربما سنشاهد فيها تصعيدا كلما أقترب موعد أجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق في شهر أيار القادم والذي يرى كل من الطرفان فرصة لتقوية نفوذهما في بلاد الرافدين وربما المنطقة حيث تسعى أمريكا ترامب بتقويض النفوذ الإيراني وتقوية نفوذها في مقابل سعي طهران القوي والمعلن في الحفاظ على مكتسباتها في العراق بعد 2003 والذي تراه مهم جداً في الحفاظ على قوتها الأقليمة وفرض أرادتها في في مواقع أخرى من المنطقة ..