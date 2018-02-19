تحفة التراث تنصهر في يومياتنا – سنان باسم

تزاحمت الافكار وتشتت الذهن عند عقد العزم على كتابة مايجول في الخاطر عتب على تراث وفلكلور يحتضر بين تزاحم المدنية المطلقة الموسومة بهوية السباق التكنلوجي المؤطر لجوانب الحياة العصرية .

البداية لطالما كانت بالغة الصعوبة والاهم منها هو الحل والنتاج فمحو البحث عن التراث والفلكلور ومنها الامثال الشعبية البغدادية والريفية هو مكمل لاطروحات البحث عن الهوية في ظل الاندثار والتذويب المقصود .

اما الاندثار فهو مثلما اسلفنا فأنه يستند على متغيرات الحياة التي ارغمت الفرد العراقي على العيش بدوامة ” العمل والعمل ” ومن ثم الارهاق التام دون الاكتراث لجمالية الحياة والتراث ومنها الامثال .

يضاف الى ذلك هو ظهور مفردات عابثة اخذت مساحة وافردت لنفسها حيزا من الاولوية والاهمية وقد تنطق على السنتنا دون قصد مع التجدد على مستوى عشر سنوات .

والاكثر من هذا فهو قلة التأكيد على هذا الامر من قبل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ونخص بالذكر هنا الدراما التلفزيونية والاذاعية وحتى المسرح والسينما فأنها الممهد والمذكر لخواص التراث والفلكلور والاكثر منها الامثال .

فلو اجرينا جانبا من المقارنة لوجدنا ان الدراما المصرية تتفوق كثيرا في الطرح التراثي علينا ، مايؤهلها الى التسيد في الطرح والتثبيت اضافة الى التوظيف الجميل للمثل الشعبي في الاحداث والمواقف نخص منها المشاجرات والعتب والكره والحسد .

الابتعاد الذي اصاب الفرد في طرح مفردة المثل الشعبي في سياقات حياته افقدته جزءا من ملح التذوق الساحر الذي يضفي لونا من التنوع بالاضافة الى الترسيخ في جذور المجتمع وتقوية اواصره .

ولعل الامثال التي بقيت راسخة في الذهن وقد تنتهي بنهاية العقد الجاري هي ” بخيرهم ماخيروني بشرهم عمو عليه” والتي تضرب للسيء والذي يعم بفعله على الجميع ولان المجتمع اصبح زاخرا بمثل هذه الشخصيات فأن تداول المثل يشفي الغليل ويقلل الغضب والاحتقان الذي اصاب الناس .

اضافة الى بين ” حانة ومانة ضاعت لحايانه ” مع العشرات بل المئات من الامثال التي ذهبت ادراج الرياح وبقي مايعد على اصابع اليد .

خوفي يزداد كل لحظة وساعة ويوم من ولادة جيل لايعلم شيئا عن جملة الامثال الشعبية التي جاهد فيها العديد من الكتاب ومنهم العلامة عبد الرحمن التكريتي في جمهرة الامثال البغدادية ، وما مر عليه المرحوم الفنان راسم الجميلي في سلسلة ” بغداديون ” واعطى للامثال مساحة صغيرة باعتبارها من المرتكزات الاجتماعية التراثية المهمة ، اضافة الى الامثال الشعبية للشيخ جلال الحنفي البغدادي .

ومن هنا فأن الرجاء والتأكيد يتوازيان ويصبان في نقطة الالتقاء وهي الضرورة الحتمية لخلق بيئة مناسبة لاعادة جمهرة الامثال الى الواجهة المجتمعية من خلال الدراما التلفزيونية والاذاعية اضافة الى الاصدارات والكتب والمجلات التي تعنى وتؤكد على اهمية التراث والفلكلور .

كل ذلك لايمنع من اضافة فقرات جميلة بين البرامج الصباحية والشبابية التي تعرض على الشاشات العراقية المتعددة ويتم من خلالها استضافة شخصية بغدادية لها معرفة ودراية بالامثال والحكايات البغدادية الجميلة التي كانت تروى على لسان الجد والجدة .

اما الصحف فأن الدور الاهم للملاحق الثقافية والتراثية سيحقق الغاية في قراءة ومواظبة من قبل القراء وبمختلف شرائحهم وفئاتهم .

لتبقى العبارات والجمل المتسمدة من العصر العثماني وتأثيرات احتلاله للعراق وتحديدا بغداد مستمرة الى يومنا هذا في تداول العبارات والامثال والمفردات التي تدعونا الى الضحك والابتسامة والاتعاظ لننهي حديثنا بمثل يقول ” حباية حباية تصير كباية ” .