نابولي يحافظ على الصدارة أمام يوفنتوس

أتلتيكو يذلل الفارق مع المتصدّر ورونالدو يعادل رقم أسطورة ريال مدريد

{ مدن – وكالات: عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد، رقم راؤول جونزاليس، أسطورة النادي الملكي، وذلك بعدما سجّل هدفًا اول امس الأحد أمام ريال بيتيس في المباراة التي انتهت بفوز المرينجي (5-3). وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن أفضل لاعب في العالم خلال العامين الماضيين، عادل رقم راؤول بالتسجيل مع ريال مدريد في 264 مباراة. وأشارت الصحيفة إلى أن بهدفه في مرمى بيتيس وصل رونالدو لـ10 أهداف خلال آخر 6 مباريات شارك بها مع المرينجي في جميع البطولات. ومنذ بداية 2018 استطاع كريستيانو تسجيل هدفين في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، ثم ثنائية أمام فالنسيا، وهاتريك أمام ريال سوسيداد، بالإضافة لهدفيه الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال الأوربي. وأكدت ماركا أنه في حالة مواصلته على هذا المعدل التهديفي، يمكنه تحقيق لقب هداف الليجا هذا الموسم رغم فارق 8 أهداف مع المتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة، علمًا بأن البرتغالي يملك حاليًا 12 هدفًا. الى ذلك ذلّل أتلتيكو مدريد الفارق مع برشلونة المتصدر عقب انتصاره الصعب على ضيفه أتلتيك بيلباو. وحسم أتلتيكو مدريد مباراته المهمة أمام ضيفه أتلتيك بيلباو 2-0 اول امس الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاء فوز أتلتيكو مدريد بصعوبة بالغة بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف. وسجّل البديل الفرنسي غاميرو هدف أتلتيكو مدريد الأول (67) قبل أن يضيف دييغو كوستا الثاني (80). ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 نقطة بفارق سبع نقاط عن برشلونة الذي تغلب على إيبار 2-0. وفي مباراة أخرى سقط فياريال في فخ التعادل مع مضيفه إسبانيول 1-1 لتتضاءل حظوظه في احتلال المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوربا. وافتتح رودي هيرنانديز التسجيل لصالح فياريال (25) قبل أن يعدل غرانيرو النتيجة (85). وصار رصيد فياريال 38 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن إشبيلية الخامس وأربع عن ريال مدريد الرابع والذي لعب مباراتين أقل. وفي الدوري الايطالي حافظ فريق نابولي على فارق النقطة مع يوفنتوس، بعد فوزهما على سبال وتورينو على التوالي بنتيجة واحدة 1-0، اول امس الأحد الاحد في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الايطالي. دربي تورينو الذي منح يوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية ثلاث نقاط بفضل البرازيلي اليكس ساندرو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33، يبدو أنه سيحرم السيدة العجوز من جهود مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي استعاد في الآونة الأخيرة ميزة التهديف، كونه تعرض للإصابة في كاحله خلال الدقائق الأولى للمباراة. وشهدت المباراة عودة الأرجنتيني الاخر باولو ديبالا بعد غياب طال لعدة أسابيع. ويعاني يوفنتوس من وجود عدة اصابات في صفوف لاعبيه، كالمخضرم أندريا بارزالي، والكرواتي ماريو ماندزوكيتش والفرنسي بليز ماتويدي والكولومبي خوان كوادرادو. وارتفع رصيد يوفنتوس الى 65 نقطة، متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن نابولي الذي استهل مباراته بهدف سريع سجله البرازيلي-البرتغالي الان ماركيش لويريو في الدقيقة 6. وفي بقية المباريات، فاز ميلان على سمبدوريا 1-0 وبولونيا على ساسوولو 2-1 وبينيفينتو على كروتوني 3-2، وتعادل اتالانتا مع فيورنتينا 1-1.