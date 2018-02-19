دوري أبطال أوربا: هيغواين وبديله مهدّدان بالغياب عن لقاء توتنهام

مواجهات الأخوة الأعداء تسيطر على معركة تشيلسي وبرشلونة

{ مدن – وكالات: تترقب جماهير كرة القدم حول العالم المواجهة الكبيرة بين فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنكليزي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوربا هذا الموسم، حيث تقام مباراة الذهاب اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج. ومن المنتظر أن تشهد الموقعة الكبيرة مواجهات الأخوة الأعداء، حيث يلتقي لاعبون مع أبناء وطنهم، كما يلتقي أكثر من لاعب مع ناديه السابق. بالإضافة إلى ذلك ستكون هذه المواجهة الكبيرة فرصة عظيمة لعدد من اللاعبين الدوليين، من أجل التألق وإثبات أحقيتهم بالتواجد في تشكيلة منتخبات بلادهم ببطولة كأس العالم، الصيف المقبل على الأراضي الروسية.

مواجهات إسبانية

يضم تشيلسي بين صفوفه عددًا كبيرًا من اللاعبين الإسبان مثل المدافعين سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو، ولاعب الوسط سيسك فابريجاس، الجناح بيدرو رودريجيز، والمهاجم ألفارو موراتا. وسيكون نجوم البلوز الإسبان في مواجهة مع أبناء بلدهم على الجانب الآخر في صفوف البارسا مثل المدافع جيرارد بيكيه، الظهير الأيسر جوردي ألبا، لاعبا الوسط سيرجيو بوسكيتس، وأندريس إنييستا. من ناحية أخرى ستكون المواجهة أيضا خاصة للغاية بالنسبة لفابريجاس وبيدرو اللذين سبق لهما اللعب لصالح برشلونة قبل أن يضطرا للرحيل عن النادي الكتالوني عامي 2014 و2015 على التوالي بعد أن فشلا في الحصول على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية للبلوجرانا. أيضا سيسعى مهاجم ريال مدريد السابق موراتا للتألق، من أجل إثبات للجميع أن النادي الملكي أخطأ عندما تخلى عنه وأبقى على الفرنسي كريم بنزيما الذي تعرض لانتقادات لاذعة لتراجع مستواه هذا الموسم. وسيكون البلجيكي توماس فيرمايلين مدافع برشلونة، في حالة مشاركته على موعد مع مواجهة صعبة أمام أبناء بلاده في تشيلسي، صانع الألعاب إيدين هازارد، وحارس المرمى تيبو كورتوا. وستمثل المواجهة ضد برشلونة أهمية كبيرة لكل من هازارد و كورتوا، إذا صحت التقارير الحالية التي تتحدث عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يحاول الثنائي تقديم أفضل ما لديه أمام الغريم الكتالوني، من أجل أن يثبتا للنادي الملكي جاهزيتهما للانضمام لصفوفه الموسم المقبل.

قتال فرنسي وألماني

يضم برشلونة بين صفوفه الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني، ومواطنه قلب الدفاع المتألق صامويل أومتيتي، والذي نجح في إثبات نفسه كأحد أهم نجوم برشلونة منذ انتقاله قادما من ليون، وهناك أيضا الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، المتحمس لإثبات نفسه مع البارسا، بعد أن فشل حتى الآن في تحقيق ذلك بسبب الإصابات المتكررة. على الجانب الآخر يضم تشيلسي لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركزه بالعالم بالوقت الراهن، وفي وسط ميدان البلوز هناك أيضا مواطنه تيموي باكايوكو، الذي تعرض لانتقادات عديدة من جانب جماهير فريق غرب لندن هذا الموسم، وأخيرا هناك المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، الذي انضم لفريق المدرب أنطونيو كونتي في المريكاتو الشتوي الأخير، قادما من المنافس المحلي آرسنال. كما ستشهد الموقعة مواجهة ألمانية بين أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، ومواطنه حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيجن. وهناك أيضا مواجهة برازيلية بين ثنائي تشيلسي المدافع ديفيد لويز والجناح ويليان، أمام لاعب وسط برشلونة باولينيو، علما بأن الصفقة الجديدة فيليب كوتينيو لن يكون متاحا للمشاركة مع البارسا في التشامبيونزليج هذا الموسم، بعد أن شارك من قبل في المسابقة مع ليفربول الإنكليزي.

غيابات يوفنتوس عن مواجهة توتنهام

تعرض لاعبا نادي يوفنتوس الإيطالي جونزالو هيغواين، وفيدريكو بيرنارديسكي، للإصابة، خلال مباراة الفريق اليوم أمام تورينو في ديربي المدينة. وتعرض اللاعب جونزالو هيغواين لالتواء في الكاحل الأيسر بعد اصطدام مع حارس تورينو سيريجو، وخرج من المباراة في الدقيقة 15 ودخل مكانه الإيطالي بيرنارديسكي. وقال موقع فوتبول إيطاليا الإيطالي إن شكوكًا تحوم حول قدرة اللاعب على المشاركة أمام توتنهام بدوري أبطال أوربا بعد أسبوعين في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن. وأشار الموقع إلى أن البديل بيرنارديسكي تعرض لإصابة أيضًا أربطة الركبة اليسرى في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليخرج من المباراة في الدقيقة 90 ويدخل مكانه المدافع ليشتنستاينر. وأكد الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن اللاعبين سيخضعان للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على مدى خطورة الإصابة ومدة غيابهما. من جانب اخر أكد خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ، اول امس الأحد، قدرة فريقه على تحقيق الثلاثية التاريخية، وتكرار إنجازه في موسم (2012-2013). وقال الدولي الكولومبي، خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الأوربي لكرة القدم: أنا لاعب يحب المشاركة في صناعة الأهداف وتسجيلها، ولا يوجد أي حدود لطموحاتي وأحلامي، حيث أسعى دائمًا للفوز. وأضاف: بايرن قادر على التتويج بدوري الأبطال، هذا الموسم، حيث نملك الكفاءة، ونحن جميعًا نسعى من أجل حصد هذا اللقب.

وتابع: لقد مرت عدة سنوات، منذ أن توج بايرن بالثلاثية، وأعتقد أن الوقت قد حان، للتتويج بثلاثة ألقاب جديدة، وبالتأكيد سنكون قادرين على تحقيق هذا الإنجاز، لما لا؟.

وواصل لاعب ريال مدريد السابق: أنا سعيد بوجودي هنا.. نمتلك مدربًا له الكثير من الخبرات، والقدرات الفريدة، وأيضًا يتحدث الإسبانية، ما يسهل الأمور علي. واختتم خاميس: أشعر بحالة جيدة هنا في بايرن، لأنني أحصل على فرصة أكبر للعب، وألعب بالطريقة التي تناسبني.. ميونخ مدينة هادئة، والجماهير ليسوا مجانين بكرة القدم، مثل المدن الأخرى.