مباريات الأرض تخالف رغبة أصحابها

الأمانة تواجه الميناء في العاصمة وكربلاء والديوانية تبحثان الهروب من المواقع الأخيرة – الناصرية – باسم الركابي

شهدت الجولات الأخيرة تطورات في مسابقة الدوري الممتاز على واقع المباريات وتبادل المواقع ما انعكس على واقع المنافسات عندما ظهرت انتفاضة فرق المؤخرة بقوة والعمل على الهروب والتقدم للإمام قبل نهاية المرحلة الاولى التي لم يبقى عليها فقط أربع جولات ولابد من الاستمراربالسباق بقوة وتحسين النتائج والدفع بالامور والقدرة على تحقيق ما يمكن خلال المباريات بشكل أفضل قبل ان يداهمها الوقت وتصعب الامور خصوصا تلك التي تبحث عن البقاء في المواقع المتأخرة ومنتظر ان يحصل أكثر من تغير في الجولة الحالية بانتظار حصول المفاجأة وكل ما تأمله تلك الفرق السيطرة ولو على مباريات الأرض التي أخذت تخالف رغبة أصحابها كما حصل مع البحري عندما خسر من كربلاء والوسط من الأمانة والنجف من الجنوب، كما تحث الفرق لاعبيها على دعم الامور وتخطى المباريات والتخلص من الضغط الذي سببته البداية والعودة ولو من بعيد واليوم تريد ان تفعل كل شيء واللعب بقوة والقدرة على تحقيق ما يمكن تحقيقه من النقاط وإنهاء المرحلة القائمة في وضع مقبول. وعندما نتحدث عن فرق المؤخرة نجد تلك التي تتواجد في مراكز المقدمة من الموقع الثالث الى السابع ومتوقع ان تشهد تغيرات في الجولة الحالية من خلال طبيعة المواجهات التي تظهر قوية وتشكل تهديدا لها. الأهم ان تتصاعد المنافسات من جولة لأخرى كما يظهر على تواجد الجمهور الذي ابتعد لفترة واقصد الفرق الجماهيرية قبل ان تعود حيث الجوية الذي اخذ يسير في الاتجاه الصحيح وعودة مهمة للطلاب كما ان فارق النقطتين بين الزوراء والشرطة يضعهما تحت ضغط النتائج المقبلة وفارق النقطتين الذي كاد ان يتسع لو استغل الزوراء تعثر الشرطة في العمارة لكنه تعادل مع الطلاب في نتيجة حركت المياه الراكدة بين اطراف الفريق بعدما رفض الأنصار النتيجة التي قدد تفجر الامور بعد اكثر اذا ما تعثر المتصدر في ملعب السماوة عندما يخرج يوم غد في مهمة غاية في الصعوبة لان أصحاب الأرض استفادوا من جميع مباريات الضيوف.

مباراتا اليوم

تجري اليوم الثلاثاء مباراتين ضمن الجولة السادسة عشرة، الأولى في كربلاء عندما يستقبل جيرانه الديوانية ويرى أصحاب الأرض الفرصة مواتية إمام الوضع المتدني للديوانية في الجولات الأخيرة والتراجع للموقع ما قبل الأخير واستمر ممرا لعبور اقرانه قبل ان يتركه المدرب نبيل زكي وتوقف الفريق عن العمل والبقاء في دوامة النتائج بعد انخفاض عطاء اللاعبين وتردي المستوي الذي بات يظهر واضحا من جولة لاخرى وشكلت النتائج الأخيرة خطرا حقيقيا ما عرض الفريق الى مشاكل مع الجمهور الكبير الذي يشعر بخيبة الامل ويواجه واقعا مرا غير متوقع عندما استمر ينزف النقاط عندما تلقى الخسارة التاسعة من الكهرباء وحقق فوزين وتعادل أربع مرات وثاني اضعف دفاع بعد كربلاء عندما اهتزت شباكه 23 مرة وسجل تسعة أهداف. ويبدو الفريق افتقد للحلول لكنه سيبقى يكافح بعد عدة مواسم في الدرجة الأولى التي تحتاج الى عمل كبير وتدخل من إدارتي المحافظة ومجلسها لإنقاذ الامور وانه يرفض الاستسلام رغم هيمنة النتائج والمشاكل المالية حتى مع التطور الذي حدث مع كربلاء بعد فوزين متتالين على حساب الجنوب والبحري وقبلها ثلاث تعادلات الذي استعاد بعض الشيء من توازنه وتحديد ملامح مستقبل الفريق الذي همه الأول البقاء عندما يمر بنفس ظروف المشاركة الأخيرة وتظهر رغبة البقاء عندما عاد بسبع نقاط من مباريات الذهاب الى جانب نقطتين من ملعبه الذي يسعى بكل قوة للفوز اليوم لانه في هذه الفترة وفي الجولات الأخيرة يظهر أفضل من الديوانية وبفارق نقطة ما يدفعه لتحشيد الجهود إمام فوائد النتيجة حيث التقدم لأكثر من موقع اذا ما جاءت بقية نتائج الفرق التي تقف بالقرب منه لمصلحته ولان التفوق على الجيران اليوم يعني الانتقال للسكة الصحيحة تاركا خلفه الموقع المخيف من البداية التي تعافى منها ولان المردود الأفضل مؤكد ياتي من مباريات عقر الدار وقدم ما هو صعب جدا لانه بدا في الخطوة المهمة وقطعها من خلال ملعب الزبير و قبل ان تاتي الثانية في الجولة الأخيرة ومصمم على النتيجة الايجابية امام جمهوره المؤكد سيعود للمدرجات بعد المصالحة بين الاثنين عن طريق ملعب الزبير ولان الرهان يظهر مختلفا عندما يواجههم وجها لوجه في مهمة تصب الترشيحات لكربلاء الذي سيبذل كل ماعنده لتجاوز بوابة الديوانية التي ستمنحه الهروب من الموقع الأخير.

الأمانة والميناء

وتشهد العاصمة مباراة واحدة فقط عندما يلتقي الأمانة في الموقع السادس والميناء الرابع عشر وكلاهما عاد للمنافسة حيث أصحاب الأرض بفوز مهم من الوسط وهو الاول من خارج ملعبه فيما الميناء من خلال عقر الدار بفوز صعب على السماوة بعد سلسلة نتائج مخيبة واجهت المدرب ناظم شاكر الذي يريد تقديم الفريق بأفضل صورة بعدما تشوهت بخسارة الطلاب في الجولة قبل الأخيرة ولان اهم ما تريده فرق المحافظات تقديم الأداء الأفضل خصوصا الميناء الذي تاثر كثيرا في نتائجه المخيبة التي جرته للموقع الحالي إمام رفض الجمهور الذي ربما يدير ظهره لكل الذي حصل لكنه يرفض أي تعثر إمام طريقة اللعب التي سيحددها المدرب الذي يكون قد تدارك مشاكل الهجوم للرد على نتائج الفريق الأخيرة التي لازالت تترك أثارها رغم العودة لسكة الانتصارات لكن مهمة اليوم تظهر صعبة امام منافس يمر في وضع متوازن في الفترة الأخيرة عندما عوض خسارة الشرطة بالفوز على الوسط.

ومؤكد ان الميناء سيلعب بشعار الفوز لاكثر من سبب منها تعديل الموقع الذي يثير قلق عشاقه والتخلص عن تباين النتائج ولو تحقيق فوزا متتاليا منذ بداية المنافسة التي لازالت تسير متأخرة امام النقص الواضح في النتائج المطلوبة وشح الأهداف عندما سجل عشرة أهداف من خمسة عشر مباراة. ويسعى اللاعبون لتقديم المستوى الجيد لان مباراة اليوم تحظى باهتمام المراقبين بعد عودة الميناء من بوابة السماوة واهمية ان يواصل صحوته عبر تفعيل خطوطه ويكون المدرب قد عالج الخلل في روح الفريق حيث الهجوم نقطة الضعف التي كشفها المدرب الذي عليه ان يقوم بدوره وان يلعب الفريق بتركيز وان تظهر العناوين التي يعول عليها بعد أخفاقتي النجف والطلاب ذهابا والزوراء ونفط الجنوب ايابا مع الفوز على السماوة ولازال بعيد عن المنافسات ولاتخلوا مهمة اليوم من الصعوبات التي سيخلقها مدرب الامانة احمد خلف عبر مجموعة عناصره التي استعادت توازنها في العودة بفوز صعب من الوسط ويريد استغلالها كما يجب وتكرار الفوز الثاني وتعزيز مركزه الجيد الذي يشكل دعما للفريق في الدفاع عنه عبر النتيجة التي يبحثون عنها من خلال تسخير قدرات اللاعبين الواعدين الذين يريدون استغلال ظروف المباراة بعد الدفعة الكبيرة التي حققتها نتيجة الوسط التي زادت من ثقة اللاعبين في تقديم ما لديهم في مهمة لم تكن سهلة امام رغبة الميناء في مواصلة صحوته ولان المباراة ستجري تحت سماء العاصمة ولابد من عودة تليق بالفريق الذي خرج من نفق النتائج السلبية رغم الأمانة في الجاهزية الكاملة بعدما حقق الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس وخسارة اربع وفي وضع تهديفي متدني عندما سجل إحدى عشر هدفا وفي دفاع مناسب عندما تلقى احد عشر هدفا ومؤكد سيلعب بقوة وبشعار الفوز.