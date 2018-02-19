في المرمى

لا أتمناها بروتكولية – عبدالحكيم مصطفى

استقبل رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رعد حمودي في مقر عمله باللجنة الاولمبية، عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، الدكتور فارس البريفكاني.. زيارة النائب البريفكاني للجنة الاولمبية كرست بالكامل لدعم اندية ورياضيي مدينة الموصل التي كانت على مدى اكثر من خمسة عقود، نهراً رياضياً متدفقاً العطاء على مستوى العاب الساحة والميدان ورفع الاثقال وكرة السلة وكرة اليد وكرة القدم والشطرنج، وغيرها من الالعاب الرياضية.. اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وعدت البريفكاني بمد يد العون لرياضة الموصل ورموزها، عبر زيارة مرتقبة لرئيسها الكابتن رعد حمودي الى المدينة في وقت قريب .. الدعم الذي يتطلع اليه رياضيو الموصل لا ينتهي بتوزيع بعض التجهيزات الرياضية على رياضيي هذا النادي أو ذاك، وانما يتعدى ذلك الى برنامج دعم متكامل يسهم في اعادة رياضة الموصل الى سابق تالقها .. رياضيو الموصل يريدون ان تكون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، سندا ادارياً حقيقيا لمشروع تاهيل منشات وملاعب الموصل ورياضيوها على حد سواء، وبقدر تعلق الامر بها.. نعم اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ليس لديها ثقل وقوة وزارة الشباب والرياضية كجهة حكومية رسمية، ولكن بوسعها تقديم الافكار المثمرة، واقامة الدورات التدريبية والتحكيمية في المحافظة بالتنسيق مع الاتحادات الفرعية في المحافظة الى سابق نشاطها، عبر صرف منحها الشهرية على نحو منتظم .. النائب فارس بريفكاني اكد خلاله لقائه رئيس اللجنة الاولمبية، ان محافظة نينوى وبعد تحريرها من دنس داعش الارهابي على يد القوات الامنية العراقية البطلة، يجب ان تحظى باهتمام الحكومة من كل الجوانب، وفي مقدمتها الجانب الرياضي، لكي يكون النادي الرياضي، ومنتدى الشباب متنفسا حقيقيا للطاقات الشبابية التي تزخر بها المحافظة، مشدداً على ان اهتمام الشباب بالجانب الرياضي سيبعدهم عن الهفوات التي قد يقع بها البعض تحت ضغط الظروف الاستثنائية الراهنة، وذكر النائب البريفكاني فعالية كرة القدم بالاسم، مؤكداً بانها تحظى باهتمام عدد غفير من قبل الشباب الموصلي .. وانا اتفق تماما مع البريفكاني فيما ذهب اليه .. خبير رياضي يقول الزيارة الاولى لرئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، لمدينة الموصل، قد لا تحقق كل الاهداف القريبة المدى لرياضيي الموصل التواقين لممارسة نشاطاتهم الرسمية في المنافسات المحلية، في اطار فرق اندية ومنتديات ومؤسسات المحافظة الرياضية والشبابية، ولكنها ممكن ان تمهد لانجاز الاهداف المخطط للوصول الى وقت لاحق .. زيارة رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، لمدينة الموصل، مهمة جدا لرياضة المحافظة بعناوينها كلها، وتحقيق هدفها هاجس كل رياضيي نينوى.