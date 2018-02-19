عودة للبحث عن الحقيقة – ناجح صالح

ونحن تلاميذ في المدارس كنا نستوعب الدرس ونفهمه سيما درس التاريخ، ولم يكن المعلم تنقصه الخبرة اذ هو يتحدث عن معرفة وسعة أفق ومن منهج دراسي معتدل.

ومن هذه الدروس التي تلقيناها أن بغداد سقطت بيد المغول عام 1258م، ولم تكن للمغول حضارة فهم أقوام وثنية همجية، وأنهم أشاعوا الخوف والرعب في قلوب السكان جزاء لما اقترفته أياديهم من جرائم وحشية، لقد أباد هولاكو الأسرة الحاكمة في بغداد بنسائها وأطفالها، وظلت جيوشه تعبث بكل ما تحمله المدينة من علم وأدب وعمران لتبدأ فترة مظلمة امتدت أكثر من ستة قرون.

وقد أسهب المؤرخون في وصف هذه الفترة بما فيها من مظالم.

أترى أن ما تلقيناه من المعلم والكتاب كان كذبا وافتراء ! أترى أن كل هذه الحقائق كانت زيفا، وأن المغول كانوا رحماء يخشون الله الخشية التي تردعهم عن ابادة جماعية !

أترى حالهم أشبه بحال المسلمين الأوائل حينما فتحوا البلدان ابتغاء نشر الاسلام بما يحمله من عدل ورحمة وأن أكرمكم عند الله أتقاكم !

وها أنا أقول أننا لم نولد ومعنا هذه الرؤية من المعرفة، ذلك أنه المستحيل، لكننا تعلمناه من بطون الكتب منذ كنا صغارا وحتى الساعة الراهنة .

وقد تعلمنا فيما تعلمناه أن قتيبة بن مسلم الباهلي أبان الحكم الأموي اتجه شرقا بفتوحاته حتى لقي قبائل تركية شديدة البأس دخلت الاسلام بعد حين وبعد قتال مرير، ولم يكن في هذا الوقت للمغول اسم يذكر .

وحينما نشأت الدولة العثمانية واتسع نفوذها نحو بلاد الأناضول نشبت معركة بين با يزيد الملقب بالصاعقة وبين تيمور لنك المغولي الذي كان حليفا لصاحب القسطنطينية هزم فيها جيش با يزيد ووقع هو في الأسر ومات في أسره بعد أشهر قليلة، وتمزقت مملكة العثمانيين، وكان يخشى أن تدرج مع الدول البائدة لولا قيام محمد الأول لضم شتاتها.

وتيمورلنك هذا سار على نهج سلفه هولاكو ليعيد الكرة في الهجوم على بغداد رغم خوائها الا أنها العقدة المستعصية لدى من يفتقد مقومات الحضارة مع من يحتويها .

ومن المفارقات أيضا أن هؤلاء المغول تحالفوا مع الصليبين ضد المسلمين في معركة عين جالوت الشهيرة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة (قطز)، وأن هذه المعركة هي التي وضعت حدا لتقدم المغول وأوقفت زحفهم المدمر .

مما تقدم ذكره فليست ثمة جناية على المغول اذ أن تاريخهم هو الذي يفضحهم وأن الفترة المظلمة التي طالت بغداد كان المغول هم من بدأوا صفحتها ويا لها من صفحة سوداء لا تخفى على أحد من العارفين فهل نجافي الحقيقة ونقول قولا يرضي من ينكر صفحات التاريخ برمتها وينكر ما سطره أساطين المؤرخين بهذا الشأن .

أما بخصوص العثمانيين فلهم جملة من المحاسن مع بعض المساوئ، وليس المرء معصوما من الأخطاء، انه حتى في فترات الحكم الأموي والعباسي كانت لكثير من الخلفاء والولاة أخطاء لا تغتفر، ولسنا بصدد ذكر هذه الأخطاء التي أفقدتهم سلطانهم .

ان السلاطين العثمانيين الأوائل كانوا رموزا يحتذى بها في الشجاعة والاقدام، فهم من نشروا الاسلام في أقطار عديدة من أوربا لاسيما منطقة البلقان وهزموا جيوش النصارى في عقر دارهم، وقد خلد التاريخ محمد الفاتح بصفحة بيضاء ناصعة حينما احتل القسطنطينية عام 1453م بعد أن عجز العرب عن فتحها طيلة قرون،

وقد سار سليم الأول وسليمان القانوني على هذا النهج في قيادة الجيوش لتوسعة رقعة الاسلام.

وما بني من مساجد في الديار العثمانية وخاصة في القسطنطينية مما يثير الدهشة والاعجاب لما فيها من ريازة وفن يخلب الأبصار .

غير أن الدولة العثمانية في القرن الأخير من حكمها بدأ يدب في جسمها الضعف والانحلال لأسباب عديدة منها أن السلاطين المتأخرين شغلوا بالترف واقتناء الجواري ولبثوا أسرى قصورهم فعافوا قيادة جيوشهم حتى طمع بهم من كان بالأمس يهابهم .

يرى مؤرخو الافرنج أنه من جاء من سلاطين عثمان منذ القرن الخامس عشر الى القرن السادس عشر من كانوا عظماء حقا وأن سليمان كان من طرازهم، لكن خلفاءه استرسلوا في الرذائل والشهوات .

كان مصطفى الأول المعروف بالأبله مجنونا وكان مراد الثالث مظهرا من مظاهر الافراط في كل شيء ولا سيما في الاسترسال في شهواته وكذلك كان السلطان أحمد قتيل الغواني والكؤوس، وكذلك ابراهيم الأول الذي أخجل بني عثمان بتهتكه وسوء سيرته .

ان الفترة المظلمة التي مر بها العراق بعد سقوط بغداد تعدت فترة المغول، فحين فتح سليمان القانوني بغداد عام 1534م وترك ادارتها بيد ولاة أتراك راح هؤلاء الولاة بمرور الزمن يسيئون للرعية ويفرضون الضرائب الباهظة عليهم فضلا عن تعاطي الرشوة، وطيلة هذه الفترة من حكم العثمانيين لم تحظ بغداد بأي لمسة حضارية ولم ينجز فيها أي عمران يذكر باستثناء فترة ولاية مدحت باشا الذي قام بجملة اصلاحات بقيت آثارها تخلد اسمه.

لقد أطلق الأوربيون لقب الرجل المريض على الدولة العثمانية في أواخر عهدها وذلك لضعفها وبدأت الأنظار تتجه لتقسيم تركتها واثارة التمرد في أكثر من بقعة في بلاد مترامية الأطراف من الصعب السيطرة عليها، ووجدها الأوربيون فرصة سانحة حينما انضمت الدولة العثمانية الى المحور في الحرب العالمية الأولى فلما انتصر الحلفاء بدأ الغالب يفرض شروطه على المغلوب، وهكذا قيض للعثمانيين أن يطووا دولتهم المترامية بمساحتها الحالية والتي يطلق عليها تركيا.

ومن الجدير بالذكر أن المجلس الوطني التركي كان قد قرر اسقاط الخلافة العثمانية عام 1923م وطرد جميع آل عثمان من البلاد العثمانية، ونادى بمصطفى كمال صاحب الأعمال الحربية التي حفظت على الأتراك استقلالهم رئيسا للجمهورية التركية.

كركوك