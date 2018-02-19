طرزان وعلمدار – صباح الخالدي

كانت دور السينما في بغداد وخلال مرحلة السبعينات تعرض افلاما لطرازان وعائلته وصديقته القردة التي كانت تسمى (شيته)اضافة الى افلام هرقل الجبار وعصابة ال كابوني اضافة الى افلام الرومانسيةالهندية ام الهند وسنكام والعربية ابي فوق الشجرة ومعبودة الجماهيروالخطاياونحن لانزرع الشوك وغيرها من مئات افلام من خلال ايام ازدهار السينما في العراق وكان الفيلم الذي يحقق ايردات واقبال من الجمهور يعاد عرضة مع عبارة(يعاد عرضه اسبوعا ثانيا وبنجاح ساحق)ويبدو ان بعض السياسيين يحاولون تقليد تلك الحالة للعودة الى البرلمان مجددا خلال الانتخابات المقبلة تحت يافطة (دورة اخرى ولكن ربما بتزوير ساحق)!!خاصة انه مع ارتفاع سخونة المنافسات ووضوح الكتل بدات تظهر في الفضائيات اخبار عن معارك في لعبة الملاكمة بين مرشحين في احدى المحافظات على من يكون تسلسله قبل الاخر !!ومرشح اخرى بث فديو له وهو يحيي ناخبيه وهم حمايته طبعاوما ان عرض الفديو على مواقع التواصل الاجتماعي حتى كانت ردود الفعل والتعليقات للمعني وكما يقال (غسل وتشحيم)وغيرها من المشاهدالمضحكة والمبكية في الوقت نفسه المهم عند هؤلاء العودة ومهما

كان الثمن الى الدورة البرلمانية كما في افلام طرزان وهرقل وشامي كابور (بتزوير ساحق)وكأن شيئا لم يكن وفق مقولة (تي ..تي..مثل مارحتي ..اجيتي)وحتما ستكون هذه العودة مصاحبة لموجة من هدايا بطانيات ومدافئ ربما وعودا بقطع اراض توزع بين الناخبين ما ان يفوز ….تتبخر تلك الوعود في الهواء سرابا!! لذا ان مسؤولية الناخب وبعد ان كشف فشل هذاالبعض في تحقيق اي مكسب لناخبيه او للبلد بل لمصلحه الشخصية

ليس غير على الناخبين قطع الطريق امام هؤلاء لممارسة دوره(الديمقراطي) اليس نصها ان يشارك المواطن في صنع القرارفي دولته بعد وضع الدستورومواده على الرف

واخترقت مواده وغدت الاعراف والعشائر والتوافقات بدلا من الدستور والموازنة هي الاخرى دخلت غرفة العناية المركزةدون اقرار وافواج العاطلين من الخريجين والكفاءات العلميةيزدادون يوما بعد اخرلايمكنه الحصول على اي فرصة عمل الا بالوساطة والمحسوبية والمنسوبية هذا (عمك او ذاك خالك)!!لذا ان اي تقاعس من قبل الناخب العراقي بعدم المشاركةفي حقه الانتخابي يعني سرقة صوته من قبل الفاسدين ويعنى يسهم في عودة طرزان وشيته ومراد علمدارم الى الشاشة وما يعني انتظار اربع سنوات جديدة

او (دك ..عيني ..دك)

بغداد