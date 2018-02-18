مباحثات أمنية عراقية أردنية تشمل السجناء وسمات الدخول والمعابر الحدودية

الوفدان العراقيان يتوافقان في ميونخ على استمرار الحوار لحل المشاكل بين بغداد وأربيل
عمان- كريم عبد زاير
ميونيخ – الزمان
قالت مصادر في الوفدين الحكومي العراقي والكردي العراقي الى مؤتمر ميونخ للامن والدفاع ان الدول المؤثرة في المؤتمر شددت على ضرورة انجاز الحوار الفاعل بين بغداد واربيل . فيما اجتمع حيدر العبادي رئيس الحكومة مع نيجرفان بارزاني بحضور مسرور بارزاني نجل زعيم الاقليم السابق مسعود باروزاني في ميونخ في اجواء غلب عليها التفاهم الايجابي بحسب المصدر الذي لم يخف ان الحذر كان سمة واضحة في كلام الوفدين .
فيما عبر سياسيون كرد عن غضبهم ووصف النائب الكردي عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي بنيجيرفان البارزاني ومسرور البارزاني في ميونخ بأنه استفزاز لمشاعر شعب إقليم كردستان الذي يعيش بلا رواتب بسبب مجاملات العبادي لسلطة الإقليم طيلة السنوات الماضية .
واشار الی ان أية مجاملة من هذا النوع ستفسرها سلطات الإقليم بأنها إطلاق يدهم في تهريب النفط دون أي حسيب أو رقيب من قبل الحكومة الاتحادية أو الجهات الرقابية، لكنه وللأسف يجتمع بهم ويضحك معهم بدلاً من أن يتخذ إجراءً لمنع تهريب نفط الإقليم وبقاء الشعب بدون رواتب .
في صعيد اخر ،بحث وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي مع نظيره الاردني غالب الزعبي في العاصمة عمان توقيع اتفاقيات أمنية مشتركة وتبادل الزيارات لتعزيز الخبرة بين أجهزة الشرطة والأمن في البلدين.
وقال بيان لمكتب الاعرجي ان الوزير العراقي طرح خلال الاجتماع موضوع تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة تعمل على تعزيز الأمن العربي واستقراره وخاصة امن المنطقة وكذلك الاتجاه الى اقامة موتمر امني لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الداخلية.
واضاف ان الوفد العراقي الذي ترأسه الاعرجي ضم وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي وقائد قوات حرس الحدود ومدير الجنسية العامة ومدير دائرة العلاقات والاعلام في الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية الأردنية والذي رأسه عن الجانب الاردني وزير الداخلية غالب الزعبي وبحضور وزير النقل وأمين عام وزارة الصناعة ومدير الأمن العام وقادة الأمن والشرطة في وزارة الداخلية.والدوائر ذات العلاقة.
وتابع ان الاجتماع بحث ملف منح سمات الدخول بين البلدين والتعامل بالمثل واوضاع الجالية العراقية في الاردن ومناقشة الامور الخاصة بمنفذي طريبيل والكرامة بالإضافة إلى مناقشة أوضاع السجناء وبحث تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون في موضوع الحدود المشتركة التي تبلغ ١٨١ كيلو متر.