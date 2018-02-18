مباحثات أمنية عراقية أردنية تشمل السجناء وسمات الدخول والمعابر الحدودية

الوفدان العراقيان يتوافقان في ميونخ على استمرار الحوار لحل المشاكل بين بغداد وأربيل

عمان‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

ميونيخ‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الوفدين‭ ‬الحكومي‭ ‬العراقي‭ ‬والكردي‭ ‬العراقي‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬ميونخ‭ ‬للامن‭ ‬والدفاع‭ ‬ان‭ ‬الدول‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬انجاز‭ ‬الحوار‭ ‬الفاعل‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ . ‬فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬نيجرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬بحضور‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬نجل‭ ‬زعيم‭ ‬الاقليم‭ ‬السابق‭ ‬مسعود‭ ‬باروزاني‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬غلب‭ ‬عليها‭ ‬التفاهم‭ ‬الايجابي‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخف‭ ‬ان‭ ‬الحذر‭ ‬كان‭ ‬سمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬كلام‭ ‬الوفدين‭ .‬

فيما‭ ‬عبر‭ ‬سياسيون‭ ‬كرد‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬ووصف‭ ‬النائب‭ ‬الكردي‭ ‬عن‭ ‬كتلة‭ ‬التغيير‭ ‬هوشيار‭ ‬عبدالله‭ ‬لقاء‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بنيجيرفان‭ ‬البارزاني‭ ‬ومسرور‭ ‬البارزاني‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭ ‬بأنه‭ ‬استفزاز‭ ‬لمشاعر‭ ‬شعب‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬بلا‭ ‬رواتب‭ ‬بسبب‭ ‬مجاملات‭ ‬العبادي‭ ‬لسلطة‭ ‬الإقليم‭ ‬طيلة‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ .‬

واشار‭ ‬الی‭ ‬ان‭ ‬أية‭ ‬مجاملة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬ستفسرها‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬بأنها‭ ‬إطلاق‭ ‬يدهم‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬النفط‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬حسيب‭ ‬أو‭ ‬رقيب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية،‭ ‬لكنه‭ ‬وللأسف‭ ‬يجتمع‭ ‬بهم‭ ‬ويضحك‭ ‬معهم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬إجراءً‭ ‬لمنع‭ ‬تهريب‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭ ‬وبقاء‭ ‬الشعب‭ ‬بدون‭ ‬رواتب‭ .‬

في‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬،بحث‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقي‭ ‬قاسم‭ ‬الاعرجي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الاردني‭ ‬غالب‭ ‬الزعبي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمان‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬أمنية‭ ‬مشتركة‭ ‬وتبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الخبرة‭ ‬بين‭ ‬أجهزة‭ ‬الشرطة‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬الاعرجي‭ ‬ان‭ ‬الوزير‭ ‬العراقي‭ ‬طرح‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬موضوع‭ ‬تشكيل‭ ‬منظومة‭ ‬أمنية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬العربي‭ ‬واستقراره‭ ‬وخاصة‭ ‬امن‭ ‬المنطقة‭ ‬وكذلك‭ ‬الاتجاه‭ ‬الى‭ ‬اقامة‭ ‬موتمر‭ ‬امني‭ ‬لدول‭ ‬الجوار‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬وزراء‭ ‬الداخلية‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬ترأسه‭ ‬الاعرجي‭ ‬ضم‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الأمن‭ ‬الاتحادي‭ ‬وقائد‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬ومدير‭ ‬الجنسية‭ ‬العامة‭ ‬ومدير‭ ‬دائرة‭ ‬العلاقات‭ ‬والاعلام‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الأردنية‭ ‬والذي‭ ‬رأسه‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الاردني‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬غالب‭ ‬الزعبي‭ ‬وبحضور‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬ومدير‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬وقادة‭ ‬الأمن‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬والدوائر‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭.‬

‭ ‬وتابع‭ ‬ان‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬ملف‭ ‬منح‭ ‬سمات‭ ‬الدخول‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتعامل‭ ‬بالمثل‭ ‬واوضاع‭ ‬الجالية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬ومناقشة‭ ‬الامور‭ ‬الخاصة‭ ‬بمنفذي‭ ‬طريبيل‭ ‬والكرامة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬أوضاع‭ ‬السجناء‭ ‬وبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬المنظمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬‮١٨١‬‭ ‬كيلو‭ ‬متر‭.‬