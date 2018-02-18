قوات حليفة لواشنطن تضرب عسكريين داخل تركيا

تعزيزات تنذر بهجوم وشيك لقوات الأسد على الغوطة
بيروت- الزمان
في تطور جديد في حرب سوريا ،أعلنت قوات سوريا الديموقراطية مساء السبت استهدافها مراكز عسكرية داخل الأراضي التركية رداً على الهجوم الذي تقوده أنقرة منذ نحو شهر ضد منطقة عفرين بشمال سوريا.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها قوات سوريا الديموقراطية، فصائل كردية وعربية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، استهداف الأراضي التركية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي تركي على الحادثة. وتشن القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ 20 كانون الثاني/يناير هجوماً في منطقة عفرين، تقول انه يستهدف مقاتلي الوحدات الكردية الذين تصنفهم أنقرة ارهابيين. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في بيانها نفذت قواتنا عملية استهداف نوعية ضد مركز تجمع لجنود الغزو التركي وإرهابيي جبهة النصرة/داعش وغرفة عملياتها المباشرة، في مركز ناحية قرة خانة التابعة لولاية هاتاي التركية.
ودعا البيان المدنيين إلى الابتعاد من نقاط تمركز جيش الغزو التركي وإرهابيي جبهة النصرة تنظيم داعش، ذلك أن كل المراكز العسكرية هي أهداف مشروعة لقواتنا.
وأوردت وسائل اعلام تركية السبت أن جنديين وخمسة مقاتلين سوريين اصيبوا جراء قذيفة هاون استهدفت مركزاً لشرطة الحدود في منطقة قره خان في محافظة هاتاي.
ومنذ بدء الهجوم التركي، وقع عدد من القتلى والجرحى جراء سقوط قذائف على مناطق تركية قريبة من الحدود. واتهمت أنقرة الوحدات الكردية باطلاقها. إلا أن القائد العام للوحدات الكردية سيبان حمو قال قبل أيام خلال اتصال مع صحافيين منذ تشكيل وحداتنا وحتى اليوم، لم نقم بأي عملية على الأراضي التركية ولم نرمها بحجر واحد.فيماكثفت قوات النظام السوري تعزيزاتها العسكرية قرب الغوطة الشرقية المحاصرة ما يُنذر بهجوم وشيك ضد آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد مراسل فرانس برس في دمشق عن حالة من القلق بين المدنيين خشية من انعكاس أي هجوم مرتقب على العاصمة التي تطالها باستمرار قذائف الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية. وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس التعزيزات استكملت، الهجوم بانتظار اشارة البدء، لافتاً إلى أن الانتشار حول الغوطة الشرقية تواصل لاكثر من 15 يوماً. وأشار الى مفاوضات تجري حالياً بين قوات النظام والفصائل المعارضة لاخراج هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقاً من الغوطة الشرقية. ويقتصر تواجد هيئة تحرير الشام في الغوطة على مئات المقاتلين في بعض المقار، وبشكل محدود في حي جوبر الدمشقي المحاذي لها.