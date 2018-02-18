قوات حليفة لواشنطن تضرب عسكريين داخل تركيا

تعزيزات تنذر بهجوم وشيك لقوات الأسد على الغوطة

بيروت‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬سوريا‭ ‬،أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬استهدافها‭ ‬مراكز‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬التركية‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬أنقرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬ضد‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تعلن‭ ‬فيها‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬فصائل‭ ‬كردية‭ ‬وعربية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬استهداف‭ ‬الأراضي‭ ‬التركية‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي‭ ‬تركي‭ ‬على‭ ‬الحادثة‭. ‬وتشن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬هجوماً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين،‭ ‬تقول‭ ‬انه‭ ‬يستهدف‭ ‬مقاتلي‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬الذين‭ ‬تصنفهم‭ ‬أنقرة‭ ‬ارهابيين‭. ‬وأعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬نفذت‭ ‬قواتنا‭ ‬عملية‭ ‬استهداف‭ ‬نوعية‭ ‬ضد‭ ‬مركز‭ ‬تجمع‭ ‬لجنود‭ ‬الغزو‭ ‬التركي‭ ‬وإرهابيي‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭/‬داعش‭ ‬وغرفة‭ ‬عملياتها‭ ‬المباشرة،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬ناحية‭ ‬قرة‭ ‬خانة‭ ‬التابعة‭ ‬لولاية‭ ‬هاتاي‭ ‬التركية‭.‬

ودعا‭ ‬البيان‭ ‬المدنيين‭ ‬إلى‭ ‬الابتعاد‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬تمركز‭ ‬جيش‭ ‬الغزو‭ ‬التركي‭ ‬وإرهابيي‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المراكز‭ ‬العسكرية‭ ‬هي‭ ‬أهداف‭ ‬مشروعة‭ ‬لقواتنا‭.‬

وأوردت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬تركية‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬جنديين‭ ‬وخمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬سوريين‭ ‬اصيبوا‭ ‬جراء‭ ‬قذيفة‭ ‬هاون‭ ‬استهدفت‭ ‬مركزاً‭ ‬لشرطة‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قره‭ ‬خان‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬هاتاي‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي،‭ ‬وقع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬جراء‭ ‬سقوط‭ ‬قذائف‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬تركية‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬واتهمت‭ ‬أنقرة‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬باطلاقها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬سيبان‭ ‬حمو‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬صحافيين‭ ‬منذ‭ ‬تشكيل‭ ‬وحداتنا‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬لم‭ ‬نقم‭ ‬بأي‭ ‬عملية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬التركية‭ ‬ولم‭ ‬نرمها‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭.‬فيماكثفت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬تعزيزاتها‭ ‬العسكرية‭ ‬قرب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬ما‭ ‬يُنذر‭ ‬بهجوم‭ ‬وشيك‭ ‬ضد‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬انعكاس‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬مرتقب‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬تطالها‭ ‬باستمرار‭ ‬قذائف‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التعزيزات‭ ‬استكملت،‭ ‬الهجوم‭ ‬بانتظار‭ ‬اشارة‭ ‬البدء،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانتشار‭ ‬حول‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬تواصل‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يوماً‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجري‭ ‬حالياً‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬لاخراج‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقاً‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬ويقتصر‭ ‬تواجد‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المقار،‭ ‬وبشكل‭ ‬محدود‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬جوبر‭ ‬الدمشقي‭ ‬المحاذي‭ ‬لها‭.‬