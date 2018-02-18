نتانياهو يحذر إيران ملوحاً بقطعة من طائرة دون طيار.. وظريف:هذا سيرك هزلي

ميونخ‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬طهران‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المسلحة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬‮«‬وكلائها‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬ملوحا‭ ‬بقطعة‭ ‬قال‭ ‬انها‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬ايرانية‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬اسرائيل‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ميونيخ‭ ‬للامن‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬رسالة‭ ‬للطغاة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ + ‬لا‭ ‬تختبروا‭ ‬عزم‭ ‬اسرائيل‭!+‬‮»‬‭.‬

ولوح‭ ‬نتانياهو‭ ‬بقطعة‭ ‬معدنية‭ ‬مستطيلة‭ ‬اوضح‭ ‬انها‭ ‬‮«‬قطعة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الطائرة‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬ايرانية،‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬منها،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬قمنا‭ ‬باسقاطها‮»‬‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬يعلن‭ ‬فيها‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬ضرب‭ ‬اهداف‭ ‬ايرانية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

ووجه‭ ‬نتانياهو‭ ‬ايضا‭ ‬سؤالا‭ ‬الى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الايراني‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬وسأله‭ ‬حاملا‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬حطام‭ ‬الطائرة‮»‬‭ ‬سيد‭ ‬ظريف،‭ ‬هل‭ ‬تعرفت‭ ‬على‭ ‬هذه؟‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬ذلك،‭ ‬فأنها‭ ‬لكم‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬نتانياهو‭ ‬ظريف‭ ‬ايضا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬متحدث‭ ‬لبق‭ ‬باسم‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬ايران‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬شك‭ ‬بأن‭ ‬السيد‭ ‬ظريف‭ ‬سينفي‭ ‬بوقاحة‭ ‬تورط‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬‮«‬انه‭ ‬يكذب‭ ‬ببلاغة‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬وصف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الأحد‭ ‬كلمة‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اسرائيل‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬بانها‭ ‬‮«‬سيرك‭ ‬هزلي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هدد‭ ‬طهران‭ ‬برد‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭.‬

وقال‭ ‬ظريف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬حول‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬ميونيخ‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تسنى‭ ‬لكم‭ ‬مشاهدة‭ ‬سيرك‭ ‬هزلي‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬لا‭ ‬يستحق‭ ‬حتى‭ ‬الرد‭ ‬عليه‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬لوح‭ ‬نتانياهو‭ ‬بقطعة‭ ‬معدنية‭ ‬قال‭ ‬انها‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬إيرانية‭ ‬أسقطت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬فوق‭ ‬اسرائيل‭. ‬وتبدو‭ ‬ايران‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬هناك،‭ ‬بينما‭ ‬يبدو‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬انه‭ ‬انتصر‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية،‭ ‬أكثر‭ ‬عزما‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬للغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬محللين‭.‬

ولكن‭ ‬نتانياهو‭ ‬أكد‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لايران‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬حدودها‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬عبر‭ ‬وكلائها‭– ‬الميليشيات‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭– ‬فإن‭ ‬ايران‭ ‬تلتهم‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اسرائيل‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬لنظام‭ ‬ايران‭ ‬بلف‭ ‬حبل‭ ‬من‭ ‬الارهاب‭ ‬حول‭ ‬أعناقنا‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬سنتصرف‭ ‬دون‭ ‬تردد‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬انفسنا‭. ‬وسنعمل‭ ‬اذا‭ ‬لزم‭ ‬الامر‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬وكلاء‭ ‬ايران‭ ‬الذين‭ ‬يهاجموننا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬ذاتها‮»‬‭.‬