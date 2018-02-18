نتانياهو يحذر إيران ملوحاً بقطعة من طائرة دون طيار.. وظريف:هذا سيرك هزلي

ميونخ - الزمان
حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طهران الاحد من الاعتداءات المسلحة التي تقوم بها ايران و «وكلائها» في سوريا، ملوحا بقطعة قال انها ما تبقى من طائرة دون طيار ايرانية سقطت في اسرائيل الاسبوع الماضي.
وقال نتانياهو في مؤتمر ميونيخ للامن «لدي رسالة للطغاة في طهران + لا تختبروا عزم اسرائيل!+».
ولوح نتانياهو بقطعة معدنية مستطيلة اوضح انها «قطعة من تلك الطائرة دون طيار ايرانية، او ما تبقى منها، بعد ان قمنا باسقاطها».
وهي المرة الاولى يعلن فيها الجيش الاسرائيلي بشكل واضح ضرب اهداف ايرانية في سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.
ووجه نتانياهو ايضا سؤالا الى وزير الخارجية الايراني جواد ظريف وسأله حاملا قطعة من حطام الطائرة» سيد ظريف، هل تعرفت على هذه؟ يجب عليك ذلك، فأنها لكم».
ووصف نتانياهو ظريف ايضا بأنه «متحدث لبق باسم النظام في ايران».
وتابع «لا شك بأن السيد ظريف سينفي بوقاحة تورط ايران في سوريا»، موضحا «انه يكذب ببلاغة». فيما وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الأحد كلمة رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو بانها «سيرك هزلي» بعد أن هدد طهران برد عنيف في حال شن هجوم انطلاقا من سوريا على الدولة العبرية.
وقال ظريف خلال مؤتمر حول الأمن في ميونيخ «لقد تسنى لكم مشاهدة سيرك هزلي هذا الصباح لا يستحق حتى الرد عليه»، بعد أن لوح نتانياهو بقطعة معدنية قال انها من طائرة بدون طيار إيرانية أسقطت الأسبوع الماضي فوق اسرائيل. وتبدو ايران مصممة على البقاء هناك، بينما يبدو النظام السوري الذي يشعر انه انتصر في الحرب الاهلية، أكثر عزما على التصدي للغارات الجوية الاسرائيلية داخل البلاد، بحسب محللين.
ولكن نتانياهو أكد الاحد ان الدولة العبرية لن تسمح لايران بالحصول على موطئ قدم دائم على حدودها.
واضاف «عبر وكلائها– الميليشيات الشيعية في العراق، والحوثيون في اليمن، وحزب الله في لبنان، وحماس في غزة– فإن ايران تلتهم مساحات شاسعة في الشرق الاوسط». وقال ان «اسرائيل لن تسمح لنظام ايران بلف حبل من الارهاب حول أعناقنا». واضاف «سنتصرف دون تردد للدفاع عن انفسنا. وسنعمل اذا لزم الامر ليس ضد وكلاء ايران الذين يهاجموننا فحسب، بل ضد ايران ذاتها».