تنسيق في القاهرة مع حماس لإتمام عملية سيناء مع وفد أمني الى غزة

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر امني رفيع المستوي فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان بالقاهرة انه تم الاتفاق خلال مباحثات وفد حركة حماس المتواجد حاليا بالقاهرة برئاسة اسماعيل هنيه والمسؤولين فى المخابرات المصرية على تنسيق الجهود لانجاح العملية العسكرية المصرية حاليا فى سيناء .
واضاف المصدر ان حماس نشرت بالفعل مئات من الجنود على الحدود الفاصلة بين مصر مصر وقطاع غزة لمنع تسلل العناصر الارهابية كما قامت باغلاق عدد من الاتفاق والتى كانت تستخدم فى التسلل الى سيناء ، فيما وعدت مصر حركة حماس بالعمل على تخفيف الحصار المفروض حاليا على قطاع غزة من خلال العمل على فتح المعبر لفترات طويلة فى المرحلة القادمة بعد انتهاء العمليات . وكشف المصدر ان مصر ابلغت حركة حماس خلال الايام الماضية بانها القت القبض على عناصر من داعش اعترفوا خلال التحقيقات معهم عن مخطط لاغتيال هنيه مما ممكن الحركة من احباطها فيما اكد حازم ابو شنب القيادى بحركة فتح ل (الزمان) ان مصر تسعى لتعزيز نفوذها فى غزة لمحاصرة النفوذ القطري والتركي . فى السياق ذاته كشف طاهر انونو عضو المكتب السياسي لحركة حماس فى تصريحات للزمان ان وفداً امنياً مصرياً سوف يصل الى قطاع غزه خلال الايام القادمة من اجل متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة والوقوف عن العقبات التى تعيقها على الارض فى ظل اتهامات كل طرف للطرف الاخر بعرقلة عمل حكومه الوفاق الوطني . واكد النونو ان وفد حماس اكد للمسؤولين فى المخابرات المصرية ان العقوبات التى لاتزال السلطة تفرضها على قطاع غزه مرفوضة لانها تزيد من معاناة المواطن الفلسطينى .