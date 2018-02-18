تنسيق في القاهرة مع حماس لإتمام عملية سيناء مع وفد أمني الى غزة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬بالقاهرة‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬مباحثات‭ ‬وفد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬بالقاهرة‭ ‬برئاسة‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنيه‭ ‬والمسؤولين‭ ‬فى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬على‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لانجاح‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬حاليا‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ .‬

واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬نشرت‭ ‬بالفعل‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬مصر‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬لمنع‭ ‬تسلل‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬باغلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬والتى‭ ‬كانت‭ ‬تستخدم‭ ‬فى‭ ‬التسلل‭ ‬الى‭ ‬سيناء‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬وعدت‭ ‬مصر‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العمليات‭ . ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ابلغت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬بانها‭ ‬القت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬اعترفوا‭ ‬خلال‭ ‬التحقيقات‭ ‬معهم‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬لاغتيال‭ ‬هنيه‭ ‬مما‭ ‬ممكن‭ ‬الحركة‭ ‬من‭ ‬احباطها‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬حازم‭ ‬ابو‭ ‬شنب‭ ‬القيادى‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬نفوذها‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬لمحاصرة‭ ‬النفوذ‭ ‬القطري‭ ‬والتركي‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬طاهر‭ ‬انونو‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬وفداً‭ ‬امنياً‭ ‬مصرياً‭ ‬سوف‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬المصالحة‭ ‬والوقوف‭ ‬عن‭ ‬العقبات‭ ‬التى‭ ‬تعيقها‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬اتهامات‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬للطرف‭ ‬الاخر‭ ‬بعرقلة‭ ‬عمل‭ ‬حكومه‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطني‭ . ‬واكد‭ ‬النونو‭ ‬ان‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬اكد‭ ‬للمسؤولين‭ ‬فى‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬ان‭ ‬العقوبات‭ ‬التى‭ ‬لاتزال‭ ‬السلطة‭ ‬تفرضها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزه‭ ‬مرفوضة‭ ‬لانها‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المواطن‭ ‬الفلسطينى‭ .‬