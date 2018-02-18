مقتل 66 شخصاً في تحطم طائرة في ايران

طهران—‭ ‬الزمان‭ : ‬‭ ‬لقي‭ ‬66‭ ‬شخصا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬طائرة‭ ‬ايرانية‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬ايران،‭ ‬هم‭ ‬جميع‭ ‬المسافرين‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬وافراد‭ ‬طاقمها،‭ ‬بحسب‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬آسمان‮»‬‭ ‬للطران‭ ‬الايرانية‭.‬

وأفاد‭ ‬محمد‭ ‬الطبطبائي‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سقوط‭ ‬الطائرة،‭ ‬أبلغنا‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬فارقوا‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬الطائرة‭ ‬تقلّ‭ ‬60‭ ‬راكبا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬الستة‭. ‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬أسباب‭ ‬الحادثة‭ ‬مجهولة‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الا‭ ‬أن‭ ‬عاصفة‭ ‬ثلجية‭ ‬كانت‭ ‬تضرب‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬غادرت‭ ‬مطار‭ ‬طهران‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬‭(‬04,30‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬‭ ‬متجهة‭ ‬الى‭ ‬ياسوج‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬اصفهان،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬انها‭ ‬سقطت‭ ‬فوق‭ ‬جبل‭ ‬‮«‬دنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬زاغروس،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬وأقل‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬وجهتها‭ ‬النهائية‭.‬

وتم‭ ‬ارسال‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬فريق‭ ‬اسعاف‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الإيراني‭ ‬الى‭ ‬المكان‭.‬