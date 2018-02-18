مقتل 66 شخصاً في تحطم طائرة في ايران

طهران— الزمان : لقي 66 شخصا حتفهم في تحطم طائرة ايرانية الأحد في منطقة جبلية في جنوب غرب ايران، هم جميع المسافرين على متنها وافراد طاقمها، بحسب متحدث باسم شركة «آسمان» للطران الايرانية.
وأفاد محمد الطبطبائي التلفزيون الرسمي «بعد عمليات بحث أجريت في منطقة سقوط الطائرة، أبلغنا أن جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها فارقوا الحياة». وكانت الطائرة تقلّ 60 راكبا من بينهم طفل اضافة الى أفراد طاقمها الستة.
ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة حتى الساعة الا أن عاصفة ثلجية كانت تضرب المنطقة في الساعات الأخيرة.
وأضاف المتحدث أن الطائرة غادرت مطار طهران نحو الساعة الثامنة (04,30 ت غ) متجهة الى ياسوج في محافظة اصفهان، في جنوب غرب البلاد.
وقال انها سقطت فوق جبل «دنا» في سلسلة جبال زاغروس، على بعد نحو 500 كلم من طهران وأقل من 25 كلم من وجهتها النهائية.
وتم ارسال نحو 12 فريق اسعاف من الهلال الأحمر الإيراني الى المكان.