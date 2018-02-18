مكسب جديد للمرأة في السعودية

الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬‭: ‬قررت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬السماح‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ببدء‭ ‬عملها‭ ‬التجاري‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬‮«‬ولي‭ ‬الامر‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وكتبت‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬‮«‬الآن‭ ‬بإمكان‭ ‬المرأة‭ ‬البدء‭ ‬بعملها‭ ‬التجاري‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لما‭ ‬يثبت‭ ‬موافقة‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‮»‬‭. ‬وصدر‭ ‬القرار‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يِحتاج‮»‬‭ ‬أطلقتها‭ ‬الوزارة‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬أعمال‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬المرأة‭ ‬موافقة‭ ‬‮«‬ولي‭ ‬أمرها‮»‬،‭ ‬الزوج‭ ‬او‭ ‬الاب‭ ‬او‭ ‬الاخ،‭ ‬لانجاز‭ ‬معاملاتها‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬موافقة‭ ‬‮«‬ولي‭ ‬الامر‮»‬‭ ‬للقيام‭ ‬بنشاطات‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬والدراسة‭. ‬لكن‭ ‬السعودية‭ ‬خففت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬بعض‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬وتعتبر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأقسى‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وبينها‭ ‬حضور‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬الملاعب،‭ ‬والسماح‭ ‬لهن‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارات‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل،

وتحاول‭ ‬الحكومة،‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬2030‮»‬،‭ ‬ادخال‭ ‬النساء‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتحسين‭ ‬صورة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬مع‭ ‬سعيها‭ ‬الى‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬للتعويض‭ ‬عن‭ ‬تراجع‭ ‬اسعار‭ ‬النفط‭.‬

وكان‭ ‬مكتب‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬انه‭ ‬سيعين‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬وظيفة‭ ‬محقق‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬دائرة‭ ‬الجوازات‭ ‬انها‭ ‬تلقت‭ ‬107‭ ‬الاف‭ ‬طلب‭ ‬لتولي‭ ‬140‭ ‬وظيفة‭ ‬شاغرة‭ ‬ومخصصة‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬المطارات‭ ‬والمعابر‭ ‬الحدودية‭.‬