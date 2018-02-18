العراق ليس مزبلة نفايات ايرانية ..

أ.د. سيار الجميل

يبدو‭ ‬انك‭ ‬يا‭ ‬ولايتي‭ ‬قد‭ ‬تجاوزت‭ ‬كلّ‭ ‬الحدود‭ ‬السوداء‭ ‬والخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬اشعلت‭ ‬النار‭ ‬بتصريحاتك‭ ‬الايرانية‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬بغداد‭ ‬متدّخلا‭ ‬تدّخلا‭ ‬سافراً‭ ‬في‭ ‬شؤوننا‭ ‬ليس‭ ‬العراقية‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬العربية‭ ‬ايضاً،‭ ‬ولم‭ ‬أجد‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬خطابه‭ ‬أية‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬عراقية‭ ‬رسمية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬معارضة‭ ‬سياسية‭ ‬وطنية،‭ ‬اذ‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬نفسه‭ ‬وصياً‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬وعلى‭ ‬مصيرهم‭ ‬ومستقبلهم‭ ‬وكأنّهم‭ ‬بيادق‭ ‬شطرنج‭ ‬أمامه‭ .. ‬لا‭ ‬تخيفنا‭ ‬يا‭ ‬ولايتي‭ ‬بتقسيم‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬فالعراق‭ ‬لن‭ ‬ينقسم،‭ ‬ولو‭ ‬أراد‭ ‬الاخرون‭ ‬تقسيمه‭ ‬لفعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1991‭ .. ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬العراقيون‭ ‬قد‭ ‬دعوك‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬تأسيسي‭ ‬باسم‭ ‬المجمع‭ ‬العراقي‭ ‬للوحدة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬بوابة‭ ‬أخرى‭ ‬‭ ‬لشرعنة‭ ‬التدّخلات‭ ‬وتصدير‭ ‬الاوبئة‭ ‬باسم‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬الواهية‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المخيلة‭ ‬المريضة‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬كلّ‭ ‬البشرية‭ ‬أدركت‭ ‬ان‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬تنتهكه‭ ‬الانظمة‭ ‬الدينية‭ ‬والسياسات‭ ‬الطائفية‭ ‬وتمزقه‭ ‬المذاهب‭ ‬الهرطقية‭ ‬،‭ ‬وتعبث‭ ‬به‭ ‬المليشيات‭ ‬والجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬،‭ ‬فاي‭ ‬اسلام‭ ‬بدأ‭ ‬يستعيد‭ ‬مكانته‭ ‬اليوم‭ ‬يا‭ ‬ولايتي‭ ‬؟‭ ‬وما‭ ‬معنى‭ ‬تصاعد‭ ‬أمواج‭ ‬الصحوة‭ ‬الاسلامية‭ ‬التي‭ ‬تغنيتّم‭ ‬بها‭ ‬طويلا‭ ‬‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تأت‭ ‬لنا‭ ‬الا‭ ‬بالدمار‭ ‬والخراب‭ ‬والارهاب‭ ‬؟‭ ‬

كفاكم‭ ‬تتاجرون‭ ‬باسم‭ ‬الاسلام‭ ‬كي‭ ‬تحققوا‭ ‬أحلامكم‭ ‬المريضة‭ .. ‬ويكفي‭ ‬ما‭ ‬أصاب‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‭ ‬على‭ ‬أيديكم‭ ! ‬كفاكم‭ ‬ترعبون‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬والمنطقة‭ ‬من‭ ‬التقسيم‭ ‬الذي‭ ‬تدعون‭ ‬أن‭ ‬امريكا‭ ‬تسعى‭ ‬اليه‭ ‬،‭ ‬وكأن‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬يعيش‭ ‬وحدة‭ ‬وتكاملاً‭ ‬وانسجاماً‭ ‬ونضوجاً‭ ‬حضارياً‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬الكسيح‭ .. ‬لماذا‭ ‬تزرعون‭ ‬هذه‭ ‬الاوهام‭ ‬المرعبة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الناس‭ ‬،‭ ‬وتغسلون‭ ‬عقولهم‭ ‬،‭ ‬وتتلاعبون‭ ‬باعصابهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬اهدافكم‭ ‬في‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬برمّته‭ ‬؟‭ ‬واذا‭ ‬كانت‭ ‬لكم‭ ‬مصداقيتكم‭ ‬،‭ ‬فلماذا‭ ‬عقدتم‭ ‬مع‭ ‬امريكا‭ ‬معاهدتكم‭ ‬الشهيرة‭ ‬؟‭ ‬لستم‭ ‬حماة‭ ‬ديارنا‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬كنتم‭ ‬أوصياء‭ ‬على‭ ‬شعوبنا‭ ‬الاسلامية‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬يوكلكم‭ ‬أحد‭ ‬لتكونوا‭ ‬وحدكم‭ ‬بموقع‭ ‬محامي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬قضايانا‭ ‬؟‭ ‬ولا‭ ‬ادري‭ ‬اين‭ ‬كنتم‭ ‬طوال‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬حتى‭ ‬تكتشفوا‭ ‬الان‭ ‬فقط‭ ‬ان‭ ‬الامريكان‭ ‬والغرب‭ ‬يحاولون‭ ‬تمزيق‭ ‬المجتمع‭ ‬الاسلامي‭ ‬؟‭ ‬فأيّ‭ ‬مجتمع‭ ‬اسلامي‭ ‬تقصد‭ ‬يا‭ ‬ولايتي‭ ‬؟‭ ‬وأية‭ ‬وحدة‭ ‬اسلامية‭ ‬تقصد‭ ‬بعد‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ويحدث‭ ‬في‭ ‬بلداننا‭ ‬العربية‭ ‬خصوصاً؟‭ ‬

واعود‭ ‬الى‭ ‬حكام‭ ‬العراق‭ ‬وكلّ‭ ‬المسؤولين‭ ‬والنواب‭ ‬البرلمانيين‭ ‬فيه‭ ‬لاقول‭ ‬لهم‭ : ‬هل‭ ‬توافقون‭ ‬ولايتي‭ ‬على‭ ‬تصريحاته‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬غرّد‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬بلدكم‭ ‬أم‭ ‬تخالفونه‭ ‬فيها‭ ‬؟‭ ‬هل‭ ‬انتم‭ ‬معه‭ ‬ام‭ ‬مع‭ ‬الامريكان‭ ‬؟‭ ‬كونوا‭ ‬شجعانا‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬موقفكم‭ ‬عراقياً‭. ‬هل‭ ‬تريدون‭ ‬ابقاء‭ ‬العراق‭ ‬حمّام‭ ‬دم‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬مفتعل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬؟‭ ‬واعود‭ ‬لولايتي‭ ‬لاطرح‭ ‬عليه‭ ‬بعض‭ ‬التساؤلات‭ ‬والملاحظات‭ ‬وخصوصاً‭ ‬حول‭ ‬تأكيده‭ ‬المضحك‭ ‬عن‭ ‬‮«‬‭ ‬ضرورة‭ ‬احياء‭ ‬القيم‭ ‬الاسلامية‭ ‬الاصيلة‭ ‬‮«‬،‭ ‬واستطرد‭ ‬قائلا‭ : ‬‮«‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬انقاذ‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحريره‭ ‬مضيفا‭ ‬اننا‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬فكرة‭ ‬تأسيس‭ ‬مراكز‭ ‬التقريب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الاسلامية‭ ‬لنحظى‭ ‬بمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للتقريب‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬المذاهب‭ ‬الاسلامية‭. ‬‮«‬‭ ‬أية‭ ‬قيم‭ ‬اسلامية‭ ‬أصيلة‭ ‬تريد‭ ‬ان‭ ‬تحيا؟‭ ‬هل‭ ‬تقصد‭ ‬بث‭ ‬مذهب‭ ‬ولاية‭ ‬الفقية‭ ‬،‭ ‬ام‭ ‬مذهب‭ ‬داعش،‭ ‬أم‭ ‬مذاهب‭ ‬دينية‭ ‬أصولية‭ ‬أم‭ ‬باطنية‭ ‬‭ ‬اخرى‭ ‬؟‭ ‬واية‭ ‬قيم‭ ‬تنقذ‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحرره‭ ‬يا‭ ‬هذا‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬حضارية‭ ‬معاصرة‭ ‬ومتمدنة‭ ‬تؤمن‭ ‬بقيم‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭ ‬ونظمه‭ ‬وافكاره‭ ‬بديلا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الظلاميات‭ ‬والسكونيات‭ ‬والبدائيات‭ ‬العفنة؟‭ ‬دعوا‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬يا‭ ‬سيد‭ ‬ولايتي‭ ‬بحالها‭ ‬بلا‭ ‬تقريب‭ ‬مذاهب‭ ‬وبلا‭ ‬صراع‭ ‬طوائف‭ .. ‬اذ‭ ‬ثبت‭ ‬خطل‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬التفكير‭ ‬البائس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تأجيج‭ ‬سياسات‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬أجندة‭ ‬تذكي‭ ‬الصراعات‭ ‬وتشعل‭ ‬الحروب‭ ‬وتمزق‭ ‬المجتمعات‭. ‬

الا‭ ‬يكفي‭ ‬ما‭ ‬فعلتم‭ ‬ببلادكم‭ ‬الجميلة‭ ‬وسحقتم‭ ‬تقدّمها‭ ‬،‭ ‬وبعثرتم‭ ‬مواردها‭ ‬،‭ ‬واغلقتم‭ ‬مجتمعاتها‭ ‬،‭ ‬واضطهدنم‭ ‬نسوتها‭ .. ‬واستخدمتم‭ ‬‮«‬الديمقراطية‭ ‬‮«‬‭ ‬وسيلة‭ ‬دوغمائية‭ ‬كاذبة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬السلطة‭ ‬وفرض‭ ‬التوحش؟‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬اجندة‭ ‬جديدة‭ ‬لكم‭ ‬يتضمّنها‭ ‬برنامج‭ ‬تأسیس‭ ‬مجمع‭ ‬التقریب‭ ‬بین‭ ‬المذاهب‭ ‬الاسلامیة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بإشراف‭ ‬لجنة‭ ‬الاوقاف‭ ‬البرلمانیة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ . ‬وهي‭ ‬لعبة‭ ‬اخرى‭ ‬للتغوّل‭ ‬الايراني‭ ‬يقف‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الذي‭ ‬دعاك‭ ‬يا‭ ‬ولايتي‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬كي‭ ‬تتحدث‭ ‬على‭ ‬هواك‭ ‬مترجماً‭ ‬أجندة‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬سوف‭ ‬لن‭ ‬تنجح‭ ‬ابداً‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭! ‬واريد‭ ‬ان‭ ‬أسجّل‭ ‬للتاريخ‭ ‬أمام‭ ‬كلّ‭ ‬الناس‭ ‬،‭ ‬بأن‭ ‬تصريحات‭ ‬ولايتي‭ ‬الساذجة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬تترجم‭ ‬بوضوح‭ : ‬ان‭ ‬حربا‭ ‬دموية‭ ‬شنيعة‭ ‬قادمة‭ ‬على‭ ‬منطقتنا‭ ‬،‭ ‬اتمنى‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬وكلّ‭ ‬ابناء‭ ‬المنطقة‭ ( ‬وخصوصا‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ) ‬الوعي‭ ‬بها‭ ‬،‭ ‬والحذر‭ ‬منها،‭ ‬فنحن‭ ‬لن‭ ‬نكون‭ ‬وقوداً‭ ‬لا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ايران‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬نظام‭ ‬ديني‭ ‬آخر‭! ‬

دعني‭ ‬اقول‭ ‬بأن‭ ‬ليس‭ ‬لك‭ ‬الحق‭ ‬يا‭ ‬سيد‭ ‬ولايتي‭ ‬ان‭ ‬تعلن‭ ‬بعدم‭ ‬سماحك‭ ‬لمن‭ ‬اسميتهم‭ ‬بالشيوعيين‭ ‬والليبراليين‭ ‬العراقيين‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬الحكم‭ !! ‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬تستحي‭ ‬فقلت‭ ‬ما‭ ‬شئت‭ ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬انك‭ ‬بمنتهى‭ ‬الجهالة‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬قلت‭ ‬أشياء‭ ‬عراقية‭ ‬ليس‭ ‬لك‭ ‬علم‭ ‬بها‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬حق‭ ‬لك‭ ‬ابدا‭ ‬بتدخلك‭ ‬فيها‭. ‬فمتى‭ ‬حكم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيوعيين‭ ‬والليبراليين‭ ‬العراق‭ ‬؟‭ ‬واعلم‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬لا‭ ‬يستقيم‭ ‬وضعه‭ ‬ان‭ ‬بقي‭ ‬حكامه‭ ‬من‭ ‬المعممّين‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬الملتحين‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬المنغلقين‭ ‬وكلهم‭ ‬من‭ ‬الفاسدين‭ ‬والدجالين‭ ‬والكاذبين‭ .. ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬لن‭ ‬يجد‭ ‬الاستقرار‭ ‬‭ ‬ولا‭ ‬التعايش‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والتوافق‭ ‬السياسي‭ ‬الا‭ ‬بتغيير‭ ‬هذه‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬الباغية‭ ‬الفاسدة‭ ‬ليكون‭ ‬بايدي‭ ‬العراقيين‭ ‬الوعاة‭ ‬من‭ ‬المتمدنين‭ ‬الوطنيين‭ ‬والعلمانيين‭ ‬المنفتحين‭ ‬والنزهاء‭ ‬المستنيرين‭ . ‬

‭ ‬لقد‭ ‬حمل‭ ‬ولايتي‭ ‬رسالة‭ ‬ايرانية‭ ‬مفضوحة‭ ‬لكلّ‭ ‬العراقيين‭ ‬لجعل‭ ‬العراق‭ ‬مزرعة‭ ‬خلفية‭ ‬لنفاياتها‭ ‬القذرة‭. ‬