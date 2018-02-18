العراق ليس مزبلة نفايات ايرانية ..

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أ.د. سيار الجميل

يبدو‭  ‬انك‭  ‬يا‭  ‬ولايتي‭  ‬قد‭  ‬تجاوزت‭  ‬كلّ‭  ‬الحدود‭ ‬السوداء‭ ‬والخطوط‭  ‬الحمراء‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬اشعلت‭  ‬النار‭  ‬بتصريحاتك‭  ‬الايرانية‭  ‬من‭ ‬قلب‭ ‬بغداد‭  ‬متدّخلا‭  ‬تدّخلا‭  ‬سافراً‭  ‬في‭ ‬شؤوننا‭ ‬ليس‭  ‬العراقية‭  ‬فقط‭  ‬،‭ ‬بل‭  ‬العربية‭  ‬ايضاً،‭ ‬ولم‭  ‬أجد‭  ‬بعد‭ ‬مضي‭  ‬ساعات‭  ‬على‭ ‬خطابه‭  ‬أية‭  ‬ردود‭  ‬فعل‭ ‬عراقية‭ ‬رسمية‭  ‬أو‭  ‬حتى‭  ‬معارضة‭ ‬سياسية‭  ‬وطنية،‭ ‬اذ‭  ‬جعل‭   ‬من‭ ‬نفسه‭  ‬وصياً‭  ‬على‭ ‬العراقيين‭  ‬وعلى‭  ‬مصيرهم‭ ‬ومستقبلهم‭ ‬وكأنّهم‭  ‬بيادق‭  ‬شطرنج‭  ‬أمامه‭ ..  ‬لا‭  ‬تخيفنا‭  ‬يا‭  ‬ولايتي‭  ‬بتقسيم‭  ‬العراق‭  ‬،‭ ‬فالعراق‭  ‬لن‭  ‬ينقسم،‭ ‬ولو‭  ‬أراد‭  ‬الاخرون‭  ‬تقسيمه‭  ‬لفعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬منذ‭  ‬العام‭  ‬1991‭ ..  ‬واذا‭  ‬كان‭  ‬العراقيون‭ ‬قد‭  ‬دعوك‭ ‬الى‭  ‬مؤتمر‭  ‬تأسيسي‭  ‬باسم‭  ‬المجمع‭  ‬العراقي‭  ‬للوحدة‭  ‬الاسلامية‭  ‬والذي‭   ‬سيكون‭  ‬بوابة‭  ‬أخرى‭ ‬‭ ‬لشرعنة‭  ‬التدّخلات‭  ‬وتصدير‭  ‬الاوبئة‭  ‬باسم‭  ‬هذه‭  ‬الوحدة‭  ‬الواهية‭  ‬التي‭  ‬تعيش‭  ‬فقط‭  ‬في‭  ‬المخيلة‭  ‬المريضة‭ ‬،‭  ‬فان‭ ‬كلّ‭ ‬البشرية‭  ‬أدركت‭ ‬ان‭  ‬العالم‭  ‬الاسلامي‭  ‬تنتهكه‭ ‬الانظمة‭ ‬الدينية‭ ‬والسياسات‭ ‬الطائفية‭  ‬وتمزقه‭ ‬المذاهب‭  ‬الهرطقية‭ ‬،‭ ‬وتعبث‭  ‬به‭  ‬المليشيات‭ ‬والجماعات‭  ‬الارهابية‭ ‬،‭ ‬فاي‭  ‬اسلام‭  ‬بدأ‭  ‬يستعيد‭  ‬مكانته‭  ‬اليوم‭  ‬يا‭ ‬ولايتي‭ ‬؟‭  ‬وما‭  ‬معنى‭  ‬تصاعد‭  ‬أمواج‭ ‬الصحوة‭ ‬الاسلامية‭ ‬التي‭  ‬تغنيتّم‭ ‬بها‭  ‬طويلا‭ ‬‭ ‬،‭ ‬ولم‭ ‬تأت‭ ‬لنا‭  ‬الا‭  ‬بالدمار‭  ‬والخراب‭  ‬والارهاب‭ ‬؟‭ 

كفاكم‭  ‬تتاجرون‭ ‬باسم‭  ‬الاسلام‭  ‬كي‭  ‬تحققوا‭  ‬أحلامكم‭ ‬المريضة‭  .. ‬ويكفي‭  ‬ما‭ ‬أصاب‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‭  ‬على‭ ‬أيديكم‭  !   ‬كفاكم‭  ‬ترعبون‭  ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬والمنطقة‭  ‬من‭ ‬التقسيم‭  ‬الذي‭  ‬تدعون‭ ‬أن‭ ‬امريكا‭  ‬تسعى‭ ‬اليه‭  ‬،‭ ‬وكأن‭ ‬العالم‭ ‬الاسلامي‭  ‬يعيش‭  ‬وحدة‭  ‬وتكاملاً‭  ‬وانسجاماً‭  ‬ونضوجاً‭  ‬حضارياً‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬الكسيح‭ ..   ‬لماذا‭  ‬تزرعون‭  ‬هذه‭  ‬الاوهام‭  ‬المرعبة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭  ‬الناس‭ ‬،‭ ‬وتغسلون‭  ‬عقولهم‭ ‬،‭ ‬وتتلاعبون‭ ‬باعصابهم‭  ‬من‭ ‬أجل‭  ‬تحقيق‭ ‬اهدافكم‭  ‬في‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭  ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭  ‬برمّته‭  ‬؟‭   ‬واذا‭  ‬كانت‭  ‬لكم‭ ‬مصداقيتكم‭  ‬،‭ ‬فلماذا‭  ‬عقدتم‭  ‬مع‭ ‬امريكا‭  ‬معاهدتكم‭ ‬الشهيرة‭  ‬؟‭  ‬لستم‭  ‬حماة‭  ‬ديارنا‭  ‬العربية‭ ‬،‭  ‬ولا‭  ‬كنتم‭  ‬أوصياء‭  ‬على‭  ‬شعوبنا‭  ‬الاسلامية‭  ‬،‭ ‬ولم‭  ‬يوكلكم‭  ‬أحد‭  ‬لتكونوا‭  ‬وحدكم‭  ‬بموقع‭ ‬محامي‭ ‬الدفاع‭  ‬عن‭ ‬قضايانا‭  ‬؟‭   ‬ولا‭ ‬ادري‭ ‬اين‭ ‬كنتم‭  ‬طوال‭ ‬هذا‭ ‬الزمن‭ ‬حتى‭ ‬تكتشفوا‭ ‬الان‭ ‬فقط‭  ‬ان‭  ‬الامريكان‭ ‬والغرب‭  ‬يحاولون‭  ‬تمزيق‭ ‬المجتمع‭ ‬الاسلامي‭ ‬؟‭  ‬فأيّ‭  ‬مجتمع‭  ‬اسلامي‭  ‬تقصد‭  ‬يا‭  ‬ولايتي‭  ‬؟‭  ‬وأية‭  ‬وحدة‭  ‬اسلامية‭  ‬تقصد‭ ‬بعد‭  ‬كلّ‭  ‬ما‭  ‬حدث‭  ‬ويحدث‭  ‬في‭  ‬بلداننا‭ ‬العربية‭  ‬خصوصاً؟‭ 

واعود‭  ‬الى‭  ‬حكام‭  ‬العراق‭  ‬وكلّ‭ ‬المسؤولين‭ ‬والنواب‭ ‬البرلمانيين‭  ‬فيه‭ ‬لاقول‭  ‬لهم‭  :  ‬هل‭  ‬توافقون‭  ‬ولايتي‭  ‬على‭  ‬تصريحاته‭  ‬هذه‭  ‬التي‭  ‬غرّد‭  ‬بها‭  ‬من‭ ‬قلب‭  ‬بلدكم‭  ‬أم‭  ‬تخالفونه‭ ‬فيها‭  ‬؟‭  ‬هل‭ ‬انتم‭  ‬معه‭  ‬ام‭  ‬مع‭ ‬الامريكان‭  ‬؟‭ ‬كونوا‭  ‬شجعانا‭  ‬في‭ ‬التعبير‭  ‬عن‭  ‬موقفكم‭  ‬عراقياً‭. ‬هل‭  ‬تريدون‭ ‬ابقاء‭  ‬العراق‭ ‬حمّام‭  ‬دم‭  ‬في‭  ‬صراع‭  ‬مفتعل‭  ‬بين‭ ‬الطرفين‭  ‬؟‭  ‬واعود‭ ‬لولايتي‭  ‬لاطرح‭ ‬عليه‭  ‬بعض‭  ‬التساؤلات‭  ‬والملاحظات‭ ‬وخصوصاً‭  ‬حول‭  ‬تأكيده‭ ‬المضحك‭  ‬عن‭  ‬‮«‬‭ ‬ضرورة‭ ‬احياء‭ ‬القيم‭ ‬الاسلامية‭ ‬الاصيلة‭ ‬‮«‬،‭ ‬واستطرد‭ ‬قائلا‭ : ‬‮«‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬انقاذ‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحريره‭ ‬مضيفا‭ ‬اننا‭ ‬نأمل‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬فكرة‭ ‬تأسيس‭ ‬مراكز‭ ‬التقريب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الاسلامية‭ ‬لنحظى‭ ‬بمركز‭ ‬عالمي‭ ‬للتقريب‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬المذاهب‭ ‬الاسلامية‭. ‬‮«‬‭  ‬أية‭  ‬قيم‭  ‬اسلامية‭ ‬أصيلة‭  ‬تريد‭  ‬ان‭ ‬تحيا؟‭  ‬هل‭  ‬تقصد‭  ‬بث‭  ‬مذهب‭  ‬ولاية‭ ‬الفقية‭ ‬،‭ ‬ام‭  ‬مذهب‭  ‬داعش،‭ ‬أم‭  ‬مذاهب‭ ‬دينية‭ ‬أصولية‭ ‬أم‭  ‬باطنية‭ ‬‭ ‬اخرى‭  ‬؟‭  ‬واية‭  ‬قيم‭  ‬تنقذ‭  ‬المجتمع‭  ‬وتحرره‭ ‬يا‭ ‬هذا‭ ‬،‭ ‬ان‭  ‬لم‭  ‬تكن‭  ‬حضارية‭  ‬معاصرة‭  ‬ومتمدنة‭  ‬تؤمن‭  ‬بقيم‭ ‬هذا‭ ‬العصر‭  ‬ونظمه‭ ‬وافكاره‭  ‬بديلا‭  ‬عن‭  ‬كل‭ ‬الظلاميات‭  ‬والسكونيات‭ ‬والبدائيات‭ ‬العفنة؟‭  ‬دعوا‭  ‬مجتمعاتنا‭  ‬يا‭ ‬سيد‭ ‬ولايتي‭  ‬بحالها‭  ‬بلا‭  ‬تقريب‭  ‬مذاهب‭  ‬وبلا‭ ‬صراع‭  ‬طوائف‭  .. ‬اذ‭  ‬ثبت‭  ‬خطل‭  ‬مثل‭  ‬هذا‭  ‬التفكير‭  ‬البائس‭  ‬في‭  ‬ظل‭  ‬تأجيج‭  ‬سياسات‭  ‬تنطلق‭ ‬من‭  ‬أجندة‭  ‬تذكي‭ ‬الصراعات‭  ‬وتشعل‭ ‬الحروب‭   ‬وتمزق‭ ‬المجتمعات‭. 

الا‭  ‬يكفي‭  ‬ما‭  ‬فعلتم‭ ‬ببلادكم‭ ‬الجميلة‭ ‬وسحقتم‭  ‬تقدّمها‭ ‬،‭ ‬وبعثرتم‭  ‬مواردها‭ ‬،‭ ‬واغلقتم‭ ‬مجتمعاتها‭ ‬،‭ ‬واضطهدنم‭  ‬نسوتها‭ .. ‬واستخدمتم‭  ‬‮«‬الديمقراطية‭ ‬‮«‬‭ ‬وسيلة‭ ‬دوغمائية‭  ‬كاذبة‭  ‬من‭ ‬اجل‭  ‬السلطة‭  ‬وفرض‭ ‬التوحش؟‭  ‬ويبدو‭  ‬أن‭  ‬اجندة‭  ‬جديدة‭  ‬لكم‭  ‬يتضمّنها‭ ‬برنامج‭ ‬تأسیس‭ ‬مجمع‭ ‬التقریب‭ ‬بین‭ ‬المذاهب‭ ‬الاسلامیة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بإشراف‭ ‬لجنة‭ ‬الاوقاف‭ ‬البرلمانیة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ . ‬وهي‭  ‬لعبة‭  ‬اخرى‭  ‬للتغوّل‭  ‬الايراني‭  ‬يقف‭ ‬على‭ ‬رأسها‭  ‬الذي‭  ‬دعاك‭ ‬يا‭  ‬ولايتي‭  ‬الى‭  ‬العراق‭  ‬كي‭  ‬تتحدث‭  ‬على‭  ‬هواك‭  ‬مترجماً‭  ‬أجندة‭  ‬نظام‭  ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬ايران‭  ‬،‭  ‬والتي‭  ‬سوف‭  ‬لن‭  ‬تنجح‭  ‬ابداً‭  ‬لا‭  ‬في‭ ‬العراق‭  ‬ولا‭  ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭!  ‬واريد‭  ‬ان‭ ‬أسجّل‭  ‬للتاريخ‭  ‬أمام‭  ‬كلّ‭ ‬الناس‭  ‬،‭ ‬بأن‭  ‬تصريحات‭  ‬ولايتي‭  ‬الساذجة‭  ‬في‭ ‬بغداد‭  ‬تترجم‭ ‬بوضوح‭  :  ‬ان‭  ‬حربا‭  ‬دموية‭ ‬شنيعة‭  ‬قادمة‭  ‬على‭  ‬منطقتنا‭ ‬،‭ ‬اتمنى‭  ‬على‭  ‬العراقيين‭  ‬وكلّ‭  ‬ابناء‭ ‬المنطقة‭ ( ‬وخصوصا‭ ‬العراق‭  ‬ودول‭ ‬شرق‭ ‬المتوسط‭ ) ‬الوعي‭  ‬بها‭  ‬،‭  ‬والحذر‭  ‬منها،‭  ‬فنحن‭  ‬لن‭  ‬نكون‭  ‬وقوداً‭  ‬لا‭  ‬من‭ ‬اجل‭  ‬ايران‭ ‬،‭  ‬ولا‭  ‬من‭ ‬اجل‭  ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬نظام‭  ‬ديني‭  ‬آخر‭!  

دعني‭ ‬اقول‭ ‬بأن‭  ‬ليس‭  ‬لك‭  ‬الحق‭  ‬يا‭  ‬سيد‭  ‬ولايتي‭  ‬ان‭  ‬تعلن‭  ‬بعدم‭  ‬سماحك‭  ‬لمن‭ ‬اسميتهم‭  ‬بالشيوعيين‭  ‬والليبراليين‭ ‬العراقيين‭ ‬بالعودة‭  ‬الى‭  ‬الحكم‭  !!   ‬لقد‭  ‬كنت‭  ‬لا‭  ‬تستحي‭  ‬فقلت‭ ‬ما‭  ‬شئت‭  ‬،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬انك‭ ‬بمنتهى‭  ‬الجهالة‭  ‬،‭ ‬اذ‭  ‬قلت‭ ‬أشياء‭ ‬عراقية‭  ‬ليس‭  ‬لك‭  ‬علم‭  ‬بها‭ ‬،‭ ‬ولا‭  ‬حق‭  ‬لك‭  ‬ابدا‭  ‬بتدخلك‭  ‬فيها‭.   ‬فمتى‭  ‬حكم‭  ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيوعيين‭  ‬والليبراليين‭ ‬العراق‭ ‬؟‭  ‬واعلم‭  ‬أن‭  ‬العراق‭  ‬لا‭  ‬يستقيم‭  ‬وضعه‭  ‬ان‭ ‬بقي‭  ‬حكامه‭  ‬من‭ ‬المعممّين‭  ‬،‭ ‬او‭  ‬الملتحين‭ ‬،‭ ‬او‭  ‬المنغلقين‭  ‬وكلهم‭  ‬من‭ ‬الفاسدين‭ ‬والدجالين‭ ‬والكاذبين‭ ..  ‬ان‭ ‬العراق‭  ‬لن‭  ‬يجد‭ ‬الاستقرار‭ ‬‭ ‬ولا‭  ‬التعايش‭  ‬الاجتماعي‭  ‬والتوافق‭ ‬السياسي‭ ‬الا‭  ‬بتغيير‭  ‬هذه‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬الباغية‭  ‬الفاسدة‭  ‬ليكون‭  ‬بايدي‭ ‬العراقيين‭ ‬الوعاة‭  ‬من‭ ‬المتمدنين‭  ‬الوطنيين‭  ‬والعلمانيين‭  ‬المنفتحين‭  ‬والنزهاء‭  ‬المستنيرين‭ .  

‭ ‬لقد‭ ‬حمل‭  ‬ولايتي‭ ‬رسالة‭  ‬ايرانية‭  ‬مفضوحة‭  ‬لكلّ‭ ‬العراقيين‭  ‬لجعل‭ ‬العراق‭  ‬مزرعة‭  ‬خلفية‭  ‬لنفاياتها‭  ‬القذرة‭. ‬

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