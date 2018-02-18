تجميد الدهون للحصول على قوام رشيق

التخلص من الوزن الزائد من دون حمية غذائية

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

افادت‭ ‬مجلة‭ ‬طبية‭ ‬ألمانية‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬قوام‭ ‬رشيق‭ ‬وممشوق‭ ‬دون‭ ‬حمية‭ ‬غذائية‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬أو‭ ‬عملية‭ ‬لشفط‭ ‬الدهون،‭ ‬وذلك‭ ‬بواسطة‭ ‬تقنية‭ ‬جديدة‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬تجميد‭ ‬الدهون‭ ‬‮«‬Cryolipolysis‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬مجلة‭ ‬ايلي‭ ‬المعنية‭ ‬بالصحة‭ ‬والجمال‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬تعني‭ ‬كما‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬اسمها،‭ ‬تفتيت‭ ‬الخلايا‭ ‬الدهنية‭ ‬بواسطة‭ ‬البرد،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضاً‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬النحت‭ ‬بالتبريد‮»‬‭ ‬‮«‬Cool‭ ‬Sculpting‮»‬‭ ‬وتعد‭ ‬تقنية‭ ‬تحفظية،‭ ‬وليست‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭.‬

وتقوم‭ ‬فكرة‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬العلاجية‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخلايا‭ ‬الدهنية‭ ‬تحت‭ ‬الجلد‭ ‬تتأثر‭ ‬بالبرودة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الأنسجة‭ ‬العادية‭.‬

لذا‭ ‬يمكن‭ ‬بالتبريد‭ ‬تفتيت‭ ‬الكتل‭ ‬الدهنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الجسم‭.‬

وتعتمد‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬تبريد‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬العميقة‭ ‬بدرجة‭ ‬حرارة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬4‭ ‬درجات،‭ ‬لتموت‭ ‬الخلايا‭ ‬الدهنية،‭ ‬قبل‭ ‬تحللها‭ ‬ويتولي‭ ‬الجسم‭ ‬تصريفها،‭ ‬وتراجع‭ ‬الطبقة‭ ‬الدهنية‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭.‬

وتتراوح‭ ‬مدة‭ ‬الجلسة‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و60‭ ‬دقيقة‭. ‬وتبعاً‭ ‬لمدى‭ ‬سرعة‭ ‬تصريف‭ ‬الجسم‭ ‬للخلايا‭ ‬الدهنية،‭ ‬يمكن‭ ‬رؤية‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬أسبوعاً‭ ‬على‭ ‬أقصى‭ ‬تقدير‭.‬

وبعد‭ ‬العلاج‭ ‬مباشرة‭ ‬يكون‭ ‬الجلد‭ ‬في‭ ‬المواضع‭ ‬الخاضعة‭ ‬للعلاج‭ ‬بارداً‭ ‬ويتعرض‭ ‬للاحمرار،‭ ‬مع‭ ‬الكدمات‭ ‬أو‭ ‬الإحساس‭ ‬بالخدر‭ ‬الخفيف،‭ ‬لكن‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬تزول‭ ‬بسرعة‭.‬

فيما‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المأكولات‭ ‬الغنية‭ ‬بالسعرات‭ ‬الحرارية،‭ ‬واتباع‭ ‬حمية‭ ‬تُوصف‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬بـ»القاسية‮»‬‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬أبرز‭ ‬الوسائل‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيض‭ ‬الوزن،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬دراسة‭ ‬يابانية‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬طريقة‭ ‬بسيطة‭ ‬وفعالة‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬الوزن‭ ‬بدون‭ ‬حمية‭.‬

فقد‭ ‬توصلت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأكل‭ ‬ببطء‭ ‬قد‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيض‭ ‬الوزن،‭ ‬وتجنب‭ ‬عواقب‭ ‬صحية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والسرطان،‭ ‬وأضافت‭ ‬الدراسة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬كيوشو‮»‬‭ ‬اليابانية‭ ‬أن‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬المقرمشات‭ ‬ووجبات‭ ‬الطعام‭ ‬المسائية،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ساعتين‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬يحمي‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالبدانة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أرتس‭ ‬تسايتونغ‮»‬‭ ‬الألمانية‭.‬

الأكل‭ ‬ببطء

وأوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬الحديثة،‭ ‬التي‭ ‬تطلب‭ ‬إنجازها‭ ‬ست‭ ‬سنوات،‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يأكل‭ ‬ببطء‭ ‬يشعر‭ ‬بالشبع‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬سعرات‭ ‬حرارية‭ ‬أقل‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تشير‭ ‬نفس‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشخص،‭ ‬الذي‭ ‬يأكل‭ ‬بسرعة‭ ‬يواصل‭ ‬الأكل،‭ ‬رغم‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬الجسم‭.‬

واعتمدت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬بيانات‭ ‬صحية‭ ‬لرجال‭ ‬ونساء،‭ ‬تزيد‭ ‬أعمارهم‭ ‬عن‭ ‬الأربعين،‭ ‬وخضعوا‭ ‬لفحوصات‭ ‬طبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملء‭ ‬استمارة‭ ‬تخص‭ ‬عادتهم‭ ‬الغذائية،‭ ‬وأضافت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المشاركين‭ ‬يُعانون‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭.‬

تحليل‭ ‬الدراسة

وأفادت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬أغلبية‭ ‬المشاركين‭ (‬33.455‭ ‬شخصا‭) ‬وصفوا‭ ‬طريقتهم‭ ‬في‭ ‬الأكل‭ ‬بـ»العادية‮»‬،‭ ‬واعترف‭ (‬22.070‭) ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬أنهم‭ ‬يأكلون‭ ‬بسرعة،‭ ‬فيما‭ ‬عبر‭ ‬فقط‭ (‬4192‭) ‬أن‭ ‬طريقتهم‭ ‬في‭ ‬الأكل‭ ‬تتسم‭ ‬بالبطء‭.‬