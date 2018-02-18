تجميد الدهون للحصول على قوام رشيق

التخلص من الوزن الزائد من دون حمية غذائية
برلين – الزمان
افادت مجلة طبية ألمانية أنه يمكن التخلص من الدهون والحصول على قوام رشيق وممشوق دون حمية غذائية أو ممارسة الرياضة أو عملية لشفط الدهون، وذلك بواسطة تقنية جديدة تعرف باسم تجميد الدهون «Cryolipolysis».
وأوضحت مجلة ايلي المعنية بالصحة والجمال أن هذه التقنية تعني كما يتضح من اسمها، تفتيت الخلايا الدهنية بواسطة البرد، مشيرة إلى أن هذه الطريقة المعروفة أيضاً باسم «النحت بالتبريد» «Cool Sculpting» وتعد تقنية تحفظية، وليست عملية جراحية.
وتقوم فكرة هذه التقنية العلاجية الحديثة على أن الخلايا الدهنية تحت الجلد تتأثر بالبرودة بشكل أكبر من الأنسجة العادية.
لذا يمكن بالتبريد تفتيت الكتل الدهنية في جميع أنحاء الجسم.
وتعتمد هذه التقنية على تبريد الأنسجة الدهنية العميقة بدرجة حرارة تصل إلى حوالي 4 درجات، لتموت الخلايا الدهنية، قبل تحللها ويتولي الجسم تصريفها، وتراجع الطبقة الدهنية بشكل واضح.
وتتراوح مدة الجلسة بين 30 و60 دقيقة. وتبعاً لمدى سرعة تصريف الجسم للخلايا الدهنية، يمكن رؤية النتيجة النهائية بعد 12 أسبوعاً على أقصى تقدير.
وبعد العلاج مباشرة يكون الجلد في المواضع الخاضعة للعلاج بارداً ويتعرض للاحمرار، مع الكدمات أو الإحساس بالخدر الخفيف، لكن الآثار الجانبية تزول بسرعة.
فيما الإقلاع عن تناول العديد من المأكولات الغنية بالسعرات الحرارية، واتباع حمية تُوصف في أحيان كثيرة بـ»القاسية» وممارسة الرياضة عدة ساعات في الأسبوع. قد تكون هذه أبرز الوسائل التي يعتمد عليها البعض من أجل تخفيض الوزن، غير أن دراسة يابانية خلصت إلى طريقة بسيطة وفعالة تساعد على تخفيض الوزن بدون حمية.
فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الأكل ببطء قد يُساعد على تخفيض الوزن، وتجنب عواقب صحية على غرار مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وأضافت الدراسة الصادرة عن جامعة «كيوشو» اليابانية أن التخلي عن المقرمشات ووجبات الطعام المسائية، على الأقل ساعتين قبل النوم يحمي الجسم من الإصابة بالبدانة، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة «أرتس تسايتونغ» الألمانية.
الأكل ببطء
وأوضحت الدراسة الحديثة، التي تطلب إنجازها ست سنوات، أن الشخص الذي يأكل ببطء يشعر بالشبع في الوقت المناسب ويحصل على سعرات حرارية أقل. في المقابل، تشير نفس الدراسة إلى أن الشخص، الذي يأكل بسرعة يواصل الأكل، رغم حصوله على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم.
واعتمدت نتائج الدراسة على تقييم بيانات صحية لرجال ونساء، تزيد أعمارهم عن الأربعين، وخضعوا لفحوصات طبية، بالإضافة إلى ملء استمارة تخص عادتهم الغذائية، وأضافت الدراسة أن كل المشاركين يُعانون من مرض السكري.
تحليل الدراسة
وأفادت الدراسة أن أغلبية المشاركين (33.455 شخصا) وصفوا طريقتهم في الأكل بـ»العادية»، واعترف (22.070) من المشاركين أنهم يأكلون بسرعة، فيما عبر فقط (4192) أن طريقتهم في الأكل تتسم بالبطء.