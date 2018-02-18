حارس مرمى عراقي يخفي خبر وفاة ابنته لخوض مباراة مهمة

بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقدم‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬نادي‭ ‬نفط‭ ‬ميسان،‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬إخفاء‭ ‬خبر‭ ‬وفاة‭ ‬رضيعته‭ ‬عن‭ ‬زملائه،‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الشرطة،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الفرق‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬المحلية‭.‬

وقال‭ ‬الحارس‭ ‬علاء‭ ‬أحمد‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬بساعات‭ ‬توفيت‭ ‬ابنتي‭ ‬الصغيرة‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيّام‭ ‬من‭ ‬ولادتها،‭ ‬بسبب‭ ‬بمضاعفات‭ ‬إثر‭ ‬عملية‭ ‬الولادة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬وفاتها‭ ‬أخبرت‭ ‬أسرتي‭ ‬ألا‭ ‬ينتشر‭ ‬الخبر‭ ‬لأتمكن‭ ‬من‭ ‬خوض‭ ‬المباراة‭. ‬تحاملت‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬كثيرا‭ ‬ولم‭ ‬أخبر‭ ‬مدربي‭ ‬وزملائي‭ ‬لأني‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬رفضهم‭ ‬لمشاركتي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الحارس‭ ‬الشاب‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أنتظر‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الشرطة‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر،‭ ‬فهو‭ ‬فريق‭ ‬جماهيري‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬ويضم‭ ‬أغلب‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي،‭ ‬وكنت‭ ‬أتطلع‭ ‬لإثبات‭ ‬جدارتي‭ ‬أمامهم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدف‭ ‬لكل‭ ‬فريق،‭ ‬قال‭ ‬علاء‭ ‬‮«‬انتابني‭ ‬شعور‭ ‬غريب‭ ‬وأجهشت‭ ‬بالبكاء،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬استغراب‭ ‬زملائي‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬سعداء‭ ‬بالنتيجة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بعدما‭ ‬أعلمتهم‭ ‬بالأمر‭ ‬تحولت‭ ‬لحظات‭ ‬الفرح‭ ‬لديهم‭ ‬إلى‭ ‬حزن‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬أمامهم‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬يغمروني‭ ‬بمشاعرهم‭ ‬التي‭ ‬خففت‭ ‬عني‭ ‬وطأة‭ ‬الألم‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬العراقي‭ ‬صباح‭ ‬عبد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬حكما‭ ‬رابعا‭ ‬وتابعت‭ ‬المباراة‭ ‬بتركيز‭ ‬عال‭ ‬واللافت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬نفط‭ ‬ميسان‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مستوى‭ ‬مذهلا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬شيئا‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬وفعلا‭ ‬أثار‭ ‬استغرابنا‭ ‬فور‭ ‬انتهاء‭ ‬المباراة‭ ‬ببكائه‮»‬‭.‬