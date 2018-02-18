كيف تتخلص من اللحظة الحرجة في واتس آب؟

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

يشهد‭ ‬مستخدمو‭ ‬تطبيق‭ ‬واتس‭ ‬آب‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬الحرجة،‭ ‬وهي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أحد‭ ‬جهات‭ ‬الاتصال‭ ‬ضمن‭ ‬التطبيق،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬أخبارا‭ ‬جيدة،‭ ‬يوجد‭ ‬طريقة‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬لمستخدمي‭ ‬نظام‭ ‬أندرويد‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للحظر‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬واتس‭ ‬آب‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الحظر‭ ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بعملية‭ ‬الحظر‭. ‬طريقة‭ ‬إلغاء‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬لك‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬واتس‭ ‬آب‭ ‬1ـ‭ ‬حذف‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬بداية‭ ‬عليك‭ ‬فتح‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬أندرويد‭.‬

التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الإعدادات‭. ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬الحساب‭. ‬الآن‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬حذف‭ ‬حسابك‭ ‬فقط‭ ‬قم‭ ‬باختيار‭ ‬حذف‭ ‬حسابي‭. ‬

سوف‭ ‬تظهر‭ ‬لك‭ ‬الآن‭ ‬قائمة‭ ‬منبثقة‭ ‬تخبرك‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬إزالة‭ ‬حسابك‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المجموعات‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬محو‭ ‬سجل‭ ‬الرسائل‭ ‬بالكامل،‭ ‬الخطوة‭ ‬التالية‭ ‬هي‭ ‬تحديد‭ ‬بلدك‭ ‬وإدراج‭ ‬رقم‭ ‬هاتفك،‭ ‬المقترن‭ ‬بحسابك،‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬المخصص‭.‬

الآن‭ ‬اضغط‭ ‬على‭ ‬الزر‭ ‬البرتقالي‭ ‬‮«‬حذف‭ ‬حسابي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬السفلي‭ ‬من‭ ‬الشاشة‭.‬

سوف‭ ‬يتعين‭ ‬عليك‭ ‬تأكيد‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬في‭ ‬الصفحة‭ ‬التالية‭. ‬قم‭ ‬بإلغاء‭ ‬تثبيت‭ ‬التطبيق‭. ‬عليك‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬جهاز‭ ‬الأندرويد‭ ‬الخاص‭ ‬بك‭.‬

سيؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬إلى‭ ‬حذف‭ ‬جميع‭ ‬ملفات‭ ‬ذاكرة‭ ‬التخزين‭ ‬المؤقت‭ ‬المؤقتة‭ ‬من‭ ‬جهازك‭.‬

إعادة‭ ‬تثبيت‭ ‬تطبيق‭ ‬واتس‭ ‬آب‭ ‬بدايةً‭ ‬اتجه‭ ‬إلى‭ ‬متجر‭ ‬غوغل‭ ‬بلاي‭ ‬ثم‭ ‬قم‭ ‬بتثبيت‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬جهازك،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬اتبع‭ ‬إجراءات‭ ‬تثبيت‭ ‬الحساب‭ ‬على‭ ‬هاتفك‭.‬

عند‭ ‬حصولك‭ ‬على‭ ‬الحساب‭ ‬الجديد‭ ‬الآن،‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬إلغاء‭ ‬حظر‭ ‬حسابك‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬جهات‭ ‬الاتصال‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬حظرت‭ ‬حسابك‭ ‬القديم‭.‬

باتباع‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬البسيطة‭ ‬يمكنك‭ ‬إلغاء‭ ‬حظر‭ ‬حسابك‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بحظرك‭ ‬ضمن‭ ‬التطبيق‭.‬