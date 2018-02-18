عقاقير السيولة تزيد مخاطر حدوث السكتة الدماغية

لندن‭- ‬الزمان‭:‬‭ ‬ربط‭ ‬بحث‭ ‬بريطاني‭ ‬بين‭ ‬تناول‭ ‬عقاقير‭ ‬السيولة،‭ ‬واحتمالات‭ ‬حدوث‭ ‬السكتة‭ ‬الدماغية‭ ‬بين‭ ‬مرضى‭ ‬الرجفان‭ ‬الأذيني‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭.‬

قال‭ ‬الدكتور‭ ‬شانكار‭ ‬كومار،‭ ‬أستاذ‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬أمراض‭ ‬الكلى‭ ‬المزمنة‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الشائعة‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الرجفان‭ ‬الأذيني‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬يشخص‭ ‬بعدم‭ ‬انتظام‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‮»‬،‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬عقاقير‭ ‬سيولة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكتة‭ ‬الدماغية‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬وجدنا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬جانبية‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬بالكلى‮»‬‭. ‬وشملت‭ ‬الدراسة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4800‭ ‬بريطاني،‭ ‬أعمارهم‭ ‬65‭ ‬و66‭ ‬عاما‭ ‬وأكثر،‭ ‬من‭ ‬أصيبوا‭ ‬بأمراض‭ ‬الكلى‭ ‬المزمنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابتهم‭ ‬برجفان‭ ‬أذيني،‭ ‬وكان‭ ‬نصف‭ ‬المرضى‭ ‬يتناولون‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬أنواع‭ ‬عقاقير‭ ‬السيولة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬السكتات‭ ‬الدماغية،‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬متابعة‭ ‬17‭ ‬شهرا،‭ ‬كان‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬عقاقير‭ ‬السيولة‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بسكتة‭ ‬دماغية‭ ‬أكثر‭ ‬بـ2‭.‬6‭ ‬مرة‭ ‬واحتمال‭ ‬حدوث‭ ‬نزيف‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مرة‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬معاناتهم‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬كلى‭ ‬مزمنة‭.‬