عقاقير السيولة تزيد مخاطر حدوث السكتة الدماغية

لندن- الزمان: ربط بحث بريطاني بين تناول عقاقير السيولة، واحتمالات حدوث السكتة الدماغية بين مرضى الرجفان الأذيني من كبار السن الذين يعانون من أمراض الكلى.
قال الدكتور شانكار كومار، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة لندن: «تعد أمراض الكلى المزمنة من الأمراض الشائعة بين كبار السن، كما أن شخصا من بين كل ثلاثة أشخاص يعاني من الرجفان الأذيني «الذي يشخص بعدم انتظام ضربات القلب»، عادة ما يحصل على عقاقير سيولة للحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية». وأضاف: «لقد وجدنا أن هذه الأدوية قد تكون لها آثار جانبية على بعض المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بالكلى». وشملت الدراسة أكثر من 4800 بريطاني، أعمارهم 65 و66 عاما وأكثر، من أصيبوا بأمراض الكلى المزمنة، بالإضافة إلى تشخيص إصابتهم برجفان أذيني، وكان نصف المرضى يتناولون نوعا من أنواع عقاقير السيولة للوقاية من السكتات الدماغية، وعلى مدى متابعة 17 شهرا، كان أولئك الذين يتناولون عقاقير السيولة أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية أكثر بـ2.6 مرة واحتمال حدوث نزيف بنسبة 2.4 مرة أكثر في حال معاناتهم أيضًا من أمراض كلى مزمنة.