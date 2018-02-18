المياه النيابية لـ (الزمان): الأمطار التي هطلت غير كافية لإنهاء أزمة الجفاف

إختناق 72 شخصاً جراء عاصفة ترابية في البصرة

بغداد – شيماء عادل

أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية أن كمية الامطار التي هطلت في اليومين الماضيين تكفي لسد نحو نصف الحاجة الفعلية لفصل الصيف المقبل، مشيرة إلى أن أزمة الجفاف مازالت مستمرة رغم الامطار الاخيرة، فيما اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي انتهاء الحالة الجوية الممطرة التي اثرت على العراق.

وقال عضو اللجنة علي البديري لـ(الزمان) امس إن (كمية الامطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين تكفي لسد نصف الحاجة الفعلية لفصل الصيف المقبل إلا أنها غير كافية لإنهاء أزمة الجفاف ما يعني استمرارها، الانواء الجوية تعلن انتهاء الحالة الجوية الممطرة في العراق).وأضاف ان (سوء الخزن وعدم اتخاذ سياسة مائية واضحة من قبل الحكومة تسبب في ضياع كميات كبيرة من مياه الامطار فضلا عن عدم إمكانية تخزين المياه في وسط وجنوب العراق لوقوعها في مناطق السهل الرسوبي التي يصعب فيها إنشاء سدود ضخمة).وتابع ان (العراق بحاجة الى اطلاقات مائية من تركيا خلال موسم ذوبان الثلوج وسقوط الامطار في شمال العراق لخزن السدود في شمالي وغربي البلاد). وقال مدير عام الهيئة ثائر حسين الغراوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحالة الجوية الممطرة التي اثرت على العراق خلال الـ 72 ساعة الماضية انتهت في اغلب مناطق وسط وجنوب البلاد وستعاود بشكل خفيف على بغداد حسب الخرائط الطقسية وصور الاقمار الصناعية في قسم التنبؤ الجوي في الهيئة).وأضاف ان (المجموع الكلي للإمطار تجاوز 2400 ملم تقريبا توزعت في كافة انحاء العراق). مبينا ان (كميات الامطار في بغداد كانت 71.7 ملم وفي المنطقة الوسطى كانت كميات الامطار في كربلاء 42 ملم وفي النجف 27 ملم في حين بلغت في مدينة الديوانية 17 ملم).وتابع، (اما في المنطقة الجنوبية فقد بلغت كمية الامطار في العمارة 4,5 ملم، بينما سجلت في البصرة 2.4 ملم). لافتا الى ان (في المنطقة الغربية من البلاد وصلت كميات الامطار المسجلة في الرمادي الى 63.4 ملم وفي الرطبة 9 ملم ووصلت في حديثة الى 31.6 ملم).وتوقع الغراوي (استمرار الحالة الجوية الممطرة في مناطق شمال البلاد الى اليوم الاثنين بعد الظهر حيث يواصل قسم التنبؤ الجوي في الهيئة مراقبة الخرائط الطقسية وتحليل البيانات المرسلة من كافة محطات الرصد الجوي في البلاد وصور الاقمار الصناعية).

وقال مصدر امس إن (شخصين من عائلة واحد لقيا مصرعيهما بسقوط منزلهما نتيجة سيول الأمطار في منطقة سبع قصور ببغداد).وأضاف أن (فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث لانتشال الجثتين).فيما عطلت محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك وديالى الدوام الرسمي يوم امس بسبب سوء الاحوال الجوية. وقالت دائرة صحة البصرة في بيان امس إن (حصيلة حالات الاختناق جراء موجة الغبار التي اجتاحت البصرة امس ارتفعت الى 75 حالة جرى استقبالها في مستشفيات المحافظة).

وأضافت انه (تم إسعاف الحالات وتماثلت للشفاء التام) . وكانت الدائرة أعلنت عن استقبال 14 حالة اختناق كحصيلة أولية جراء موجة غبار اجتاحت المحافظة.تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور أفاع سامة وصفوها بأنها كائن غريب خرج من السيول القوية التي تدفقت صوب نهر الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، نتيجة هطول الامطار الغزيرة قبل ان يجري اصطيادها من قبل الاهالي. وقال مدير ناحية السعدية في ديالى أحمد الزركوشي في تصريح امس ان (أكثر من الف اسرة نازحة أجلت عودتها إلى منازلها في ناحية السعدية وقراها إلى أشعار آخر بسبب الظروف المناخية السيئة). وأضاف ان (موعد عودة الأسر سيجري تحديده في وقت لاحق بالتنسيق مع المؤسسة الامنية وإدارة ديالى).