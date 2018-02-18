العبادي يشكل لجنة لشراء منظومة دفاع جوي روسية

الأعرجي يبحث في الأردن أمن الحدود

وتبادل الخبرات والمعلومات

عمان – رند الهاشمي

بحث وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع نظيره الأردني غالب الزعبي تعزيز العلاقة بين البلدين في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون في موضوع الحدود المشتركة فضلا عن سمات الدخول وأوضاع العراقيين في الأردن .وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته ( الزمان) امس ان ( الأعرجي الذي يزور المملكة الأردنية الهاشمية عقد في مقر وزارة الداخلية الأردنية اجتماعا مع نظيره الزعبي وبحضور وزير النقل وأمين عام وزارة الصناعة ومدير الأمن العام وقادة الأمن والشرطة في وزارة الداخلية)، مبينا أن (الاجتماع بحث عددا من المواضيع الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتي تنعكس ايجابيا على مصلحة البلدين الشقيقين ومنها التي تتعلق بمنح سمات الدخول بين البلدين والتعامل بالمثل وأوضاع الجالية العراقية في الأردن). وأضاف البيان أن (الاجتماع ناقش الأمور الخاصة بمنفذي طريبيل والكرامة بالإضافة إلى مناقشة أوضاع السجناء وبحث تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين في قضايا مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وتعزيز التعاون في موضوع الحدود المشتركة التي تبلغ 181 كيلو مترا). موضحا أن (المجتمعين ناقشوا توقيع اتفاقيات أمنية بينهما وتبادل الزيارات لتعزيز الخبرة بين أجهزة الشرطة والأمن في البلدين). ولفت البيان الى أن (الاعرجي طرح خلال الاجتماع موضوع تشكيل منظومة أمنية مشتركة في المنطقة تعمل على تعزيز الأمن العربي واستقراره وخاصة امن المنطقة وكذلك الاتجاه الى إقامة مؤتمر امني لدول الجوار العراقي على مستوى وزراء الداخلية). وكان الاعرجي والوفد المرافق وصل الى عمان، مساء أمس السبت، في زيارة رسمية الى المملكة تستغرق عدة أيام. وقالت مصادر سياسية ، إن ( الاعرجي سيبحث مع الزعبي التعاون الأمني والاستخباراتي، وتبادل المعلومات بين البلدين الشقيقين، كما سيناقش الجانبان تعزيز أمن الحدود المشتركة). وأضافت أن (المباحثات ستتطرق إلى منفذ طريبيل الحدودي وآليات توسيع العمل فيه لاستيعاب النشاط التجاري والاقتصادي، وتقديم التسهيلات الممكنة لانتقال البضائع والمنتجات والأشخاص بين العراق والأردن). وأوضحت أن (الاعرجي سيبحث مع نظيره الأردني المطلوبين العراقيين المتواجدين في المملكة، ومنهم المتهمون بقضايا فساد مالي، أو المطلوبون أمنيا لارتباطهم بجماعات إرهابية أو من الممولين لجرائم الارهاب).

الى ذلك كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تكليف رئيس الوزراء حيدر العبادي فريقا حكوميا مع روسيا لشراء منظومة دفاع جوي أس 400 ، مشيرا إلى وجود اعتراض أمريكي على الخطوة العراقية. ونقلت مصادر عن عضو في اللجنة قوله امس إن ( رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف فريقا من وزارة الدفاع العراقية ومن مستشارية الأمن الوطني لبدء مفاوضات مع روســـــيا للحصول على صواريــخ ارض جو من نوع أس 400) .

وأضاف، أن (هذا الملف نوقش قبل أيام داخل الخلية الاستخباراتية الرباعية التي تضم العراق وسورية وإيران وروسيا في بغداد).وأكد النائب، أن (بعض الدبلوماسيين الأمريكيين في بغداد استفسروا من مسؤولين رفيعين في حكومة العبادي عن الدوافع وراء سعي العراق لاقتناء صواريخ إس 400 الروسية، لأن لا حاجة فعلية لهذه الصواريخ، وليس هناك من يهدد العراق من الجو).

وتسلمت وزارة الدفاع مؤخرا الدفعة الاولى من دبابات تي 90 المتطورة من الجانب الروسي بصفقة تكمت عليها الحكومة الاتحادية طوال المدة الماضية.