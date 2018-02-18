وفد كردي في بغداد لبحث رفع الحظر الجوي بين الإقليم والسعودية

بايدن: تلقيت من نيجيرفان مقترحات لحل الخلافات مع بغداد

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشف رئيس الوفد الأمريكي لمؤتمر ميونخ للأمن جوزيف بايدن عن تلقيه مقترحات من رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني لحل الخلافات والقضايا العالقة ، فيما توجه وفد من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الاقليم الى بغداد امس لبحث آلية رفع الحظر الجوي على مطاري اربيل والسليمانية من والى السعودية.وقال بايدن لصحفيين عقب اجتماعه مع البارزاني ووفد الإقليم المشارك في مؤتمر ميونخ للأمن إن (الاجتماع كان جيدا جدا، وانا أكن الاحترام الكامل للكرد اجمع).وأضاف ان (رئيس وزراء إقليم كردستان كان متفهما وواضحا جدا ولديه مقترحات جيدة لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد وقد استمعنا لها). في غضون ذلك اعلن مصدر في حكومة الاقليم عن توجه وفد من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الى بغداد لبحث آلية رفع الحظر الجوي على مطاري اربيل والسليمانية من والى السعودية.وقال المصدر في تصريح ان (الوفد سيناقش في بغداد المسائل الفنية المتعلقة برحلات المعتمرين الى السعودية عبر مطاري اربيل والسليمانية). من جهة اخرى انتقد النائب عن كتلة تغيير هوشيار عبد الله لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي بنيجيرفان البارزاني ومسرور البارزاني في ميونخ، عادا الامر مجاملة تفسر بأنها (إطلاق يدهم في تهريب النفط). وقال عبد الله في بيان امس ان(من أهم الانتقادات التي يوجهها عموم الشعب العراقي وليس شعب كردستان فقط للعبادي هو مجاملاته المستمرة لسلطات الإقليم على حساب المصلحة العامة، فقد طالبناه لأكثر من مرة وجهاً لوجه بالكف عن هذه المجاملات سواء داخل العراق أم في المؤتمرات التي تعقد في الخارج)، محذرا من أن (أية مجاملة من هذا النوع ستفسرها سلطات الإقليم بأنها إطلاق يدهم في تهريب النفط من دون أي حسيب أو رقيب من جانب الحكومة الاتحادية أو الجهات الرقابية، لكنه وللأسف يجتمع بهم ويضحك معهم بدلاً من أن يتخذ إجراءً لمنع تهريب نفط الإقليم وبقاء الشعب بدون رواتب)، على حد قوله. وأضاف ان (من المؤسف أن العبادي طيلة السنوات الماضية ينتقد حكومة الإقليم عبر وسائل الإعلام ويتهمها بالفساد، خاصة في ما يتعلق بالملف النفطي، لكنه في المؤتمرات الخارجية مثل مؤتمر ميونخ مؤخراً يلتقي بهم ويجلس معهم رغم أنه حتى الآن لم يتوصل الى أية نتيجة في حل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم ومن بينها الملف النفطي)، لافتا الى أن (هذا يدل على عدم جدية العبادي في حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان، وكأن شعب الإقليم كتب عليه أن يبقى بدون رواتب وضحية لمجاملات العبادي لسلطات الإقليم والتي كان آخرها لقاؤه بنيجرفان البارزاني ومسرور البارزاني)، بحسب قوله.